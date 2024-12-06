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Отключение света — как работают почтоматы Новой почты

6 декабря 2024 14:05
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Как получить заказ при отключении света в почтоматах Новой почты
Телефон в руках. Фото: Marketer
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

Во время полномасштабной войны украинцы и бизнес уже адаптировались к условиям отключения электроэнергии, благодаря чему большинство услуг и сервисов продолжают работать без перебоев. Известно, остаются ли доступны почтоматы "Новой почты", когда действуют графики отключений света.

Об этом рассказали Факты ICTV.

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Подробнее о работе почтоматов во время отключения

Сервис доставки "Новая почта" предлагает два типа почтоматов: домашние, которые размещаются в подъездах жилых домов и преимущественно обслуживают жильцов, и уличные, установленные в общественных местах для удобства широкого круга пользователей.

По информации пресс-службы "Новой почты", все почтоматы остаются функциональными даже при отключениях электроэнергии.

"Наша сеть почтоматов может работать автономно и не нуждается в электроэнергии", — отметили представители компании.

Они объяснили, что почтаматы в домах питаются от специальных батарей, а уличные могут работать как на аккумуляторах, так и от электросети.

"Когда нет света, через все наши почтаматы можно отправлять посылки, сделав дома самостоятельно накладную в мобильном приложении Новой почты, так и получать в любое время", — говорится в сообщении.

Как воспользоваться почтоматом во время отключения

Все почтоматы "Новой почты" функционируют по одинаковому принципу. Для пользования терминалом необходимо иметь установленное мобильное приложение НП, через которое вы получаете уведомление о поступлении посылки.

Далее нужно оплатить стоимость получения или отправки через приложение, найти нужный почтомат и подключить смартфон к нему с помощью Bluetooth. Система автоматически откроет ячейку с вашей посылкой, а по завершении процедуры важно закрыть ящик.

Однако работа почтомата при отключении света зависит от наличия интернета. Если нет доступа к 4G или Wi-Fi, воспользоваться приложением и получить посылку будет невозможно.

Что еще стоит знать

Напомним, "Новая почта" представила новые возможности в мобильном приложении, позволяющие клиентам самостоятельно отправлять посылки. Благодаря этому пользователи могут значительно упростить процесс отправки, избегая очередей.

Мы также писали, что "Укрпочта" и "Новая почта" обеспечивают доставку посылок в большинство стран мира. Отправления в соседние государства обычно достигают адресатов за три рабочих дня, а в Западную Европу — максимум десять дней. Стоимость доставки зависит от веса посылки и страны, в которую она направляется.

Новая почта почта услуги отключения света поштомат

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14:05 Отключение света — как работают почтоматы Новой почты

13:59 В Одессе потратят 30 тысяч на разговоры с молодежью — зачем

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

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