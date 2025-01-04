Відключення світла по-новому та зростання тарифів на газ — чого чекати у новому році

Чоловік аналізує комунальні рахунки ФОТО: Новини.LIVE

У новому році на українську енергетику чекають чергові випробування. З 1 січня Україна припинить транзит російського газу до ЄС, який щороку приносив близько 1 млрд доларів і допомагав обслуговувати газотранспортну систему. Тепер, як кажуть експерти, ці гроші доведеться компенсувати населенню. Через що тариф на газ може зрости вдвічі. Подібна ситуація і з електроенергією, яка може подорожчати ще на 50% після закінчення опалювального сезону. Новини.LIVE розбиралися, чим ще може обернутися зупинка транзиту для українців і навіщо в Україні змінили правила відключення світла.

Кінець транзиту

Україна більше не дозволятиме транзит російського газу через свою територію, заявив президент України Володимир Зеленський у четвер після зустрічі з лідерами Європейського союзу у Брюсселі. За його словами, заборона поширюватиметься на будь-який потік газу "з Росії", щоб уникнути ризику продажу російського газу до Європи під виглядом азербайджанського чи якогось іншого. "Ми не дозволимо їм заробляти додаткові мільярди на нашій крові. А будь-яка країна у світі, яка може отримувати щось дешеве з Росії, врешті-решт стане залежною від Росії — неважливо, чи відбудеться це через місяць, чи через рік. Така їхня політика", — сказав Зеленський, відповідаючи на запитання щодо можливості того, що Україна змінить своє рішення та відновить угоду про транзит.

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Як раніше повідомляли Новини.LIVE, донедавна активно обговорювалася схема, при якій Росія постачатиме газ в Україну, маркований як "азербайджанський газ", а Азербайджан купуватиме газ у Росії, маркований як "російський газ", використовуючи ту ж інфраструктуру. Іншими словами, коли трейдери ЄС купували б газ у Азербайджану, який, своєю чергою, брав його в Росії.

Але у четвер Зеленський дав зрозуміти, що Україна не зазнає такої обманної операції, стверджуючи, що Кремль все одно заробить гроші і, як наслідок, збереже ключове джерело доходу для фінансування свого дорогого та жорстокого вторгнення. "Ми не хочемо грати в гру, в якій інша країна отримує газ з Росії, а потім транзитує його. Це те саме, що продовжувати отримувати прибуток від цієї війни і відправляти гроші в Росію", — відповів Зеленський.

Відмову від транзиту російського газу вже підтримали у США. Як заявив заступник держсекретаря Джеффрі Пайєтт в інтерв'ю Голосу Америки, США сподіваються, що закінчення контракту на транзит газу Росії через Україну стане потужним кроком до завершення епохи залежності Європи від російських енергоресурсів. "Торгівля енергоресурсами, особливо газом, була основним вектором впливу Росії на українську економіку з часів здобуття незалежності. То чому, заради Бога, когось може цікавити продовження цих відносин?" — зазначив він.

До речі, постачання через Україну залишаються єдиним маршрутом для російського трубопровідного газу до країн Західної та Центральної Європи. Паливо безпосередньо йде до Словаччини та Молдови, а далі частково до сусідніх Угорщини та Італії.

На перший погляд, ці країни постраждають найсильніше. З іншого боку, австрійці мають можливість імпортувати додаткові обсяги через Німеччину. А Словаччина – через Чехію чи ту саму Німеччину. А от у Молдові через невизначеність із транзитом уже запровадили режим надзвичайного стану.

Тариф на газ може зрости вдвічі

Припинення транзиту також матиме наслідки і для України. Як повідомив Новини.LIVE перший заступник голови комітету ВР з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко, транзит газу останніми роками приносив бюджету близько 1 млрд доларів щороку. З яких половина йшла на утримання ГТС. "Коли ми говоримо про транзит, слід пам’ятати, що незалежність завжди коштує грошей. У разі припинення транзиту утримання нашої ГТС ляже на споживачів, які так чи інакше за це заплатять. Ми отримували 1 млрд доларів щороку. Половина йшла на утримання оператора, а половину забирав Нафтогаз", — сказав Новини.LIVE Кучеренко.

Інакше кажучи, приблизно 500 млн доларів доведеться розподілити між споживачами. Що, своєю чергою, вплине на тариф на транспортування газу всередині країни, і як наслідок — на кінцеву ціну газу для побутових споживачів та промисловості. Про це Новини.LIVE сказав енергетичний експерт Юрій Корольчук.

"Транзит російського газу в майбутньому, ймовірно, буде продовжено. Це може бути азербайджанський, катарський, казахстанський газ. Його можуть називати як завгодно, але фізично це все одно буде російський газ. Такі переговори дійсно ведуться. Проте в найближчій перспективі, швидше за все, транзит буде призупинено на певний період, можливо, навіть на весь 2025 рік. Нам залишиться пережити січень-лютий, а з березня ми зможемо мінімізувати витрати газу з ПСГ і обходитися лише власними ресурсами", — каже Корольчук.

Але все одно, за його словами, питання роботи ГТС та підземних газових сховищ буде актуальним. "Цей транзит вигідний в першу чергу для українських споживачів. Адже якщо транзит не буде відновлено, вартість транспортування газу для населення та промисловості різко зросте. Промисловість і так вже заявляє, що підвищення вартості розподілу сильно б’є по бізнесу. А для населення це ще більш відчутно. Якщо зараз тариф на транспортування становить в середньому 2 грн за куб.м, то його реальна ціна вже зараз становить 3,5-4 грн. У разі відсутності транзиту вона може досягти 7-8 грн. Тобто сам газ коштує 8 грн за куб.м, і ще стільки ж доведеться платити за транспортування. Ось така реальна ціна", — сказав нам Корольчук.

Але є й зворотний бік. Транзит через Україну приносить Росії близько 6-6,5 млрд доларів на рік. Тому, як зазначає директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко, Україна більше не втратить, а придбає. "Якщо перейти до цифр, то 10-15 років тому РФ перекачувала приблизно 130 млрд куб.м, і Україна заробляла близько 2-2,5 млрд доларів. Але після війни обсяги транзиту впали приблизно у 8,5 раза, і такої високої рентабельності більше немає. Так, ми втратимо в доходах близько 700-800 млн доларів. Але це дохід, від якого потрібно відняти витрати на технологічний газ для підтримання тиску, а також на обслуговування контракту. У результаті прибуток від такої операції залишається мінімальним", — сказав Омельченко. При цьому, за його словами, дуже важливо, що Україна більше не надаватиме послуг російському "Газпрому".

Світло по 9 грн за кВт та відключення по-новому

Ситуація з електроенергією також залишається складною. Російська Федерація продовжує завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі України, що призводить до періодичних відключень світла.

Єдине нововведення – це нові графіки відключення світла, які почали діяти з 16 грудня. Ключова зміна — поділ кожної черги на дві підгрупи. Якщо раніше існувало шість черг, то зараз їх стане вдвічі більше — 12. Для прикладу, якщо раніше споживач був у третій черзі, то тепер він буде в черзі 3.1 або 3.2 і так далі.

Це зроблено для того, щоб за наявності можливості одночасно відключати якнайменше споживачів. Крім того, якщо раніше графіки відключень складали обленерго самостійно, то зараз це буде узгодженим по всій Україні, а між відключеннями світло гарантовано має бути щонайменше 3,5 години. Але на наявність відключень нові правила не матимуть жодного ефекту.

Як розповів Новини.LIVE голова спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко, якщо навіть виключити із прогнозу обстріли, то на наявність відключень насамперед впливатимуть погодні умови. "Якщо мінусова температура буде зберігатися тривалий час, то відключення триватимуть і без обстрілів", — сказав Попенко.

Також, за його словами, влада вже серйозно обговорює чергове підвищення тарифу, яке відбудеться в середині 2025 року. "З 1 червня тариф на електроенергію для населення планується підвищити до 6,32-6,64 грн. А в найближчі 2-3 роки в планах "Укренерго" — підвищити тариф для населення до 9 грн", — повідомив Попенко.

Майбутнє зростання тарифу пов'язане з вимогами МВФ щодо приведення тарифів на електроенергію та газ до ринкових, які взяла на себе Україна. "На ринку ціна кВт/год вже перевищує 9 грн. Якщо піднімуть тарифи для ЖБК та ОСББ, то тариф може сягнути навіть 10 грн", — підсумував Попенко.

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