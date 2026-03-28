Отправка посылок Новой почтой: тариф за 1 кг в 2026 году

Отделение Новой почты.

Украинский логистический оператор "Новая почта" формирует цены на отправления в зависимости от типа, веса, объема посылки. Имеет значение также тип упаковки, способ доставки, тарифная зона и другие факторы.

Тарифы Новой почты на стандартные отправления

Как указано на сайте Новой почты, в 2026 году актуальны такие цены на посылки по Украине:

малая (до 2 кг) — 80 грн;

средняя (до 10 кг) — 120 грн;

большая (до 30 кг) — 180 грн.

Отдельно предусмотрена доплата за упаковку. Стоимость коробок зависит от веса и объема отправления:

до 2 кг — 10 грн;

до 10 кг — 40 грн;

до 30 кг — 80 грн.

Сколько стоит отправить 1 кг посылки Новой почтой

Если подсчитать, то самая низкая стоимость за килограмм получается в случае отправки габаритных и более тяжелых посылок. Так, пересылка груза весом 20 кг вместе с упаковкой обойдется в 260 грн (180 грн за доставку и 80 грн за упаковку), то есть примерно 13 грн за килограмм.

Читайте также:

Если же отправление меньше — например, 5 кг — средняя цена за килограмм существенно возрастает: 120 грн за доставку плюс 40 грн за упаковку дают 160 грн в целом, или уже 32 грн/кг.

Еще дороже в пересчете на вес будет небольшое отправление на 2 кг: за него придется заплатить 90 грн (80 грн + 10 грн), что составляет около 45 грн за килограмм.

В то же время на конечную сумму влияют и дополнительные условия. В частности, если длина посылки превышает 120 см (независимо от ее веса в пределах до 30 кг), к тарифу добавляется еще 100 грн за каждое место.

Также предусмотрена доплата за доставку в поселки и села — еще плюс 25 грн к базовой стоимости.

Тарифы Новой почты на посылки весом более 30 кг

Стоимость доставки габаритной посылки между отделениями в пределах города (тариф "Локал") зависит от веса посылки — 6 грн за каждый килограмм. Отправка в другой областной центр Украины обойдется дороже и будет зависеть от тарифной зоны:

тарифная зона №1 — 9 грн/кг;

тарифная зона №2 — 10 грн/кг;

тарифная зона №3 — 12 грн/кг.

Тарифные зоны. Фото: скриншот

Доплата за доставку в поселок или село — 2 грн за килограмм. Если габариты посылки превышают 120 см — взимается еще 150 грн за каждое место. Отдельно начисляется стоимость упаковки.

Как сообщали Новини.LIVE, логистический оператор "Новая почта" разрешил покупателям торгово-развлекательных центров оставлять покупки в ячейках почтоматов. Стоимость услуги зависит от срока хранения. Переадресация оплачивается отдельно.

Также Новини.LIVE писали, что Новая почта не выдает некоторые посылки получателям без предъявления паспорта или другого документа, удостоверяющего личность. Ограничение касается трех видов отправлений.

Частые вопросы

Как рассчитывается вес посылки на Новой почте?

Определяется фактический (на весах вместе с упаковкой) и объемный (габариты коробки) вес. При расчете тарифа используется большее значение. То есть, если фактический вес 5 кг, а объемный — 20 кг, то оплата будет взиматься за 20 кг.

Что нельзя класть в посылку?

Запрещены для пересылки оружие, наркотики, взрывоопасные, легковоспламеняющиеся вещества (баллоны, бензин), ядовитые материалы, радиоактивные вещества, наличные деньги, ценные бумаги, алкоголь, табак и т.д.