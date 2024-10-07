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Известно, покроют ли компании украинцам потери от нового военного сбора

7 октября 2024 14:24
Ксения Симонова - Редактор
Зарплаты украинцы урежут — готовы ли компании покрыть потери из-за военного сбора
Подсчеты на калькуляторе. Фото: tax.gov.ua
Ксения Симонова - Редактор

В октябре 2024 года граждане получат сокращенный размер заработной платы из-за вычета новых налогов "задним числом" на фоне повышения военного сбора с 1,5% до 5%. Известно, компенсируют ли компании украинцам потери.

Об этом сообщила народная депутат Нина Южанина в Telegram.

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Она привела данные экспресс-опроса Европейской бизнес-ассоциации. Его провели среди компаний-членов, обеспечивающих около 2 млн рабочих мест в стране.

Результаты показали, что в Украине 55% компаний не смогут компенсировать повышение военного сбора работникам.

Как показывает исследование, полностью готовы компенсировать снижение реального дохода работников только 14% компаний, а частично — 13%.

В то же время, только 6% могут полностью компенсировать повышенную ставку военного сбора (на 3,5%) надбавкой до конца года, когда будет отменено военное положение.

Кроме того, значительная часть компаний сообщила, что из-за повышения налогов будут вынуждены сокращать производство.

Нардеп отметила, что среди членов этой организации, где проводился опрос, нет микро и малого бизнеса, а также нет компаний государственной и коммунальной формы собственности.

Сокращение зарплат украинцев в октябре 2024 года

Как известно, в Верховной Раде ждет второго чтения законопроект №11416-д, который в случае принятия будет предусматривать повышение налоговых ставок "задним числом".

В парламенте предполагают, что президент сможет подписать документ примерно в 20 числах октября. Хотя он вступит в законную силу позже, однако его нормы предусматривают повышение военного сбора с 1 октября. Он вырастет с 1,5% до 5% на все зарплаты. То есть украинцы потеряют в доходах этого месяца и дальше по 3,5%.

Что еще стоит знать

Напомним, в ВРУ ожидают, что нововведение может стать причиной недовольства среди работников, в том числе тех, кто занят в социальной сфере. Депутатам придется аргументировать и объяснять причины снижения доходов, отметил один из законодателей.

Также мы писали, что на Украине некоторые работодатели готовы достойно оплачивать труд учителей. В частности, в октябре 2024 года некоторые специалисты обещают до 60 тыс. гривен.

зарплаты выплаты работа бизнес военный сбор

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