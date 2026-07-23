Виплати до 12 300 грн: кому і де надають допомогу від UNHCR Ukraine

Жінка зі планшетом, гроші. Фото: Pexels, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

У липні 2026 року UNHCR Ukraine, що є представництвом UN Refugee Agency в Україні відкрила можливість реєстрації в електронну чергу на грошову допомогу у ще одному місті, що потерпає від обстрілів РФ. У рамках програми громадяни зможуть отримати до 12 300 грн.

Про це повідомляє пресслужба організації, передають Новини.LIVE.

Кому і де надають грошову допомогу від UNHCR Ukraine

За інформацією організаторів, реєстрація на виплати від UN Refugee Agency знову доступна для мешканців Одеси. Розраховувати на допомогу зможуть вразливі категорії громадян, які вимушено залишили свої оселі під час війни. А саме:

внутрішньо переміщені особи (ВПО);

біженці, які повернулись на батьківщину.

Взяти участь у програми допомоги можуть домогосподарства з наступними термінами переміщення:

Переїхали у зв'язку з військовими загрозами чи вимушеною евакуаціэю, отримали статус ВПО протягом 45 днів; Перемістилися та мають статус переселенця у період від 46 днів до пів року у зв'язку з військовими загрозами, обстрілами чи обов'язковою евакуацією; Повернулися додому після переміщення по Україні, спричиненого бойовими діями (після 24.02.2022 року); Через воєнні дії залишили постійне місце проживання та повернулися з-за кордону, однак не раніше трьох місяців тому та не пізніше одного року тому).

Обов'язкова вимога — дотримання соціально-економічного критерію. Йдеться про суму середньомісячного доходу, яка на одну людину в родині не повинна перевищувати 8 300 грн.

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Згідно з правилами програми, кожен член родини залежно від ситуації отримає по 10,8 тис. грн (3,6 тис. грн на три місяці) або 12,3 тис. грн (4,1 тис. грн).

Як подати заявку та які вимагають документи

За інформацією організації, прийом у місті Одеса відбуватиметься за живою чергою та попередньою онлайн-реєстрацією.

Громадяни мають зібрати пакет документів (на кожного члена родини):

паспорт/документ, що посвідчує особу;

ідентифікаційний код;

свідоцтво про народження дітей;

номер банківської картки;

документ з підтвердженням категорії вразливості;

номер телефону.

"Зверніть увагу: заповнення цієї форми є лише записом до електронної черги до пункту збору даних у м. Одеса. Остаточне рішення про виплату приймається лише після особистої співбесіди з фахівцем фонду", — йдеться у повідомленні.

Після цього відібраних громадян запросять до офісу, який працює за адресою: м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 103а (графік роботи: Пн — Пт з 9:00 — 17:30).



Раніше Новини.LIVE розповідали, що мешканці одного з прифронтових міст зможуть оформити грошову допомогу. Йдеться про Запоріжжя, де діє програма, що реалізують за фінпідтримки уряду США. Вона розрахована на соціально вразливих родин. У її рамках громадяни отримають суму 10 800 грн на кожну особу.

Ще Новини.LIVE повідомляли, що в липні Естонська рада у справах біженців приймає заявки на грошову допомогу у ще одній громаді. Реєстрацію на надання виплат доступна для самотніх людей похилого віку та громадян з інвалідністю чи хронічними захворюваннями.