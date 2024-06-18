Пенсии в Украине — сколько граждан не смогут получить выплаты в 60 лет

Известно, сколько украинцев не смогут выйти на пенсию в срок
В Украине темпы увеличения количества граждан, которые выходят на пенсию, сокращаются. Причиной этого, в частности, является ужесточение условий, которым нужно отвечать, чтобы иметь право на пенсию.
Об этом сообщает издание Oboz.ua.
Ужесточение пенсионных требований
Каждый год выполнение новых правил не под силу всем, кому исполнилось 60 лет. Так, с 2017 года требования о наличии страхового стажа растут каждый год на 12 месяцев. Пенсионный возраст привязан к стажу.
В 2024 году для выхода на пенсию требуется не менее 31 года страхового стажа. В следующем году — 35 лет. Если эти требования для выхода на пенсию в 60 лет не будут выполнены, граждане будут вынуждены работать до 63 или 65 лет.
Чтобы иметь право на пенсию в 60, необходимо непрерывно работать минимум с 25 лет. При этом официально уплачивая взносы с зарплаты.
Сколько украинцев не смогут выйти на пенсию
По словам экспертов из Института демографии и социсследований, сейчас точных расчетов, сколько граждан не смогут получить пенсию в 60 лет в 2028-м, нет. Последним расчетам — более семи лет. Но предположительно ожидается, что к 2028-му пенсию в таком возрасте не получат по меньшей мере 45% украинцев.
"Это может быть и 60%, и 70%. Данных пока нет, также трудно прогнозировать, какая ситуация будет за год-два", — сообщили специалисты.
Проверка требований по стажу
Граждане могут на портале ПФУ с помощью BankID проверить, хватит ли стажа для выхода на пенсию.
Для этого необходимо пройти верификацию и получить доступ к собственному делу. Там появится информация о стаже, год выхода на пенсию, ориентировочная сумма будущей пенсии. Нужно, чтобы к 60 годам человек успел наработать минимум 35 лет стажа.
Если не успеет, то останется:
- или работать дольше;
- или докупить стаж. Каждый месяц обойдется в 22% минимальной заработной платы (1,76 тыс. грн).
Если этого не сделать, есть риск остаться без пенсии, а вместо нее получать социальную помощь, размер которой меньше обычной пенсии. Право на выплату наступает с 65 лет.
Что еще стоит знать
Напомним, гражданам, работавшим в России после 19 февраля 2014 года, не будет засчитан стаж по закону. Правило распространится на тех, кто работал в судебных или правоохранительных органах на оккупированных территориях, а также на тех, кто занимал должности в органах "власти".
Также мы писали, что по законодательству предусмотрена минимальная и максимальная пенсии. На последнюю, превышающую 20 тыс. гривен, могут претендовать лишь несколько категорий граждан.
Читайте Новини.LIVE!