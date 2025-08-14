Як відновити SIM-карту Київстар та скільки це коштує

Чоловік з мобільним телефоном в руках. Фото: Freepik

Втрата SIM-карти — неприємна ситуація, адже без неї неможливо користуватися мобільним зв’язком, інтернетом чи отримувати важливі SMS-повідомлення. Для абонентів Київстар процедура відновлення номера досить проста, але перед зверненням до оператора варто знати, скільки коштує ця послуга, які документи знадобляться та як саме проходить процес.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує відновити SIM-карту Київстар.

Мобільний оператор "Київстар" пропонує два основні способи відновлення номера — самостійно або через магазини. Кожен з цих варіантів має власні особливості та вартість.

Як самостійно відновити SIM-карту та скільки це коштує

Цей варіант, як пояснюється на офіційному сайті Київстару, доступний лише для абонентів, які користуються послугами оператора на умовах передоплати. Для самостійного відновлення SIM-карти необхідно здійснити такі кроки:

Придбати Smart SIM — 100 грн. Активувати нову картку через USSD-код *111#. Надіслати запит *245*380(XX)XXXXXXX*YYYYYY#, де 380ХХХХХХХХХ — ваш номер телефону, а YYYYYY — 8 цифр PUK1 старої SIM або 19 цифр ICC.

Номер має відновитися протягом 7 годин — Київстар надішле про це SMS.

Скільки коштує заміна SIM у магазині Київстар

Послуга відновлення SIM-карти у магазинах оператора доступна як для абонентів передплати, так і для контрактників. Вартість негарантійної заміни SIM в магазині становить 50 грн.

Абонентам передплати при цьому необхідно надати працівнику магазину:

свій паспорт громадянина України — якщо номер зареєстрований;

дані по картці, яку відновлюєте — якщо номер не реєстрували.

У випадку контрактного обслуговування для заміни SIM-карти в магазині Київстар потрібно мати з собою документи (паспорт, ІПН) або телефон з встановленим застосунком "Дія".

У деяких випадках Київстар також пропонує безплатну заміну на USIM 4G, наприклад, якщо SIM-карти не читає телефон, або при переході з фізичної SIM на eSIM.

