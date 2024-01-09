Електрику почнуть відключати за борги — кому загрожує і як уникнути

Прилад обліку. Фото: m.elektro

В Україні влада повернула можливість відключення електричної енергії споживачам, у яких накопичилася заборгованість за комунальні послуги. Рішення поширюється на побутових споживачів та підприємства, які не вважаються критичною інфраструктурою.

Про це йдеться у повідомленні АТ "Вінницяобленерго".

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Відключення послуг боржникам

В обленерго зауважили, що уряд ухвалив відповідне рішення, яке передбачає повернення дозволу на відключення споживачів, які не платять за послугу. Мораторій було запроваджено на початку війни, щоб полегшити життя українців та не позбавляти електрики навіть за наявності боргів.

Водночас, мораторій продовжить діяти для окупованих територій та "гарячих точок".

"В разі несплати або оплати електроенергії у неповному обсязі населенням, яке проживає на неокупованих територіях і територіях, на яких не ведуться активні бойові дії, можливі відключення від електропостачання", — зазначають в обленерго.

Яким підприємствам відключать електроенергію

За повідомленням НЕК "Укренерго", перш за все відключення будуть поширюватися на підприємства, які не вважаються об'єктами критичної інфраструктури, проте не платять за спожиту електроенергію.

"Борг перед нами 30,1 млрд грн на балансуючому ринку. Ми спостерігаємо продовження нарощення дебіторської заборгованості перед нами. Основна частина нарощування припадає на "постачальника останньої надії" — компанію Укрентеренерго", — наголосили у компанії.

В Укренерго попереджали про критичну заборгованість, адже багато споживачів не платять за ресурс, однак їх неможливо було відключити від електропостачання.

Раніше на тлі війни було визначено більш ніж 5,5 тис. підприємств, яких заборонялося відключати від електрики. Серед них — підприємства критичної інфраструктури, зокрема, водоканали, теплокомуненерго, муніципальні підприємства, держшахти, обленерго, а також випадкові компанії, які взагалі не повинні були мати пільги на оплату електрики.

У зв'язку з цим Укренерго виступило з пропозицією до Кабінету міністрів сформувати новий список захищених підприємств.

"Що стосується всіх інших, хто не є об'єктами критичної інфраструктури, то або вони сплатять рахунки за електроенергію або їх чекають можливі відключення за борги", — резюмували в енергокомпанії.

Договір з реструктуризації боргу

Варто зауважити, що побутові споживачі, які мають борги, можуть укласти договір за згодою сторін про реструктуризацію, й виплачувати його частинами. Це убезпечить від вимкнення електричної енергії.

Відповідні угоди можна укласти на послуги:

на електропостачання;

на утримання будинку/споруд/прибудинкових територій/управління багатоквартирним будинком;

на вивезення сміття;

на постачання теплоенергії;

на гаряче водопостачання;

на централізоване водопостачання та водовідведення.

Проте у разі недотримання графіків з погашення боргу чи протермінування оплати поточних платежів постачальники мають право припиняти надання послуг.

Також укладення договору щодо реструктуризації боргу не звільняє споживачів від необхідності оплати за поточне споживання електрики.

Що ще варто знати

Нагадаємо, держава гарантує допомогу в оплаті житлово-комунальних послуг низці громадян під час війни. Зокрема, передбачена знижка у 50% на послуги ЖКГ для жінок, які втратили на війні чоловіків.

Також ми писали, що в газопостачальній компанії "Нафтогаз України" попереджають, що споживачі можуть переплачувати за природний газ. Щоб цього не було, важливо звернути увагу на одне уточнення.