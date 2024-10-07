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Відомо, чи покриють компанії українцям втрати від нового військового збору

7 жовтня 2024 14:24
Ксенія Симонова - Редактор
Зарплати українці уріжуть — чи готові компанії покрити втрати через військовий збір
Підрахунки на калькуляторі. Фото: tax.gov.ua
Ксенія Симонова - Редактор

У жовтні 2024 року громадяни отримають скорочений розмір заробітної плати через вирахування нових податків "заднім числом" на тлі підвищення військового збору з 1,5% до 5%. Відомо, чи компенсують компанії українцям втрати.

Про це повідомила народна депутатка Ніна Южаніна у Telegram.

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Вона навела дані експрес-опитування Європейської бізнес-асоціації. Його провели серед компаній-членів, які забезпечують близько 2 млн робочих місць в країні.

Результати засвідчили те, що в Україні 55% компаній не матимуть змоги компенсувати підвищення військового збору працівникам.

Як свідчить дослідження, повністю готові компенсувати зниження реального доходу працівників тільки 14% компаній, а частково — 13%.

Водночас, тільки 6% можуть повністю компенсувати підвищену ставку військового збору (на 3,5%) надбавкою до кінця року, коли буде скасовано воєнний стан.

Окрім того, значна частина компаній повідомила, що через підвищення податків будуть вимушені скорочувати виробництво.

Нардеп зауважила, що серед членів цієї організації, де проводилось опитування, немає мікро й малого бізнесу, а також нема компаній державної та комунальної форми власності.

Скорочення зарплат українців у жовтні 2024 року

Як відомо, у Верховній Раді чекає другого читання законопроєкт №11416-д, який у разі ухвалення передбачатиме підвищення податкових ставок "заднім числом".

У парламенті припускають, що президент зможе підписати документ приблизно у 20-х числах жовтня. Хоч він набере законної сили пізніше, однак його норми передбачають підвищення військового збору з 1 жовтня. Він зросте з 1,5% до 5% на всі зарплати. Тобто українці втратять у доходах цього місяця і надалі 3,5%.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у ВРУ очікують, що нововведення може стати причиною невдоволення серед працівників, зокрема тих, хто зайнятий у соціальній сфері. Депутатам доведеться аргументувати та пояснювати причини зниження доходів, зазначив один із законодавців.

Також ми писали, що в Україні деякі роботодавці готові гідно оплачувати працю вчителів. Зокрема, у жовтні 2024 року деяким фахівцям обіцяють до 60 тис. гривень.

зарплати виплати робота бізнес військовий збір

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