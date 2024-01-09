Электричество начнут отключать за долги – кому грозит и как избежать

Прибор учета. Фото: m.elektro

В Украине власти вернули возможность отключения электрической энергии потребителям, у которых накопилась задолженность за коммунальные услуги. Решение распространяется на бытовых потребителей и предприятия, не считающиеся критической инфраструктурой.

Об этом говорится в сообщении АО "Винницаоблэнерго".

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Отключение услуг должникам

В облэнерго отметили, что правительство приняло соответствующее решение, предусматривающее возврат разрешения на отключение потребителей, не платящих за услугу. Мораторий был введен в начале войны, чтобы облегчить жизнь украинцев и не лишать электричества даже при наличии долгов.

В то же время мораторий продолжит действовать для оккупированных территорий и "горячих точек".

"В случае неуплаты или оплаты электроэнергии в неполном объеме населением, проживающим на неоккупированных территориях и территориях, на которых не ведутся активные боевые действия, возможны отключения от электроснабжения", — отмечают в облэнерго.

Каким предприятиям отключат электроэнергию

По сообщению НЭК "Укрэнерго", прежде всего, отключения будут распространяться на предприятия, которые не считаются объектами критической инфраструктуры, однако не платят за потребленную электроэнергию.

"Долг перед нами 30,1 млрд грн на балансирующем рынке. Мы наблюдаем продолжение наращивания дебиторской задолженности перед нами. Основная часть наращивания приходится на "поставщика последней надежды" — компанию Укрентерэнерго", — отметили в компании.

В Укрэнерго предупреждали о критической задолженности, ведь многие потребители не платят за ресурс, однако их невозможно было отключить от электроснабжения.

Ранее на фоне войны было определено более 5,5 тыс. предприятий, которых запрещалось отключать от электричества. Среди них — предприятия критической инфраструктуры, в частности, водоканалы, теплокоммунэнерго, муниципальные предприятия, госшахты, облэнерго, а также случайные компании, которые вообще не должны были иметь льготы на оплату электричества.

В связи с этим, Укрэнерго выступило с предложением к Кабинету министров сформировать новый список защищенных предприятий.

"Что касается всех других, кто не является объектами критической инфраструктуры, то либо они уплатят счета за электроэнергию, либо их ждут возможные отключения за долги", — резюмировали в энергокомпании.

Договор по реструктуризации долга

Следует отметить, что бытовые потребители, имеющие долги, могут заключить договор с согласия сторон о реструктуризации, и выплачивать частями. Это обезопасит от выключения электрической энергии.

Соответствующие соглашения можно заключить на услуги:

на электроснабжение;

на содержание дома/сооружений/придомовых территорий/управление многоквартирным домом;

на вывоз мусора;

на поставку теплоэнергии;

на горячее водоснабжение;

на централизованное водоснабжение и водоотвод.

Однако в случае несоблюдения графиков погашения долга или просрочки оплаты текущих платежей поставщики имеют право прекращать предоставление услуг.

Также заключение договора по реструктуризации долга не освобождает потребителей от необходимости оплаты текущего потребления электричества.

Что еще стоит знать

Напомним, государство гарантирует помощь в оплате жилищно-коммунальных услуг ряду граждан во время войны. В частности, предусмотрена скидка в 50% на услуги ЖКХ для женщин, потерявших мужей на войне.

Также мы писали, что в газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" предупреждают, что потребители могут переплачивать за природный газ. Чтобы этого не было, важно обратить внимание на одно уточнение.