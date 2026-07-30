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Головна Фінанси Відділення Нової пошти запрацюють по-новому: що зміниться з 1 серпня

Відділення Нової пошти запрацюють по-новому: що зміниться з 1 серпня

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Дата публікації: 30 липня 2026 16:50
Відділення Нової пошти отримають Новий графік з 1 серпня 2026 року: як зміниться їхня робота
Відділення Нової пошти, людина з додатком Нової пошти, чоловік з посилкою. Фото: УНІАН, Нова пошта/Telegram, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Українці, які регулярно користуються послугами Нової пошти, зможуть відправляти чи отримувати посилки ще до початку робочого дня. Для цього компанія з 1 серпня 2026 року змінить роботу своїх відділень в обласних центрах. 

Про це повідомляє пресслужба Нової пошти у Telegram-каналі, інформує Новини.LIVE

Графік роботи відділеннь Нової пошти з 1 серпня

За оновленим розкладом, відділення поштового оператора відкриватимуться на годину раніше, ніж зазвичай — з 08:00. В компанії вважають, що завдяки цьому клієнтам стане зручніше планувати візити, щоб отримувати чи відправляти посилки. Адже новий графік дозволятиме робити це ще до початку робочого дня. 

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Нова пошта змінює графік роботи своїх відділень. Скриншот: Нова пошта/Telegram

Де перевірити графік роботи відділень

Інформація доступна на офіційному сайті компанії. Також перевірити графік роботи конкретного відділення Нової пошти можна у мобільному застунку.

Що ще варто знати

Нагадаємо, для клієнтів Нової пошти, які відправлятимуть посилки до США, до 1 вересня діятиме акція, за якою митні збори за відправлення сплачуватиме компанія.

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Головна умова — у експрес-накладній платником мита потрібно вказати саме відправника. На Новій пошті підкреслили, що з 24 липня такі клієнти сплачуватимуть тільки за доставку посилки.

Якщо ж платником мита вказано отримувача, то збори нараховуватимуться відповідно до вимог Митної служби США.

Як повідомляли Новини.LIVE, у відділеннях Нової пошти побільшало послуг від Нафтогазу. Відтепер клієнти можуть вносити зміни у персональні дані чи переоформлювати особовий рахунок, якщо стали власниками нерухомості. Доступ до нових послуг з’явився у липні 2026 року. 

Ще Новини.LIVE розповідали, що кібершахраї від імені Нової пошти надсилають українцям листи про помилки під час проведення аудитів. Отримувачам пропонується завантижити вкладення, які мають шкідливий вміст. Мета зловмисників — отримати доступ до паролів, банківських акаунтів чи персональних даних українців. 

Нова пошта пошта графік роботи
Віталій Чайка - Редактор економічних новин
Автор:
Віталій Чайка
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