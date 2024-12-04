Самообслуговування на Новій Пошті — як відправляти посилки без черг

Термінал Нової Пошти. Фото: УНІАН

Компанія Нова Пошта впровадила нові функції для самостійного відправлення посилок через мобільний додаток. Це дозволяє клієнтам уникати черг у відділеннях та зручніше здійснювати відправлення.

Про це повідомляє пресслужба Нової Пошти.

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Процес створення експрес-накладної в мобільному застосунку Нова пошта включає три кроки:

Натискання опції "Створити посилку". Внесення даних про відправника, отримувача та саму посилку. Завершення створення накладної.

Після цього клієнт може відвідати відділення для сканування штрих-коду.

Компанія надає повний спектр послуг самообслуговування, який охоплює пакування посилок вдома, створення накладних онлайн, електронну оплату та відстеження відправлень.

Для зручності клієнтів Нова Пошта пропонує кілька варіантів пакування: через онлайн-магазин shop.novaposhta.ua, у відділенні або за допомогою власних матеріалів. Відправити посилку можна трьома способами: через зону самообслуговування в відділенні, з допомогою оператора або за допомогою кур'єра.

Після відправлення клієнти можуть легко відстежувати статус посилки через бізнес-кабінет або мобільний додаток.

Що ще варто знати

Нагадаємо, на ринку логістичних послуг змагаються Укрпошта та Нова Пошта, обидві пропонують доставку посилок за різними тарифами. Однак відмінності між ними не обмежуються лише ціною — швидкість доставки також варіюється. Тому постає питання, де вигідніше відправляти посилки, враховуючи час, необхідний для доставки.

Ми також розповідали, що Нова Пошта має намір вийти на ринок Сполучених Штатів Америки в 2025 році. Основна мета компанії — стати ключовим учасником міжнародної поштово-логістичної індустрії та зайняти помітну позицію на глобальному ринку.