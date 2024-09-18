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Известно, когда могут "разморозить" прожиточный минимум и минималку в Украине

18 сентября 2024 12:30
Ксения Симонова - Редактор
Прожиточный минимум и минималка в Украине — возможно ли повышение в 2025 году
Деньги в кошельке. Фото: УНИАН
Ксения Симонова - Редактор

В 2025 году минимальную зарплату и прожиточный минимум власти планируют оставить на уровне текущего года. Однако вопрос их пересмотра обсудят после подведения итогов государственного бюджета за первое полугодие, что будет напрямую зависеть от экономической ситуации и западной поддержки Украины.

Это следует из законопроекта №12000 о Госбюджете-2025.

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Как известно, в проект Госбюджета на следующий год правительство не заложило средства на повышение прожиточного минимума и минимальной заработной платы в стране. В связи с этим:

  • размер минимальной зарплаты останется на уровне 8 тыс. гривен;
  • прожиточного минимума для трудоспособных граждан — на уровне 3,0288 тыс. гривен.

Однако Кабинет министров планирует пересмотреть соответствующие показатели на следующий год по итогам первого полугодия 2025 года, если улучшится экономическая ситуация.

Так, в проекте бюджета содержится поручение чиновникам изучить этот вопрос в следующем году. В случае улучшения экономической динамики стандарты могут увеличить в рамках возможностей государственного бюджета.

Одно из ключевых изменений в финансовой политике страны в 2025 году может стать доступ к международной помощи. А именно — реализация на практике обещания стран G7 выделить Украине 50 млрд долларов из замороженных российских активов до конца этого года. Это финансирование может стать дополнительным источником госбюджета на следующий год. Именно благодаря этому есть надежда на пересмотр социальных стандартов.

Однако, учитывая сложную международную обстановку, в Европейском Союзе разрабатывается альтернативный план, предусматривающий предоставление кредитов в 20-40 млрд евро вместо запланированной суммы. Это тоже может повлиять на финансовую стабильность страны и принятие решения о повышении размера минимальной заработной платы и прожиточного минимума во второй половине года.

Как известно, на следующий год в украинский бюджет заложили курс гривны на уровне 45 грн/доллар.

Что еще стоит знать

Напомним, 13 сентября правительство утвердило проект государственного бюджета на 2025 год. Ожидается, что доходы страны будут на уровне 2 триллиона гривен.

Также писали, что пожилые граждане получат доплаты максимально 889 грн к пенсии в 2024 году. Дополнительная денежная помощь предоставляется в рамках программы от Всемирной продовольственной программы ООН.

госбюджет зарплаты прожиточный минимум минимальная зарплата финансы соцвыплаты

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