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Частина українців отримає 13 зарплату у 2023-му — кому пощастить

28 грудня 2023 13:51
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Робота в Україні — хто з українців отримає 13 зарплату у 2023 році
Гроші у гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні наприкінці 2023 року деякі працівники отримають 13 заробітну плату. Йдеться про додатковий бонус, який роботодавці виплачують, як правило, в грудні.

Все, що потрібно знати про такий вид виплат, розповіли юристи.

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Хто може отримати 13 зарплату

За українським законодавством, виплата так званої "13 заробітної плати" не передбачена. Її можуть призначати деякі компанії виключно на власний розсуд. Зокрема, така практика поширена за кордоном та в іноземних компаніях в Україні.

Це — додаткова сума, яку працівникам нараховують разом зі звичайною зарплатою в останній місяць року і присвячена різдвяно-новорічним святам.

Як визначають розмір 13 зарплати

Роботодавці за кожен місяць роботи за рік нараховують одну дванадцяту від місячного окладу працівника. Як приклад, у разі отримання співробітником у європейській компанії 1,2 тис. євро за умови роботи на одному місці упродовж 10 місяців, сума буде така: 1,200 ÷ 12 × 10 = 1,000.

Якщо співробітник працював 12 місяців, то виплатять повний розмір 13 зарплати, врахувавши період, коли людина мала:

  • лікарняний;
  • відпустку;
  • відпустку з догляду за дитиною;
  • святкові дні;
  • лікарняний через нещасний випадок/професійну хворобу.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні у 2024 році має підвищитися заробітна плата. Більшість роботодавців готові оновити розмір оплати праці.

Також ми писали, що Міністерстві економіки розповіли про особливості надання українцям відпустки без збереження заробітної плати під час воєнного стану. У відомстві назвали головні умови.

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