Как восстановить SIM-карту Киевстар и сколько это стоит

Потеря SIM-карты — неприятная ситуация, ведь без нее невозможно пользоваться мобильной связью, интернетом или получать важные SMS-сообщения. Для абонентов Киевстар процедура восстановления номера достаточно проста, но перед обращением к оператору стоит знать, сколько стоит эта услуга, какие документы понадобятся и как именно проходит процесс.

Мобильный оператор "Киевстар" предлагает два основных способа восстановления номера — самостоятельно или через магазины. Каждый из этих вариантов имеет свои особенности и стоимость.

Как самостоятельно восстановить SIM-карту и сколько это стоит

Этот вариант, как поясняется на официальном сайте Киевстара, доступен только для абонентов, которые пользуются услугами оператора на условиях предоплаты. Для самостоятельного восстановления SIM-карты необходимо осуществить следующие шаги:

Приобрести Smart SIM — 100 грн. Активировать новую карту через USSD-код *111#. Отправить запрос *245*380(XX)XXXXXXX*YYYYYYYY#, где 380ХХХХХХХХХХХ — ваш номер телефона, а YYYYYYY — 8 цифр PUK1 старой SIM или 19 цифр ICC.

Номер должен восстановиться в течение 7 часов — Киевстар пришлет об этом SMS.

Сколько стоит замена SIM в магазине Киевстар

Услуга восстановления SIM-карты в магазинах оператора доступна как для абонентов предоплаты, так и для контрактников. Стоимость негарантийной замены SIM в магазине составляет 50 грн.

Абонентам предоплаты при этом необходимо предоставить работнику магазина:

свой паспорт гражданина Украины — если номер зарегистрирован;

данные по карте, которую восстанавливаете — если номер не регистрировали.

В случае контрактного обслуживания для замены SIM-карты в магазине Киевстар нужно иметь с собой документы (паспорт, ИНН) или телефон с установленным приложением "Дія".

В некоторых случаях Киевстар также предлагает бесплатную замену на USIM 4G, например, если SIM-карту не читает телефон, или при переходе с физической SIM на eSIM.

