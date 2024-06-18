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Известно, сколько украинцев не смогут выйти на пенсию в срок

18 июня 2024 06:10
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Пенсии в Украине — сколько граждан не смогут получить выплаты в 60 лет
Женщины пенсионного возраста. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В Украине темпы увеличения количества граждан, которые выходят на пенсию, сокращаются. Причиной этого, в частности, является ужесточение условий, которым нужно отвечать, чтобы иметь право на пенсию.

Об этом сообщает издание Oboz.ua.

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Ужесточение пенсионных требований

Каждый год выполнение новых правил не под силу всем, кому исполнилось 60 лет. Так, с 2017 года требования о наличии страхового стажа растут каждый год на 12 месяцев. Пенсионный возраст привязан к стажу.

В 2024 году для выхода на пенсию требуется не менее 31 года страхового стажа. В следующем году — 35 лет. Если эти требования для выхода на пенсию в 60 лет не будут выполнены, граждане будут вынуждены работать до 63 или 65 лет.

Чтобы иметь право на пенсию в 60, необходимо непрерывно работать минимум с 25 лет. При этом официально уплачивая взносы с зарплаты.

Сколько украинцев не смогут выйти на пенсию

По словам экспертов из Института демографии и социсследований, сейчас точных расчетов, сколько граждан не смогут получить пенсию в 60 лет в 2028-м, нет. Последним расчетам — более семи лет. Но предположительно ожидается, что к 2028-му пенсию в таком возрасте не получат по меньшей мере 45% украинцев.

"Это может быть и 60%, и 70%. Данных пока нет, также трудно прогнозировать, какая ситуация будет за год-два", — сообщили специалисты.

Проверка требований по стажу

Граждане могут на портале ПФУ с помощью BankID проверить, хватит ли стажа для выхода на пенсию.

Для этого необходимо пройти верификацию и получить доступ к собственному делу. Там появится информация о стаже, год выхода на пенсию, ориентировочная сумма будущей пенсии. Нужно, чтобы к 60 годам человек успел наработать минимум 35 лет стажа.

Если не успеет, то останется:

  • или работать дольше;
  • или докупить стаж. Каждый месяц обойдется в 22% минимальной заработной платы (1,76 тыс. грн).

Если этого не сделать, есть риск остаться без пенсии, а вместо нее получать социальную помощь, размер которой меньше обычной пенсии. Право на выплату наступает с 65 лет.

Что еще стоит знать

Напомним, гражданам, работавшим в России после 19 февраля 2014 года, не будет засчитан стаж по закону. Правило распространится на тех, кто работал в судебных или правоохранительных органах на оккупированных территориях, а также на тех, кто занимал должности в органах "власти".

Также мы писали, что по законодательству предусмотрена минимальная и максимальная пенсии. На последнюю, превышающую 20 тыс. гривен, могут претендовать лишь несколько категорий граждан.

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