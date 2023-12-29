Зарплаты 2023 — сколько украинцев зарабатывают 200 тыс. гривен

Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

К концу 2023 года в Украине среднемесячная заработная плата в номинальном измерении составит 18,52 тыс. гривен, а в следующем — 21,8 тыс. гривен. На такие показатели рассчитывает правительство. В то же время в стране есть категории работников, официальные зарплаты которых достигают 200 тыс. гривен.

Об этом рассказал заместитель главы Финансового комитета ВРУ Ярослав Железняк в Telegram.

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Как отметил представитель комитета, по данным Пенсионного Фонда, в Украине насчитывается около 74 тысяч трудоустроенных граждан, получающих заработную плату в сумме от 100,5 до 200 тыс. гривен. В то же время зарплату свыше 200 тыс. гривен имеют 14,2 тыс. граждан.

Соответствующие данные ПФУ охватывают период 6 месяцев текущего года.

"В статистике содержатся только официальные зарплаты", — отметил заместитель Финкомитета.

В то же время, большая часть работников приходится на официальную зарплату от 6,7 до 20,1 тыс. гривен. Речь идет об около четырех миллионов граждан, или 53,4% от общего числа. Средняя заработная плата этого сегмента составляет всего 11 тыс. гривен.

Далее по числу идут работники, которым работодатели выплачивают официально от 20,1 до 100,5 тыс. гривен. В общей сложности таких насчитывается почти 2 миллиона граждан. В среднем они заработают 34 тысячи гривен.

Доля в 20% официально трудоустроенных украинцев имеет мизерную зарплату — до 6,7 тыс. гривен, добавил Железняк.

Как изменилась зарплата в Украине в 2023 году

По данным ПФУ, в целом за последний год размер средней заработной платы вырос на 8,4%. В сентябре составила 14,51 тыс. гривен, а год назад — 13,38 тыс. гривен. Речь идет об уровне зарплаты в стране, из которой вычислены страховые взносы и берут за основу для исчисления пенсий.

В этом году такие суммы:

сентябрь 2023-го — 14,51 тыс. гривен;

август 2023-го — 13,77 тыс. гривен;

июль 2023-го — 13,99 тыс. гривен;

июнь 2023-го — 16,01 тыс. гривен;

май 2023-го — 14,1 тыс. гривен;

апрель 2023-го — 13,62 тыс. гривен;

март 2023-го — 13,42 тыс. гривен;

февраль 2023-го — 12,79 тыс. гривен;

январь 2023-го — 12,64 тыс. гривен.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине в конце 2023 года некоторые работники получат 13 заработную плату. Речь идет о дополнительном бонусе, который работодатели выплачивают, как правило, в декабре.

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