Зарплати 2023 — скільки українців заробляють 200 тис. гривень

Гроші у гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

На кінець 2023 року в Україні середньомісячна заробітна плата у номінальному вимірі становитиме 18,52 тис. гривень, а наступного — 21,8 тис. гривень. На такі показники розраховує уряд. Водночас, в країні є категорії працівників, офіційні зарплати яких сягають 200 тис. гривень.

Про це розповів заступник голови Фінансового комітету ВРУ Ярослав Железняк у Telegram.

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Скільки українців отримують високі зарплати

Як зазначив представник комітету, за даними Пенсійного Фонду, в Україні налічується близько 74 тисяч працевлаштованих громадян, які отримують заробітну плату у сумі від 100,5 тис. до 200 тис. гривень. Водночас зарплатню вище 200 тис. гривень мають 14,2 тис. громадян.

Відповідні дані ПФУ охоплюють період шести місяців поточного року.

"У статистиці містяться тільки офіційні зарплати", — зауважив заступник Фінкомітету.

Водночас, найбільша частка працівників припадає на офіційну зарплату від 6,7 до 20,1 тис. гривень. Йдеться про близько чотири мільйони громадян, або 53,4% від загального числа. Середня заробітна плата цього сегменту становить лише 11 тис. гривень.

Далі за кількістю йдуть працівники, яким роботодавці виплачують офіційно від 20,1 до 100,5 тис. гривень. Загалом таких налічується майже 2 мільйони громадян. У середньому вони зароблять 34 тис. гривень.

Частка у 20% офіційно працевлаштованих українців має мізерну зарплату — до 6,7 тис. гривень, додав Железняк.

Як змінилась зарплатня в Україні у 2023-му

За даними ПФУ, загалом за останній рік розмір середньої заробітної плати зріс на 8,4%. У вересні становила 14,51 тис. гривень, а рік тому — 13,38 тис. гривень. Йдеться про рівень зарплати в країні, з якої вирахувано страхові внески і яку беруть за основу для обчислення пенсій.

Йдеться про такі суми:

вересень 2023-го — 14,51 тис. гривень;

серпень 2023-го — 13,77 тис. гривень;

липень 2023-го — 13,99 тис. гривень;

червень 2023-го — 16,01 тис. гривень;

травень 2023-го — 14,1 тис. гривень;

квітень 2023-го — 13,62 тис. гривень;

березень 2023-го — 13,42 тис. гривень;

лютий 2023-го — 12,79 тис. гривень;

січень 2023-го — 12,64 тис. гривень.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні наприкінці 2023 року деякі працівники отримають 13 заробітну плату. Йдеться про додатковий бонус, який роботодавці виплачують, як правило, в грудні.

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