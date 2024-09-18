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Відомо, коли можуть "розморозити" прожитковий мінімум та мінімалку в Україні

18 вересня 2024 12:30
Ксенія Симонова - Редактор
Прожитковий мінімум та мінімалка в Україні — чи можливе підвищення у 2025 році
Гроші у гаманці. Фото: УНІАН
Ксенія Симонова - Редактор

У 2025 році мінімальну зарплату і прожитковий мінімум влада планує залишити на рівні поточного року. Проте питання їх перегляду обговорять після підбиття підсумків державного бюджету за перше півріччя, що прямо залежатиме від економічної ситуації та західної підтримки України.

Це випливає із законопроєкту №12000 про Держбюджет-2025.

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Як відомо, у проєкт Держбюджету на наступний рік уряд не заклав коштів на підвищення прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати в країні. У зв'язку з цим:

  • розмір мінімальної зарплати залишиться на рівні 8 тис. гривень;
  • прожиткового мінімуму для працездатних громадян — на рівні 3,028 тис. гривень.

Однак Кабінет міністрів планує переглянути відповідні показники наступного року за підсумками першого півріччя 2025 року, якщо покращиться економічна ситуація.

Так, у проєкті бюджету міститься доручення урядовцям вивчити це питання наступного року. У разі поліпшення економічної динаміки — стандарти можуть збільшити  в рамках можливостей державного бюджету.

Одна з ключових змін у фінансовій політиці країни у 2025 році може стати доступ до міжнародної допомоги. А саме — реалізація на практиці обіцянки країни G7 виділити Україні 50 млрд доларів із заморожених російських активів до кінця цього року. Це фінансування може стати додатковим джерелом для держбюджету на наступний рік. Саме завдяки цьому є надія на перегляд соціальних стандартів.

Однак, враховуючи складну міжнародну обстановку, у Європейському Союзі розробляють альтернативний план, що передбачатиме надання кредитів у 20-40 млрд євро замість запланованої суми. Це теж може вплинути на фінансову стабільність країни і на ухвалення рішення про підвищення розміру мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму у другій половині року.

Як відомо, на наступний рік в український бюджет заклали курс гривні на рівні 45 грн/долар.

Що ще варто знати

Нагадаємо, 13 вересня уряд затвердив проєкт державного бюджету на 2025 рік. Очікується, що доходи країни будуть на рівні 2 трильйони гривень.

Також писали, що громадяни похилого віку отримають доплати максимально 889 грн до пенсії у 2024 році. Додаткову грошову допомогу надають в рамках програми від Всесвітньої продовольчої програми ООН.

держбюджет зарплати прожитковий мінімум мінімальна зарплата фінанси соцвиплати

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