Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow В Україні вчителям обіцяють до 60 тис. грн зарплати — ТОП-3 вакансії arrow

В Україні вчителям обіцяють до 60 тис. грн зарплати — ТОП-3 вакансії

7 жовтня 2024 10:06
Ксенія Симонова - Редактор
Зарплати в Україні — хто з вчителів зможе отримати 60 тис. гривень
Вчитель у класі. Фото: nus.org.ua
Ксенія Симонова - Редактор

В Україні деякі роботодавці готові гідно оплачувати працю вчителів. Зокрема, у жовтні 2024 року деяким фахівцям обіцяють до 60 тис. гривень.

Про це свідчать дані великого кадрового порталу.

Читайте також:

ТОП-3 вакансії із зарплатою до 60 тис. грн

Попри загальну статистику Міністерства економіки, згідно з якою, найменше отримують працівники сфери освіти (у середньому 13,86 тис. гривень), на ринку є вакансії від приватних компаній із доволі високою оплатою праці.

Зокрема, найбільш затребуваною є професія вчителя англійської мови. Таких пропозицій на кадрових порталах налічується кілька сотень.

Робота корпоративним викладачем англійської

Так, одна із компаній у Києві шукає вчителя англійської мови. Для роботи потрібно вільно володіти мовою лише на рівні С1 та вище. Досвід роботи у корпоративному сегменті — від одного року. Зайнятість може бути повна, так і часткова:

  • повна (від 72 годин/місяць — чотири групи) у форматі онлайн та/або офлайн;
  • часткова (від 36 годин/місяць — дві групи) у форматі онлайн та/або офлайн.

Заробітну плату обіцяють до 40 тис. гривень.

Робота вчителем у мовну онлайн-школу

Шукають вчителя у мовну онлайн-школу в Одесі. Вимагають вільне володіння англійською мовою (рівень B2-C2). Вітається досвід викладання англійської мови. Потрібно вміти ефективно організовувати уроки та використовувати сучасні методики навчання. Серед обов'язків — проведення онлайн-уроків англійської мови (індивідуальних/групових). Заробітна плата може досягати 40 тис. гривень залежно від кількості учнів.

Робота викладачем англійської мови

Центр англійської мови та підготовки до міжнародних іспитів у Києві запрошує на роботу викладача англійської мови. Стабільне навантаження становитиме від 15 до 30 годин на тиждень або 60 до 120 годин на місяць.
Роботодавець вимагає володіння просунутим рівнем англійської (C1-C2). Вітається наявність Міжнародного сертифікату з англійської мови. Заробітну плату обіцяють від 35 тис. до 60 тис. гривень.

Що ще варто знати

Нагадаємо, новий законопроєкт передбачає підвищення військового збору з 1,5% до 5%. Хоча закон і може набути чинності після 15 жовтня, підвищена ставка податку діятиме на доходи, отримані з початку місяця — з 1 жовтня. У зв'язку з цим українці можуть отримати менші зарплати в жовтні через ретроспективне оподаткування.

Також ми писали, в Україні поточного року фіксують підвищення середньої заробітної плати на 20%. Традиційно найбільше отримують програмісти, а найменше — педагоги.

зарплати вчителі робота ринок праці вакансії

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

00:16 У Києві змінили рух автобусів — оновлений маршрут

00:04 В Одесі жінка намагалася повісити російський прапор — відео

00:02 Смерть Богдана Сташківа у ДТП на Закарпатті — як прославився легендарний співак

7 жовтня 2024
Text

23:59 Петренко повідомив, скільки кандидатів прагнуть потрапити у 3 ОШБр щодня

23:56 У Сумах чули вибух — військові попереджали про КАБ на місто

23:55 Стало відомо, скільки українців добровільно звернулися до центрів рекрутингу

23:53 Воював на боці Росії — в Івано-Франківську судили полоненого українця

23:39 На Львівщині на горі Лисівка знайшли унікальні артефакти енеоліту — фоторепортаж

Мости Києва у критичному стані — по яких не можна їздити взагалі - 80x80

Мости Києва у критичному стані — по яких не можна їздити взагалі

23:33 Британія виділяє 4,5 млрд доларів на закупівлю військового озброєння для України

23:16 Футболіст з України зустрівся з Байденом у Білому домі — фото

00:16 У Києві змінили рух автобусів — оновлений маршрут

00:04 В Одесі жінка намагалася повісити російський прапор — відео

00:02 Смерть Богдана Сташківа у ДТП на Закарпатті — як прославився легендарний співак

7 жовтня 2024

23:56 У Сумах чули вибух — військові попереджали про КАБ на місто

23:55 Стало відомо, скільки українців добровільно звернулися до центрів рекрутингу

23:53 Воював на боці Росії — в Івано-Франківську судили полоненого українця

23:39 На Львівщині на горі Лисівка знайшли унікальні артефакти енеоліту — фоторепортаж

23:33 Британія виділяє 4,5 млрд доларів на закупівлю військового озброєння для України

Мости Києва у критичному стані — по яких не можна їздити взагалі - 80x80

Мости Києва у критичному стані — по яких не можна їздити взагалі

23:16 Футболіст з України зустрівся з Байденом у Білому домі — фото

22:52 Прем'єр Словаччини Фіцо запропонував вдарити по Брюсселю ракетою

14:32 Ми маємо бути почуті — одесити знову вийшли на мітинг проти зносу Пушкіна

5 жовтня 2024

06:42 Тарифи на воду по регіонах України — як можуть зрости ціни на комунальні послуги

06:40 В Україні ростуть ціни на алюміній — вартість кольорових металів у жовтні

4 жовтня 2024
Ексклюзив

19:43 Врятовані від війни — стан тварин в одеському зоопарку сьогодні

06:40 Ціни на кольорові метали у жовтні — скільки в Україні коштує 1 кг міді

06:30 В Україні знову зросли ціни на кукурудзу — скільки коштує тонна зерна у жовтні

05:50 В Україні зростають ціни на пальне — яка сьогодні вартість бензину на АЗС

3 жовтня 2024
Ексклюзив

18:49 Примусово затримали ТЦК — що потрібно знати одеситам

06:40 Ціни за 1 кг чормету у жовтні — скільки коштує брухт в Україні

2 жовтня 2024

20:43 Шанси і конкуренти Зеленського — що не так з інформацією про вибори в Україні

Text

23:59 Петренко повідомив, скільки кандидатів прагнуть потрапити у 3 ОШБр щодня

Text

23:04 Скільки добровольців служить у 3 ОШБр — Петренко назвав цифри

Text

22:16 У Третій штурмовій заявили про найнижчі втрати серед ЗСУ

Text

17:50 Розстріл військових ЗСУ та оновлення даних у ТЦК зі знижкою — ефір Вечір.LIVE

Text

17:49 Корупція голови Хмельницької МСЕК — хто фігурує у справі Тетяни Крупи

Мости Києва у критичному стані — по яких не можна їздити взагалі - 80x80

Мости Києва у критичному стані — по яких не можна їздити взагалі

Text

17:08 У Києві відкрили фотовиставку "Небо падає"

Text

16:28 У Азові пояснили, чому ефективність бійця залежить від правильного навчання

Text

16:25 Удар по нафтовому терміналу у Криму — Братчук оцінив масштаби атаки

Text

13:00 Балістична атака на Київ та заява Зеленського — ефір День.LIVE

Text

12:53 Адвокатка зробила заяву щодо відповідальності за корупційні злочини

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:58 В Україні змінять правила мобілізації для двох вікових категорій

06:10 Індексація пенсій у 2025 році — відомі деякі деталі перерахунку

Новина з відео

02:30 Хто з чоловіків отримає повістки Укрпоштою першочергово — три категорії

1 жовтня 2024

00:03 НАБУ оголосило в розшук проректора харківського вишу — що накоїв

30 вересня 2024
Новина з відео

21:33 Виїзд чоловіків старше 50 років за кордон — чи зміняться правила

5 жовтня 2024

22:32 У Києві чутно вибухи — Кличко повідомив деталі

25 вересня 2024

06:10 Пенсії українців — у кого підвищаться виплати з 1 жовтня

27 вересня 2024

20:40 Помиляються 55% водіїв — хто кого має пропустити на перехресті

24 вересня 2024

20:00 Три законні причини для відмови від повістки ТЦК

3 жовтня 2024
Новина з відео

12:49 Через три роки після смерті — на могилі Чапкіса встановили памʼятник