Відновлення роботи аеропорту "Львів": деталі та загроза забудови

Чоловік в окулярах з сумкою в руці, жінка тримає в руках панаму, корпус літака. Фото: Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Міжнародний аеропорт "Львів" імені Данила Галицького перебуває в повністю робочому стані. Україна готова швидко відновити цивільне авіасполучення, як тільки вирішиться питання безпеки.

Про це заявив мер Львова Андрій Садовий в інтерв’ю для інтернет-порталу "РБК-Україна", передають Новини.LIVE.

Відновлення польотів — питання тижнів

Повітряний простір України залишається закритим ще з 24 лютого 2022 року, однак аеропорти у Львові та Борисполі повністю готові відновити прийом рейсів. За оцінками міського голови, після вирішення питань безпеки для перезапуску їхньої роботи знадобиться менше ніж місяць.

Він також додав, що міністерство транспорту Великої Британії вже презентувало великий проєкт майбутнього розвитку львівського аеропорту. Окрім цього, Євросоюз планує інвестувати близько 10 мільярдів євро у розбудову Львова як потужного транспортного хабу. Проєкт передбачає прокладання євроколії та безпосереднє з'єднання аеропорту з залізничним вокзалом.

Скандал із навколишньою забудовою

Разом із тим Садовий заявив про спробу незаконної забудови 70 гектарів землі, які ще з радянських часів зарезервовані для розширення аеропорту. Раніше на цій землі можна було висаджувати траву та різні злакові культури.

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За його словами, сусідня сільська рада Сокільників вирішила звести на резервній території 50 тисяч квадратних метрів житла для 8 тисяч людей. Очільник міста обурився, що це фактично означає появу нового мікрорайону без каналізації, водопостачання, шкіл чи лікарень безпосередньо на стратегічних землях летовища, без якого місто не зможе повноцінно розвиватися.

"Я би дуже хотів, щоб правоохоронні органи дослідили: а яким це таким чином Держкомзем та сільська рада так скоресенько взяли ту всю землю розпаяли, передали приватним власникам? І там одна чи дві великі компанії це все поскупляли і зараз бігають, пробують комусь це продавати і робити велику біду для України", — зазначив мер.

Наразі мерія Львова звернулася до суду, тож усі підготовчі та будівельні роботи на цій ділянці заблоковано.

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