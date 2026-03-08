Відео
Головна Фінанси Нова пошта запропонувала послугу відвідувачам ТРЦ — скільки коштує

Нова пошта запропонувала послугу відвідувачам ТРЦ — скільки коштує

Дата публікації: 8 березня 2026 16:32
Нова пошта запропонувала зручний сервіс любителям шопінгу — як скористатися та скільки коштує
Нова пошта запустила зберігання покупок у ТРЦ. Фото: Новини.LIVE, Нова пошта. Колаж: Новини.LIVE

Логістична компанія "Нова пошта" запровадила зручну послугу для відвідувачів торгово-розважальних центрів. Покупці тепер можуть залишати речі у поштоматах.

Про це повідомила пресслужба Нової пошти, передають Новини.LIVE.

"Покладіть пакунки у комірку й продовжуйте шопінг із вільними руками. Забрати речі зможете у будь-який зручний момент", — йдеться у дописі компанії.

Як скористатися послугою

Щоб залишити покупки на зберігання, необхідно виконати декілька простих кроків:

  1. Створити відправлення у мобільному застосунку Нової пошти.
  2. Помістити покупки у вільну комірку поштомату.
  3. Закрити її і речі чекатимуть на вас.

При оформленні послуги у відділенні чи пункті видачі треба звернутися до оператора та замовити послугу "Пункт передачі".

Скільки коштує послуга

Вартість послуги становить 30 грн та включає зберігання речей на такий термін:

  • 5 днів — у поштоматі;
  • 7 днів — у відділенні;
  • 7 днів — у пункті приймання видачі.

Вага речей для зберігання у поштоматі не повинна перевищувати 20 кг (для кожного окремого місця). Допустимі параметри: довжина — до 40 см, висота — до 60 см, ширина — до 30 см.

Після закінчення п’ятиденного терміну речі будуть переміщені до найближчого відділення Нової пошти. Переадресування опачується окремо.

Раніше ми розповідали, що поштово-логістичний оператор Meest Пошта запровадив нову тарифну модель доставки по всій території України. Зміни почали працювати вже з 1 березня.

Також дізнавайтеся, які посилки Нова пошта не видає "анонімам". Деякі типи відправлень можна отримати лише після пред'явлення паспорта чи іншого документа, який посвідчує особу.

тарифи Нова пошта ТРЦ ціни послуги
Вікторія Ілюхіна - Редактор економічних новин
Автор:
Вікторія Ілюхіна
