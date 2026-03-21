Доставка Новою поштою: 3 види посилок, які не отримати без паспорта

Доставка Новою поштою: 3 види посилок, які не отримати без паспорта

Дата публікації: 21 березня 2026 11:47
Люди йдуть повз відділення Нової пошти. Фото: Новини.LIVE

Логістичний оператор "Нова пошта" передбачає отримання відправлень у поштоматах, відділеннях, за адресою проживання чи роботи тощо. Водночас деякі посилки передбачають обов’язкове пред’явлення отримувачем паспорта чи іншого документа, який посвідчує особу. 

Про види таких відправлень та умови їх отримання розповідають Новини.LIVE з посиланням на сайт Нової пошти.

Які посилки Нова пошта не видає без документів

У правилах компанії вказані три види відправлень, які не видають отримувачам без пред’явлення документа, який посвідчує особу:

  1. Посилки, оголошена цінність яких перевищує 30 000 грн.
  2. Відправлення з післяплатою на суму 5 000 грн і більше.
  3. Документи, позначені відправником як такі, що мають бути вручені особисто в руки отримувачу. 

Якщо відправлення належить хоча б до однієї з вищевказаних категорій, забрати його з Нової пошти може виключно та особа, яка вказана як отримувач. 

Які документи потрібні, щоб отримати посилку на Новій пошті

Це може бути не лише паспорт громадянина України, а й один з таких документів:

  • тимчасове посвідчення;
  • посвідка на постійне проживання;
  • посвідчення біженця, видане в Україні;
  • паспорт для виїзду за кордон;
  • посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон;
  • паспорт іноземного громадянина (з відомостями про особу, вказаними кирилицею або латиницею).

Альтернативою може бути електронна форма паспорта з мобільного застосунку "Дія". Нова пошта видасть посилку й за цифровими документами.

Раніше ми розповідали, що Нова пошта розпочала відправлення посилок зі США в Україну. Вартість послуги залежить від ваги вмісту посилки. Термін доставлення становить від семи днів. 

Також дізнавайтеся як отримати посвідчення водія Новою поштою. Вартість доставлення документа між відділеннями становить 60 гривень за тарифом "Локал" та 70 гривень за тарифом "По Україні".

Часті запитання

Що роблять з посилками, які не забрали з Нової пошти?

Неотриману посилку повертають відправнику. Він же й сплачує за транспортування. Якщо відправник також не забирає посилку, то Нова пошта зберігатиме її 30 діб, а потім утилізує. 

Що буде, якщо відмовитися від посилки на Новій пошті?

Нова пошта поверне її відправнику. Якщо вага посилки не перевищує 30 кг, комісія за повернення не стягується. Відправлення, які не отримують адресати протягом 5-7 днів, повертаються автоматично. 

Вікторія Ілюхіна - Редактор економічних новин

Вікторія Ілюхіна
