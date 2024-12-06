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Відключення світла — як працюють поштомати Нової пошти

6 грудня 2024 14:05
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Як отримати замовлення під час відключень світла в поштоматах Нової пошти
Телефон в руках. Фото: Marketer
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

Під час повномасштабної війни українці та бізнес вже адаптувалися до умов відключень електроенергії, завдяки чому більшість послуг і сервісів продовжують працювати без перебоїв. Відомо, чи залишаються доступними поштомати "Нової пошти", коли діють графіки відключень світла.

Про це розповіли Факти ICTV.

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Детальніше про роботу поштоматів під час відключень

Сервіс доставки "Нова пошта" пропонує два типи поштоматів: домашні, які розміщуються у під’їздах житлових будинків і переважно обслуговують мешканців, та вуличні, встановлені у громадських місцях для зручності широкого кола користувачів.

За інформацією пресслужби "Нової пошти", усі поштомати залишаються функціональними навіть під час відключень електроенергії.

"Наша мережа поштоматів може працювати автономно та не потребує електроенергії", — зазначили представники компанії.

Вони пояснили, що поштомати в будинках живляться від спеціальних батарей, а вуличні можуть працювати як на акумуляторах, так і від електромережі.

"Коли немає світла, через усі наші поштомати можна відправляти посилки, зробивши вдома самостійно накладну в мобільному додатку Нової пошти, так і отримувати у будь-який час", — йдеться в повідомленні.

Як скористатись поштоматом під час відключень

Усі поштомати "Нової пошти" функціонують за однаковим принципом. Для користування терміналом необхідно мати встановлений мобільний додаток НП, через який ви отримуєте сповіщення про надходження посилки.

Далі потрібно сплатити вартість отримання чи відправлення через додаток, знайти потрібний поштомат і підключити смартфон до нього за допомогою Bluetooth. Система автоматично відкриє комірку з вашою посилкою, а після завершення процедури важливо закрити ящик.

Однак робота поштомату під час відключення світла залежить від наявності інтернету. Якщо немає доступу до 4G чи Wi-Fi, скористатися додатком і отримати посилку буде неможливо.

Що ще варто знати

Нагадаємо, "Нова пошта" представила нові можливості у мобільному додатку, які дають змогу клієнтам самостійно відправляти посилки. Завдяки цьому користувачі можуть значно спростити процес відправлення, уникаючи черг.

Ми також писали, що "Укрпошта" та "Нова пошта" забезпечують доставку посилок у більшість країн світу. Відправлення до сусідніх держав зазвичай досягають адресатів за три робочі дні, а в Західну Європу — протягом максимум десяти днів. Вартість доставки залежить від ваги посилки та країни, до якої вона направляється.

Нова пошта пошта послуги відключення світла поштомат

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