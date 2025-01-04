Отключения света по-новому и рост тарифов на газ — чего ждать в новом году

Мужчина изучает коммунальные платежки. ФОТО: Новини.LIVE

В новом году украинскую энергетику ждут очередные испытания. С 1 января Украина прекратит транзит российского газа в ЕС, который ежегодно приносил порядка 1 млрд долларов и помогал обслуживать газотранспортную систему. Теперь, как говорят эксперты, эти деньги придется брать с населения. Из-за чего тариф на газ может вырасти вдвое. Подобная ситуация и с электроэнергией, которая может подорожать еще на 50% после окончания отопительного сезона. Новини.LIVE разбирались, чем еще может обернуться остановка транзита для украинцев и зачем в Украине изменили правила отключения света.

Конец транзита

Украина больше не будет разрешать транзит российского газа через свою территорию, заявил президент Украины Владимир Зеленский в четверг после встречи с лидерами Европейского союза в Брюсселе. По его словам, запрет будет распространяться на любой поток газа "из России", чтобы избежать риска продажи российского газа в Европу под видом азербайджанского или какого либо другого. "Мы не позволим им зарабатывать дополнительные миллиарды на нашей крови. А любая страна в мире, которая может получать что-то дешевое из России, в конце концов станет зависимой от России — неважно, произойдет это через месяц или через год. Такова их политика", — сказал Зеленский, отвечая на вопрос о возможности того, что Украина изменит свое решение и возобновит соглашение о транзите.

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Как ранее сообщали Новини.LIVE, до недавнего времени активно обсуждалась схема, при которой Россия будет поставлять газ в Украину, маркированный как "азербайджанский газ", а Азербайджан будет покупать газ у России, маркированный как "российский газ", используя ту же инфраструктуру. Другими словами, когда трейдеры ЕС покупали бы газ у Азербайджана, который в свою очередь брал его в России.

Но в четверг Зеленский дал понять, что Украина не потерпит такой обманной операции, утверждая, что Кремль все равно заработает деньги и, как следствие, сохранит ключевой источник дохода для финансирования своего дорогостоящего и жестокого вторжения. "Мы не хотим играть в игру, в которой другая страна получает газ из России, а затем транзитирует его. Это то же самое, что продолжать получать прибыль от этой войны и отправлять деньги в Россию", — ответил Зеленский.

Отказ от транзита российского газа уже поддержали в США. Как заявил заместитель госсекретаря Джеффри Пайетт в интервью Голосу Америки, США надеются, что окончание контракта на транзит газа России через Украину станет мощным шагом к завершению эпохи зависимости Европы от российских энергоресурсов. "Торговля энергоресурсами, особенно газом, была основным вектором влияния России на украинскую экономику со времен обретения независимости. Так почему, ради Бога, кого-то может интересовать продолжение этих отношений?" — отметил он.

К слову, поставки через Украину остаются единственным маршрутом для российского трубопроводного газа в страны Западной и Центральной Европы. Топливо напрямую идет в Словакию и Молдову, а дальше частично в соседние Венгрию и Италию.

На первый взгляд, эти страны пострадают сильнее всего. С другой стороны, у австрийцев есть возможность импортировать дополнительные объемы через Германию. А Словакия — через Чехию или ту же Германию. А вот в Молдове из-за неопределенности с транзитом уже ввели режим чрезвычайного положения.

Тариф на газ может вырасти в два раза

Прекращение транзита также будет иметь последствия и для Украины. Как сообщил Новини.LIVE первый замглавы комитета ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко, транзит газа в последние годы приносил бюджету порядка 1 млрд долларов ежегодно. Из которых половина уходила на содержание ГТС. "Когда мы говорим о транзите, то нужно помнить, что независимость всегда стоит денег. В случае прекращения транзита, содержание нашей ГТС ляжет на потребителей, которые так или иначе заплатят за это. Мы получали 1 млрд долларов ежегодно. Половина шла на содержание оператора, а половину забирал Нафтогаз", — сказал Новини.LIVE Кучеренко.

Другими словами, примерно 500 млн долларов придется распределить между потребителями. Что в свою очередь повлияет на тариф на транспортировку газа внутри страны, и как следствие — на конечную цену газа для бытовых потребителей и промышленности. Об этом Новини.LIVE сказал энергетический эксперт Юрий Корольчук.

"Транзит российского газа в будущем будет продолжен. Это может быть азербайджанский, катарский, казахский. Его могут назвать как угодно. Но физически — это будет российский газ. И такие переговоры действительно идут. Но в ближайшей перспективе, скорее всего, он, все таки, приостановиться на какой-то период. Возможно, даже на весь 2025 год. Нам останется продержаться январь-февраль, а с марта уже мы сможем минимизировать траты газа из ПГХ и обходиться только своими ресурсами", — говорит нам Корольчук.

Но все равно, по его словам, вопрос работы ГТС и подземных газовых хранилищ будет актуальным. "Этот транзит выгоден в первую очередь для украинских потребителей. Ведь если не будет возобновлен транзит, то стоимость транспортировки газа для населения и промышленности подскочит. Промышленность и так уже кричит, что повышение стоимости распределения уже очень сильно бьет по бизнесу. А для населения — тем более. Если сейчас тариф за транспортировку составляет 2 грн в среднем за куб.м, то реальная его цена уже сейчас 3,5-4 грн. Тогда как без транзита она может составить 7-8 грн. То есть, сам газ стоит 8 грн за куб.м и еще столько же придется платить за транзит. Вот такая реальная цена", — сказал нам Корольчук.

Но есть и обратная сторона. Транзит через Украину приносит России порядка 6-6,5 млрд долларов в год. Поэтому, как отмечает директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко, Украина больше не потеряет, а приобретет. "Если переходить к цифрам, то лет 10-15 назад РФ перекачивала около 130 млрд куб.м, и Украина зарабатывала около 2-2,5 млрд долл. Но после войны объемы транзита упали где-то в 8,5 раза, и столь высокой рентабельности больше нет. Да, мы потеряем по доходам где-то 700 - 800 млн долларов. Но это доход. От которого нужно минусовать затраты на технологический газ для поддержания давления, а также на обслуживание контракта. В итоге прибыль от такой операции остается минимальной", — сказал Омельченко. При этом, по его словам, очень важно, что Украина не будет оказывать услуги российскому Газпрому.

Свет по 9 грн за кВт и отключения по-новому

Ситуация с электроэнергией также остается сложной. Российская Федерация продолжает наносить удары по энергетической инфраструктуре Украины, что приводит к периодическим отключениям света.

Единственное новшество — это новые графики отключения света, которые начали действовать с 16 декабря. Ключевое изменение — разделение каждой очереди на две подгруппы. Если до этого существовало шесть очередей, то сейчас их станет вдвое больше — 12. Для примера, если раньше потребитель находился в третьей очереди, то теперь он будет в очереди 3.1 или 3.2 и так далее.

Это сделано для того, чтобы при наличии возможности одновременно отключать как можно меньше потребителей. Кроме того, если раньше графики отключений составляли обленерго самостоятельно, то сейчас это будет согласованным по всей Украине, а между отключениями свет гарантированно должен быть минимум 3,5 часа. Но на само наличие отключений новые правила не будут иметь никакого эффекта.

Как рассказал Новини.LIVE глава союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко, если даже исключить из прогноза обстрелы, то на наличие отключений в первую очередь будут влиять погодные условия. "Если минусовая температура будет сохранятся длительное время, то отключения будут продолжаться и без обстрелов", — сказал Новини.LIVE Попенко.

Также, по его словам, власти уже всерьез обсуждают очередное повышение тарифа, которое состоится в середине 2025 года. "С 1 июня тариф на электричество для населения планируется повысить до 6,32-6,64 грн. А в ближайшие 2-3 года в планах у Укренерго повысить тариф для населения до 9 грн", — сказал нам Попенко.

Грядущий рост тарифа связан с требованием МВФ по приведению тарифов на свет и газ к рыночным, который взяла на себя Украина. "На рынке цена кВт.ч уже больше 9 грн. Если поднимут тарифы для ЖСК И ОСББ, то тариф будут даже 10 грн", — резюмировал Попенко.

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