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Головна Фінанси Лякають податковою: українців попередили про фішингову атаку від імені Нової пошти

Лякають податковою: українців попередили про фішингову атаку від імені Нової пошти

Ua ru
Дата публікації: 23 липня 2026 12:03
Фішингова атака від імені Нової пошти: як розпізнати фейкові листи та захистити дані
Комп'ютер, людина з телефоном і карткою в руці. Фото: Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Українці масово отримують фейкові електронні листи з погрозами. Кіберзлочинці розсилають повідомлення про нібито виявлені "невідповідності в звітності". Фішингову атаку розсилають від імені поштового оператора та вимагають негайно відкрити шкідливі вкладення задля "коригування даних".

Про це повідомили в пресслужбі компанії "Нова пошта", передають Новини.LIVE.

Як працює схема та чим лякають аферисти

За даними компанії, ці листи не мають жодного відношення до Нової пошти чи будь-якої іншої компанії NOVA. Шахраї навмисно використовують психологічний тиск та залякування. Переконують у наявності вигаданих помилок під час аудитів.

У разі відмови зреагувати, погрожують негайними податковими перевірками. Метою зловмисників — змусити користувача завантажити шкідливий файл або перейти за посиланням, щоб отримати доступ до його паролів, банківських акаунтів чи персональних даних.

Як захистити свої дані

Фахівці з кібербезпеки закликають дотримуватися наступних рекомендацій:

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  • перевіряти адресу відправника. Офіційні листи надходять виключно з офіційних доменів компанії. Слід звертати увагу на кожну літеру та інші символи в адресі;
  • не відкривати вкладення до листа. Якщо лист надійшов від незнайомого відправника, не переходити за жодними посиланнями, а одразу відправляти його в спам з подальшим видаленням.

Якщо файл вже було відкрито, то слід негайно змінити паролі від усіх важливих акаунтів і налаштувати двофакторну аутентифікацію. Також необхідно перевірити активні сесії в налаштуваннях безпеки та примусово завершити усі незнайомі входи. У підрозділі кібербезпеки Нової пошти зазначили, що вже працюють над блокуванням фішингової розсилки.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що у відділеннях Нової пошти розширили спектр послуг від Нафтогазу. Відтепер українці можуть не лише змінити постачальника газу чи отримати довідку про відсутність заборгованості, а й оновити свої персональні дані чи переоформити особовий рахунок після купівлі нерухомості. 

Окрім цього, Новини.LIVE повідомили, що у ПриватБанку попередили про нову хвилю фішингових листів від імені банку чи державних установ. Зловмисники масово розсилають електронні повідомлення зі шкідливими файлами, аби встановити віруси на комп’ютери та отримати доступ до рахунків і документів клієнтів.

Нова пошта фішинг двофакторна автентифікація
Віталій Чайка - Редактор економічних новин
Автор:
Віталій Чайка
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