Зарплати в Україні — хто з вчителів зможе отримати 60 тис. гривень

Вчитель у класі. Фото: nus.org.ua

В Україні деякі роботодавці готові гідно оплачувати працю вчителів. Зокрема, у жовтні 2024 року деяким фахівцям обіцяють до 60 тис. гривень.

Про це свідчать дані великого кадрового порталу.

Читайте також:

ТОП-3 вакансії із зарплатою до 60 тис. грн

Попри загальну статистику Міністерства економіки, згідно з якою, найменше отримують працівники сфери освіти (у середньому 13,86 тис. гривень), на ринку є вакансії від приватних компаній із доволі високою оплатою праці.

Зокрема, найбільш затребуваною є професія вчителя англійської мови. Таких пропозицій на кадрових порталах налічується кілька сотень.

Робота корпоративним викладачем англійської

Так, одна із компаній у Києві шукає вчителя англійської мови. Для роботи потрібно вільно володіти мовою лише на рівні С1 та вище. Досвід роботи у корпоративному сегменті — від одного року. Зайнятість може бути повна, так і часткова:

повна (від 72 годин/місяць — чотири групи) у форматі онлайн та/або офлайн;

часткова (від 36 годин/місяць — дві групи) у форматі онлайн та/або офлайн.

Заробітну плату обіцяють до 40 тис. гривень.

Робота вчителем у мовну онлайн-школу

Шукають вчителя у мовну онлайн-школу в Одесі. Вимагають вільне володіння англійською мовою (рівень B2-C2). Вітається досвід викладання англійської мови. Потрібно вміти ефективно організовувати уроки та використовувати сучасні методики навчання. Серед обов'язків — проведення онлайн-уроків англійської мови (індивідуальних/групових). Заробітна плата може досягати 40 тис. гривень залежно від кількості учнів.

Робота викладачем англійської мови

Центр англійської мови та підготовки до міжнародних іспитів у Києві запрошує на роботу викладача англійської мови. Стабільне навантаження становитиме від 15 до 30 годин на тиждень або 60 до 120 годин на місяць.

Роботодавець вимагає володіння просунутим рівнем англійської (C1-C2). Вітається наявність Міжнародного сертифікату з англійської мови. Заробітну плату обіцяють від 35 тис. до 60 тис. гривень.

Що ще варто знати

Нагадаємо, новий законопроєкт передбачає підвищення військового збору з 1,5% до 5%. Хоча закон і може набути чинності після 15 жовтня, підвищена ставка податку діятиме на доходи, отримані з початку місяця — з 1 жовтня. У зв'язку з цим українці можуть отримати менші зарплати в жовтні через ретроспективне оподаткування.

Також ми писали, в Україні поточного року фіксують підвищення середньої заробітної плати на 20%. Традиційно найбільше отримують програмісти, а найменше — педагоги.