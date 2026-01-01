Отключение света — как получить компенсацию, если сгорела техника от перепадов напряжения

Отключение света — как получить компенсацию за сломанную технику
Из-за систематических обстрелов Россией энергетической инфраструктуры, массовые отключения электроэнергии в Украине стали привычным явлением. Вследствие резких обесточиваний и перепадов напряжения граждане все чаще сталкиваются с поломками бытовой техники.
О том, можно ли получить компенсацию за приборы, которые сгорели в результате частых блэкаутов, рассказали специалисты Центра правовой помощи.
Кто несет ответственность за поврежденную технику
Согласно закону Украины "О рынке электрической энергии", оператор системы распределения (облэнерго/ОСР) обязан предоставлять услуги по распределению электроэнергии надлежащего качества.
Если причиной перепада напряжения является авария, сбои в работе сети или оборудования, а не повреждена домашняя проводка, то выход из строя бытовой техники может возмещаться как по нормам гражданского законодательства, так и с учетом специальных правил для потребителей.
Специалисты отметили, что в судебной практике уже есть примеры, когда облэнерго обязывали выплаты потребителям компенсацию расходов на ремонт техники, которая сломалась из-за перепадов напряжения.
Как получить компенсацию за сломанную технику
Прежде всего, объяснили юристы, желательно зафиксировать на видео или фото скачок напряжения и повреждения техники — мигание света, характерные звуки, дым и тому подобное.
После этого следует вызвать представителей оператора для осмотра и составления акта о ненадлежащем качестве электроэнергии или аварийной ситуации.
Поврежденную технику выбрасывать нельзя, ее надо отнести на диагностику (или ремонт — если подлежит) и получить от мастера заключение о причине поломки. Чеки за ремонт вместе с выводами мастера необходимо сохранять.
Следующим шагом является подача письменной претензии к оператору системы распределения электроэнергии. В заявлении необходимо:
- указать дату и время, когда произошел скачок напряжения, из-за которого вышла из строя техника;
- указать перечень поврежденной техники и сумму ущерба;
- требовать возмещения убытков в определенный срок.
В случае получения от оператора отказа в компенсации, необходимо обратиться с жалобой в НКРЭКУ и Госэнергонадзора, а также иск в суд о возмещении стоимости ремонта сломанной или покупки новой техники.
