Банкомати дають збій — як не втратити гроші під час відключень світла

Картка в банкоматі. Фото: privatbank.ua

Клієнти банків продовжують втрачати гроші у терміналах самообслуговування через раптові відключення електроенергії. Українцям дали поради, як повернути кошти та уникнути таких неприємностей у майбутньому.

Про це йдеться на порталі "Мінфін".

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Як написала одна з клієнток ПриватБанку, відключення електроенергії її застало зненацька під час поповнення картки у терміналі. Жінка втратила 3 тис. гривень.

"Вчора поповнювала свою картку через банкомат ПриватБанку, внесла 3000 грн і раптом виключили світло, гроші які я внесла на карту не зарахували. Я подала заявку через Приват24, та відповіді досі немає і гроші теж не повернули. Куди можна звернутися", — йдеться зверненні.

Як убезпечити себе від втрати коштів у банкоматах

У банку пообіцяли, уточнивши додаткову інформацію, допомогти клієнтці у вирішенні питання.

Загалом алгоритм дій під час втрати коштів у терміналі чи банкоматі ПриватБанку полягає у негайному сповіщенні фінустанови. Радять одразу зателефонувати на гарячу лінію 3700 і подати заявку на повернення грошей. Для цього треба повідомити:

номер терміналу;

його адресу;

внесену суму;

приблизний час фінансової операції.

Коли заявку опрацюють і інкасатори перерахують гроші в терміналі чи банкоматі, недоотримані кошти повернуть клієнтові на картку.

Оскільки в Україні продовжуються відключення електроенергії і це може застати неочікувано. Для того, щоб не ризикувати, для громадян доступна послуга "Готівка на касі". Українці завдяки такому сервісу можуть знімати кошти не тільки в банках та банкоматах, а й на касах магазинів, в аптеках та автозаправних станціях.

Для цього потрібно зробити мінімальну оплату покупки карткою та попросити касира зняти з рахунку необхідну суму готівки. Така послуга дозволяє отримати максимально до 6 тис. гривень.

Також громадяни можуть зняти готівку з картки у відділенні Укрпошти та Нової Пошти, попросивши про це оператора.

Що ще варто знати

Нагадаємо, ПриватБанк допустив несанкціоноване списання грошей з рахунку клієнта. Він втратив 67 доларів (у перерахунку 2,78 тис. гривень) через шахраїв в інтернеті.

Раніше ми писали, що ПриватБанк може самовільно змінювати кредитний ліміт. Банк може заблокувати його без детальних пояснень.