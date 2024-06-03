Первая заместитель министра социальной политики Дарья Марчак призвала украинцев собирать деньги на пенсию и работать до старости

Кошелек и копилка в руках. Фото: Pexels

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

В Министерстве социальной политики рекомендовали украинцам самостоятельно зарабатывать и откладывать деньги на пенсию, а также готовиться работать как можно дольше. Из-за демографических проблем в будущем пенсионные выплаты могут быть невысокими.

Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" рассказала заместитель министра социальной политики Дарья Марчак.

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Заместитель министра социальной политики Дарья Марчак заявила, что из-за демографической ситуации государство уже сейчас не может обеспечивать граждан высокими социальными выплатами. В связи с этим украинцам, желающим иметь стабильную финансовую поддержку в старости, следует начинать откладывать деньги на пенсию и быть готовыми работать как можно дольше.

Она заверила, что государство будет продолжать выплачивать пенсии по солидарной системе, однако размеры этих выплат будут небольшими. Поэтому следует обратить внимание на опыт европейских стран, где пенсионеры часто живут в достатке благодаря своим личным накоплениям.

"Солидарные пенсии будут, это гарантия от государства. Но солидарные пенсии обычно в европейских странах — это минимальная гарантия, а если человек хочет себе высокую пенсию, то он накапливает во время жизни", — сказала замминистра.

Она объяснила, почему ситуация с пенсионными выплатами в Украине находится в столь нестабильном положении. По словам Марчак, причина заключается в демографических проблемах.

"В Украине мы должны построить три элемента пенсионной системы: солидарные пенсии уже есть... Кроме того, нам нужно начинать работу над введением общеобязательной накопительной пенсионной системы, потому что демографическая ситуация у нас уже сейчас очень критическая. У нас сегодня один налогоплательщик обеспечивает пенсию для одного пенсионера", — заявила Дарья Марчак.

Также она добавила, что гражданам нужно уже сейчас начинать откладывать деньги на свой счет и готовы работать как можно дольше, выходя на пенсию только тогда, когда не будет физической возможности для самообеспечения.

Напомним, мы писали, как получить пенсии для беженцев тем, кто находится за границей. Украинское законодательство дает возможность находящимся за рубежом гражданам докупить страховой стаж для гарантии получения выплат на заслуженном отдыхе.

Также мы отмечали, что представители некоторых профессий имеют право на выплату десятикратного размера пенсии в случае выхода на "заслуженный отдых". Речь идет об единовременной помощи.