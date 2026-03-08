Нова пошта запропонувала зручний сервіс любителям шопінгу — як скористатися та скільки коштує

Нова пошта запустила зберігання покупок у ТРЦ. Фото: Новини.LIVE, Нова пошта. Колаж: Новини.LIVE

Логістична компанія "Нова пошта" запровадила зручну послугу для відвідувачів торгово-розважальних центрів. Покупці тепер можуть залишати речі у поштоматах.

Про це повідомила пресслужба Нової пошти, передають Новини.LIVE.

"Покладіть пакунки у комірку й продовжуйте шопінг із вільними руками. Забрати речі зможете у будь-який зручний момент", — йдеться у дописі компанії.

Як скористатися послугою

Щоб залишити покупки на зберігання, необхідно виконати декілька простих кроків:

Створити відправлення у мобільному застосунку Нової пошти. Помістити покупки у вільну комірку поштомату. Закрити її і речі чекатимуть на вас.

При оформленні послуги у відділенні чи пункті видачі треба звернутися до оператора та замовити послугу "Пункт передачі".

Скільки коштує послуга

Вартість послуги становить 30 грн та включає зберігання речей на такий термін:

5 днів — у поштоматі;

7 днів — у відділенні;

7 днів — у пункті приймання видачі.

Вага речей для зберігання у поштоматі не повинна перевищувати 20 кг (для кожного окремого місця). Допустимі параметри: довжина — до 40 см, висота — до 60 см, ширина — до 30 см.

Після закінчення п’ятиденного терміну речі будуть переміщені до найближчого відділення Нової пошти. Переадресування опачується окремо.

