Відправлення посилок Новою поштою: тариф за 1 кг у 2026 році

Відділення Нової пошти.

Український логістичний оператор "Нова пошта" формує ціни на відправлення залежно від типу, ваги, об’єму посилки. Має значення також тип пакування, спосіб доставлення, тарифна зона та інші фактори.

Тарифи Нової пошти на стандартні відправлення

Як зазначено на сайті Нової пошти, у 2026 році актуальні такі ціни на посилки по Україні:

мала (до 2 кг) — 80 грн;

середня (до 10 кг) — 120 грн;

велика (до 30 кг) — 180 грн.

Окремо передбачена доплата за пакування. Вартість коробок залежить від ваги та об’єму відправлення:

до 2 кг — 10 грн;

до 10 кг — 40 грн;

до 30 кг — 80 грн.

Скільки коштує відправити 1 кг посилки Новою поштою

Як підрахувати, то найнижча вартість за кілограм виходить у разі відправлення габаритних і важчих посилок. Так, пересилання вантажу вагою 20 кг разом із пакуванням обійдеться у 260 грн (180 грн за доставлення та 80 грн за пакування), тобто приблизно 13 грн за кілограм.

Якщо ж відправлення менше — наприклад, 5 кг — середня ціна за кілограм суттєво зростає: 120 грн за доставлення плюс 40 грн за пакування дають 160 грн загалом, або вже 32 грн/кг.

Ще дорожчим у перерахунку на вагу буде невелике відправлення на 2 кг: за нього доведеться заплатити 90 грн (80 грн + 10 грн), що становить близько 45 грн за кілограм.

Водночас на кінцеву суму впливають і додаткові умови. Зокрема, якщо довжина посилки перевищує 120 см (незалежно від її ваги в межах до 30 кг), до тарифу додається ще 100 грн за кожне місце.

Також передбачена доплата за доставлення в селища та села — ще плюс 25 грн до базової вартості.

Тарифи Нової пошти на посилки вагою понад 30 кг

Вартість доставлення габаритної посилки між відділеннями в межах міста (тариф "Локал") залежить від ваги посилки — 6 грн за кожен кілограм. Відправлення в інший обласний центр України обійдеться дорожче і залежатиме від тарифної зони:

тарифна зона №1 — 9 грн/кг;

тарифна зона №2 — 10 грн/кг;

тарифна зона №3 — 12 грн/кг.

Тарифні зони. Фото: скриншот

Доплата за доставлення в селище чи село — 2 грн за кілограм. Якщо габарити посилки перевищують 120 см — стягується ще 150 грн за кожне місце. Окремо нараховується вартість пакування.

Часті питання

Як розраховується вага посилки на Новій пошті?

Визначається фактична (на вагах разом з пакуванням) та об’ємна (габарити коробки) вага. При розрахунку тарифу використовується більше значення. Тобто, якщо фактична вага 5 кг, а об’ємна — 20 кг, то оплата буде стягуватися за 20 кг.

Що не можна класти в посилку?

Заборонені для пересилання зброя, наркотики, вибухонебезпечні, легкозаймисті речовини (балони, бензин), отруйні матеріали, радіоактивні речовини, готівка, цінні папери, алкоголь, тютюн тощо.