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Экстренные отключения света — как не потерять деньги в банкомате

30 августа 2024 07:01
Ксения Симонова - Редактор
Банкоматы дают сбой — как не потерять деньги во время отключения света
Карта в банкомате. Фото: privatbank.ua
Ксения Симонова - Редактор

Клиенты банков продолжают терять деньги в терминалах самообслуживания из-за внезапных отключений электроэнергии. Украинцам дали советы, как вернуть деньги и избежать таких неприятностей в будущем.

Об этом говорится на портале "Минфин".

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Как написала одна из клиенток ПриватБанка, отключение электроэнергии ее застало неожиданно при пополнении карты в терминале. Женщина потеряла 3 тысячи гривен.

"Вчера пополняла свою карточку через банкомат ПриватБанка, внесла 3000 грн и вдруг выключили свет, деньги, которые я внесла на карту, не зачислили. Я подала заявку через Приват24, но ответа до сих пор нет и деньги тоже не вернули. Куда можно обратиться", — говорится в обращении.

Как обезопасить себя от потери средств в банкоматах

В банке пообещали, уточнив дополнительную информацию, помочь клиентке в решении вопроса.

В целом алгоритм действий при потере средств в терминале или в банкомате ПриватБанка заключается в немедленном извещении финучреждения. Советуют сразу позвонить по горячей линии 3700 и подать заявку на возврат денег. Для этого нужно сообщить:

  • номер терминала;
  • его адрес;
  • внесенную сумму;
  • приблизительное время финансовой операции.

Когда заявку обработают и инкассаторы пересчитают деньги в терминале или банкомате, недополученные средства вернут клиенту на карту.

Поскольку в Украине продолжаются отключения электроэнергии, и это может застать неожиданно, для того, чтобы не рисковать, для граждан доступна услуга "Наличные на кассе". Украинцы, благодаря такому сервису, могут снимать средства не только в банках и банкоматах, но и на кассах магазинов, в аптеках и автозаправочных станциях.

Для этого нужно произвести минимальную оплату покупки картой и попросить кассира снять со счета необходимую сумму наличных. Такая услуга позволяет получить до 6 тыс. гривен.

Также граждане могут снять наличные с карты в отделении Укрпочты и Новой Почты, попросив об этом оператора.

Что еще стоит знать

Напомним, Приватбанк допустил несанкционированное списание денег со счета клиента. Он потерял 67 долларов (в пересчете 2,78 тыс. гривен) из-за мошенников в интернете.

Ранее мы писали, что ПриватБанк может самовольно менять кредитный лимит. Банк может заблокировать его без подробных пояснений.

ПриватБанк деньги банки банкоматы свет

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