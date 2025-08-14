Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівПсихологіяІндустріїДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Відновлення SIM-карти Київстар — як дешевше повернути зв'язок

Відновлення SIM-карти Київстар — як дешевше повернути зв'язок

Ua ru
Дата публікації: 14 серпня 2025 18:05
Як відновити SIM-карту Київстар та скільки це коштує
Чоловік з мобільним телефоном в руках. Фото: Freepik

Втрата SIM-карти — неприємна ситуація, адже без неї неможливо користуватися мобільним зв’язком, інтернетом чи отримувати важливі SMS-повідомлення. Для абонентів Київстар процедура відновлення номера досить проста, але перед зверненням до оператора варто знати, скільки коштує ця послуга, які документи знадобляться та як саме проходить процес.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує відновити SIM-карту Київстар.

Реклама
Читайте також:

Мобільний оператор "Київстар" пропонує два основні способи відновлення номера — самостійно або через магазини. Кожен з цих варіантів має власні особливості та вартість.

Як самостійно відновити SIM-карту та скільки це коштує

Цей варіант, як пояснюється на офіційному сайті Київстару, доступний лише для абонентів, які користуються послугами оператора на умовах передоплати. Для самостійного відновлення SIM-карти необхідно здійснити такі кроки:

  1. Придбати Smart SIM — 100 грн.
  2. Активувати нову картку через USSD-код *111#.
  3. Надіслати запит *245*380(XX)XXXXXXX*YYYYYY#, де 380ХХХХХХХХХ — ваш номер телефону, а YYYYYY — 8 цифр PUK1 старої SIM або 19 цифр ICC.

Номер має відновитися протягом 7 годин — Київстар надішле про це SMS.

Скільки коштує заміна SIM у магазині Київстар

Послуга відновлення SIM-карти у магазинах оператора доступна як для абонентів передплати, так і для контрактників. Вартість негарантійної заміни SIM в магазині становить 50 грн.

Абонентам передплати при цьому необхідно надати працівнику магазину:
свій паспорт громадянина України — якщо номер зареєстрований;
дані по картці, яку відновлюєте — якщо номер не реєстрували.

У випадку контрактного обслуговування для заміни SIM-карти в магазині Київстар потрібно мати з собою документи (паспорт, ІПН) або телефон з встановленим застосунком "Дія".

У деяких випадках Київстар також пропонує безплатну заміну на USIM 4G, наприклад, якщо SIM-карти не читає телефон, або при переході з фізичної SIM на eSIM.

Раніше ми писали, що оператор Київстар планує надавати українцям мобільний інтернет від Starlink, який на початковому етапі працюватиме для користувачів без додаткової оплати. Послугу тестуватимуть у шести областях країни.

Також дізнавайтеся, як абонентам Київстар змінити тариф на більш вигідний. 

тарифи Київстар зв'язок мобільні оператори мобільний телефон
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації