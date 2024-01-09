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Переплата за газ — Нафтогаз уточнив важливий момент

9 січня 2024 14:29
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Рахунки за газ — Нафтогаз розповів, як не припуститися помилки
Комунальні платіжки. Фото: kyivgaz.ua
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У газопостачальній компанії "Нафтогаз України" попереджають, що споживачі можуть переплачувати за природний газ. Щоб цього не було, важливо звернути увагу на одне уточнення.

Про це йдеться на сторінці компанії у соцмережі Facebook.

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Як уникнути переплати за газ

У газопостачальній компанії нагадують, що кожного місяця у визначений період громадяни мають передавати показники лічильника Нафтогазу. Після чого компанія має їх обробити та сформувати нову платіжку. Є кілька способів передати обсяг спожитого ресурсу.

Найоперативніший спосіб — відправити дані про використаний обсяг газу шляхом SMS-повідомлення на короткий номер 4647.

Проте саме тут важливо звернути увагу на особливий момент. У компанії зауважують, що слід дотримуватися одного правила, від чого можуть бути неточності.

Першочергово треба звернути увагу на цифри, оскільки у повідомленні необхідно відправляти як показники лічильника, так і код особового рахунку.

Для того, щоб система все правильно зарахувала, необхідно дотримуватися чіткого алгоритму передачі даних. А саме:

  • спочатку потрібно ввести короткий номер, куди буде відправлено SMS-повідомлення;
  • далі треба почати заповнювати повідомлення — спочатку ввести номер особового рахунку (там необхідно уважно порахувати цифри, їх має бути дев’ять);
  • обов'язково поставити пробіл (це дуже важливий момент, якщо це проігнорувати, то система автоматично не зможе зчитати показання, і сума у платіжці надійде за середнім споживанням);
  • в кінці треба ввести показник (має бути п’ять цифр).

Як дізнатися особовий рахунок

Клієнти можуть дізнатись особовий рахунок у чат-боті GASUA, натиснувши на пункт "№ особового рахунку" (там треба вказати ЕІС-код) або на сайті gas.ua у розділі "Дізнатись номер рахунку" (теж треба вказати ЕІС-код) за наступним посиланням.

EIC-код є "персональним газовим номером" об’єкта газопостачання (точки обліку об’єкта газопостачання). Він містить 16 символів (літери та цифри). Як приклад, 56XM19A205987456.

Дані про ЕІС-код можна довідатися:

  • у власному е-кабінеті облгазу (у розділі про особисту інформацію);
  • у договорі на постачання природного газу (заява-приєднання є невід’ємною частиною угоди, вона має містити цей код);
  • в рахунку за розподіл "блакитного палива".

Передавати показання лічильника необхідно щомісяця до 5 числа включно.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Національному банку України (НБУ) озвучили прогноз щодо тарифів на житлово-комунальні послуги. У 2024 році українці платитимуть за основні послуги за старими розцінками.

Також ми писали, що у 2023 році "Група Нафтогаз" повністю завершила інтеграцію облгазів та міськгазів. Зокрема, ще понад 500 тисяч українців платитимуть за газ по-новому.

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