Денежное обеспечение в ВСУ: как начисляют "боевые" и почему задерживают выплаты

Украинский военнослужащий на задании. Фото: Новини.LIVE

В Украине денежное обеспечение военнослужащего состоит из основного оклада и доплат. В частности защитникам начисляют надбавки или "боевые", которые поступают на карточки отдельным траншем. Однако не все понимают, кто и как определяет, какую сумму получает военный, и почему деньги иногда долго не приходят.

О том, как устроен процесс начисления "боевых" и почему выплаты могут задерживать, рассказал в соцсети Threads военный финансист под ником spirit.ua, передают Новини.LIVE.

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Как начисляют "боевые" военнослужащим

По словам специалиста, процесс назначения и выплаты дополнительного денежного вознаграждения за участие в боевых действиях состоит из нескольких последовательных этапов и обычно длится почти весь месяц:

Этап 1. Боевые распоряжения и ЖБД (1-5 числа)

Командование подразделений обрабатывает информацию об участии личного состава в выполнении боевых задач. Для этого используются данные журналов боевых действий, боевых распоряжений и других служебных документов.

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На основании собранной информации формируются приказы о выплате дополнительного вознаграждения в размерах, предусмотренных законодательством, в частности 30, 50 или 100 тысяч гривен.

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Этап 2. Кадры и финотдел бригады (5-10 числа)

Кадровые подразделения сверяют информацию с приказами по строевой части и уточняют, не находился ли военнослужащий в статусе самовольного оставления части, на лечении, эвакуации или в других обстоятельствах, которые могут влиять на начисление выплат.

Только после завершения проверки документы передаются в финансовую службу, где вносятся данные в специализированные программы, формируются расчетные документы и составляется общая заявка на финансирование.

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Именно на этом этапе завершается внутренняя подготовка документов в воинской части и начинается процедура согласования на государственном уровне.

Этап 3. Рассмотрение заявки Министерством обороны (10-15 число)

Сводная заявка направляется в Министерство обороны Украины.

Специалисты профильных департаментов ведомства проверяют обоснованность запроса, соответствие документов установленным требованиям и наличие бюджетного финансирования. После согласования определяются объемы средств, которые будут направлены конкретной воинской части.

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Этап 4. Государственное казначейство (15-18 числа)

После утверждения финансирования Министерство обороны передает соответствующие поручения Государственной казначейской службе.

Казначейство осуществляет перечисление бюджетных средств на регистрационные счета воинской части. В то же время поступление средств на счет части еще не означает их автоматическое зачисление военнослужащим.

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Этап 5. Формирование ведомостей (18-20 числа)

На этом этапе финансовая служба готовит финальные платежные документы и электронные реестры.

В частности оформляются:

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платежные поручения;

документы по уплате налогов;

отдельные реестры для разных банков.

После проверки ответственные должностные лица заверяют документы электронными подписями и передают их по защищенным каналам связи в банки.

Этап 6. Зачисление "боевых" на счета военнослужащих

Получив платежные документы, банки осуществляют распределение средств между лицевыми счетами военнослужащих.

Обычно этот процесс длится от одного до двух рабочих дней. После завершения обработки платежей средства становятся доступными на банковских карточках получателей.

Почему "боевые" не всегда выплачивают вовремя

По словам представителя финансовой службы, в большинстве случаев задержки возникают не на этапе работы банков или Государственного казначейства.

Чаще всего причинами являются:

несвоевременное представление документов командирами подразделений;

длительная проверка списков кадровыми органами;

выявление ошибок в документах;

необходимость доработки или повторного согласования отдельных данных.

Именно поэтому, если дополнительное вознаграждение не поступило до 25 числа месяца, скорее всего задержка связана с оформлением или проверкой документов на начальных этапах процедуры.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, сколько "боевых" получат украинские военнослужащие в июне. Некоторым защитникам начислят накопительную доплату. Кроме того, при наличии оснований бойцам выплатят оздоровительную и материальную помощь.

Также Новини.LIVE писали, что выплаты военным на фронте хотят повысить до 460 000 гривен в месяц. Однако Евросоюз запретил Украине использовать кредит в 90 млрд евро на финансирование ВСУ. Поэтому правительству придется искать другие источники финансирования.