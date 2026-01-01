Отключение света — как получить компенсацию, если сгорела техника от перепадов напряжения

Мужчина ремонтирует сломанную духовку. Фото: Freepik

Из-за систематических обстрелов Россией энергетической инфраструктуры, массовые отключения электроэнергии в Украине стали привычным явлением. Вследствие резких обесточиваний и перепадов напряжения граждане все чаще сталкиваются с поломками бытовой техники.

О том, можно ли получить компенсацию за приборы, которые сгорели в результате частых блэкаутов, рассказали специалисты Центра правовой помощи.

Кто несет ответственность за поврежденную технику

Согласно закону Украины "О рынке электрической энергии", оператор системы распределения (облэнерго/ОСР) обязан предоставлять услуги по распределению электроэнергии надлежащего качества.

Если причиной перепада напряжения является авария, сбои в работе сети или оборудования, а не повреждена домашняя проводка, то выход из строя бытовой техники может возмещаться как по нормам гражданского законодательства, так и с учетом специальных правил для потребителей.

Специалисты отметили, что в судебной практике уже есть примеры, когда облэнерго обязывали выплаты потребителям компенсацию расходов на ремонт техники, которая сломалась из-за перепадов напряжения.

Как получить компенсацию за сломанную технику

Прежде всего, объяснили юристы, желательно зафиксировать на видео или фото скачок напряжения и повреждения техники — мигание света, характерные звуки, дым и тому подобное.

После этого следует вызвать представителей оператора для осмотра и составления акта о ненадлежащем качестве электроэнергии или аварийной ситуации.

Поврежденную технику выбрасывать нельзя, ее надо отнести на диагностику (или ремонт — если подлежит) и получить от мастера заключение о причине поломки. Чеки за ремонт вместе с выводами мастера необходимо сохранять.

Следующим шагом является подача письменной претензии к оператору системы распределения электроэнергии. В заявлении необходимо:

указать дату и время, когда произошел скачок напряжения, из-за которого вышла из строя техника;

указать перечень поврежденной техники и сумму ущерба;

требовать возмещения убытков в определенный срок.

В случае получения от оператора отказа в компенсации, необходимо обратиться с жалобой в НКРЭКУ и Госэнергонадзора, а также иск в суд о возмещении стоимости ремонта сломанной или покупки новой техники.

Ранее мы рассказывали, что государство будет компенсировать учреждениям денежные расходы, связанные с бесплатным размещением внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Так, деньгами из госбюджета будут покрываться расходы на оплату коммунальных услуг, сжиженного газа и печного топлива.

