Пенсии станут на 20-50% меньше — у кого из украинцев отберут деньги

Денежные купюры. Фото: РБК-Украина

Украинских пенсионеров при определенных условиях могут лишать 20% или 50% от общей суммы выплаты, также могут вообще приостанавливать начисление пенсий. Эксперты рассказали, как сохранить свои кровные.

Об этом идет речь в материалах Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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Когда отберут 20% от суммы

Как отмечают специалисты, речь идет об исчислении суммы из пенсионных средств в случае соответствующих судебных решений.

Согласно закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" из пенсионных денег доля отчисления в различных ситуациях не может быть выше 20% или 50%. В первом случае вычет происходит на основе одной причины, во втором — четырех оснований.

20% от общей суммы выплаты могут отобрать, если лицо не смогло вовремя сообщить Пенсионному фонду о собственном трудоустройстве на работу. То же касается возобновления бизнес-деятельности. Рано или поздно специалисты во время мониторинга через различные государственные реестры узнают это обстоятельство и будут вправе требовать возврата начисленных средств. Однако ежемесячный вычет не сможет превышать вышеуказанную долю.

"Может быть отчислено не более 20% пенсии. Пенсионеры обязаны сообщать органам Пенсионного фонда об обстоятельствах, вызывающих изменение размера пенсионной выплаты или прекращения ее выплаты: о поступлении на работу, увольнении с работы, регистрации или снятии с учета как физического лица-предпринимателя", — говорится в сообщении ПФУ.

Когда можно потерять до 50% пенсии

Как отмечают юристы, до 50% могут отобрать при условии излишне выплаченных пенсий в случаях допущения злоупотреблений со стороны пенсионера. Деньги взыщут при такой необходимости:

на содержание членов семьи (алименты);

на покрытие ущерба от хищения имущества компаний;

на возмещение ущерба, причиненного увечьем или иного вреда здоровью, а также из-за смерти потерпевшего;

на возврат полученной излишней суммы заработной платы в случаях, предусмотренных законом.

Когда могут прекратить начисление пенсий

Также по законодательству, начисления пенсий для граждан могут прекратить, если долго не снимать деньги с пенсионной карты.

Выплаты приостановят, если в течение 180 дней не производилось расчетных операций по карте.

Однако начисление денежных средств можно возобновить, если лично обратиться в органы Пенсионного фонда.

Больше о пенсиях

Напомним, в Пенсионном фонде рассказали о росте выплат пенсий за последний год. Сумма больше на 97,8 миллиарда гривен.

Также сообщалось, как пройти идентификацию для получения пенсии. Часть пенсионеров обязана пройти идентификацию в Пенсионном фонде, чтобы не лишиться своих пенсионных выплат. Во время этого процесса украинцам нужно будет ответить на несколько вопросов.