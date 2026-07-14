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Головна Фінанси На Новій пошті з'явилися нові послуги: що доступно українцям

На Новій пошті з'явилися нові послуги: що доступно українцям

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Дата публікації: 14 липня 2026 20:40
Нафтогаз і Нова пошта запустили нові послуги: що зможуть зробити клієнти
Відділення Нової пошти, гроші, квитанція. Фото: Нова пошта/Telegram, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Клієнти Новоої пошти зможуть отримати більше послуг у відділеннях. Йдеться, зокрема, про сервісти від Нафтогазу з обслуговування газових рахунків. Тож низка операцій для українців стане доступнішою.

Про це повідомила пресслужба Нової пошти, передає Новини.LIVE

Нові сервіси Нафтогазу на Новій пошті

Як зазначається, до послуг зі зміни постачальника газу чи видачі довідки про відсутність боргів, з липня 2026 року додалися послуги:

  • з оновлення персональні даних; 
  • переоформлення особового рахунку після купівлі нерухомості. 
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На Новій пошті розповіли про нові сервіси для українців. Скриншот: Нова пошта/Telegram

Які ще послуги працюють 

Українці у відділеннях поштового оператора можуть:

  • змінити постачальника природного газу;
  • оформити нове приєднання;
  • отримати акт звірки;
  • оформити довідку про відсутність заборгованості.

Що ще варто знати

Нагадаємо, компанія "Нафтогаз" дозволила побутовим споживачам платити за "блакитне" паливо грошима "Національного кешбеку". Виконати оплату потрібно до 25 липня, інакше усі накопиченіі кошти спишуться до державного бюджету. Оплатити комунальні послуги кешбеком можна на сайті/застосунку постачальника газу, авторизувавшись в особистому кабінеті.

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Раніше Новини.LIVE розповідали, що Нафтогаз радить придбати важливі прилади для осель з газовими плитами. Йдеться про сигналізатори з виявлення витоків природного/побутового/чадного газу. Вони коштують від 1 335 гривень.

 Ще Новини.LIVE писали, що частина українців не платитиме за розподіл газу й за технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання. Такий дозвіл отримали побутові споживачі із зруйнованим внаслідок обстрілів РФ житлом. Тобто люди не платитимутть за послуги, якими їх фактично не забезпечують. 

комунальні послуги Нафтогаз Нова пошта
Віталій Чайка - Редактор економічних новин
Автор:
Віталій Чайка
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