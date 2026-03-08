Нова пошта запропонувала зручний сервіс любителям шопінгу — як скористатися та скільки коштує

Нова пошта запропонувала послугу відвідувачам ТРЦ — скільки коштує
Логістична компанія "Нова пошта" запровадила зручну послугу для відвідувачів торгово-розважальних центрів. Покупці тепер можуть залишати речі у поштоматах.
Про це повідомила пресслужба Нової пошти, передають Новини.LIVE.
"Покладіть пакунки у комірку й продовжуйте шопінг із вільними руками. Забрати речі зможете у будь-який зручний момент", — йдеться у дописі компанії.
Як скористатися послугою
Щоб залишити покупки на зберігання, необхідно виконати декілька простих кроків:
- Створити відправлення у мобільному застосунку Нової пошти.
- Помістити покупки у вільну комірку поштомату.
- Закрити її і речі чекатимуть на вас.
При оформленні послуги у відділенні чи пункті видачі треба звернутися до оператора та замовити послугу "Пункт передачі".
Скільки коштує послуга
Вартість послуги становить 30 грн та включає зберігання речей на такий термін:
- 5 днів — у поштоматі;
- 7 днів — у відділенні;
- 7 днів — у пункті приймання видачі.
Вага речей для зберігання у поштоматі не повинна перевищувати 20 кг (для кожного окремого місця). Допустимі параметри: довжина — до 40 см, висота — до 60 см, ширина — до 30 см.
Після закінчення п’ятиденного терміну речі будуть переміщені до найближчого відділення Нової пошти. Переадресування опачується окремо.
