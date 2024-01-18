Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow От пенсии отберут 20-50% — кто из украинцев может потерять выплаты arrow

От пенсии отберут 20-50% — кто из украинцев может потерять выплаты

18 января 2024 06:10
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Пенсии станут на 20-50% меньше — у кого из украинцев отберут деньги
Денежные купюры. Фото: РБК-Украина
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Украинских пенсионеров при определенных условиях могут лишать 20% или 50% от общей суммы выплаты, также могут вообще приостанавливать начисление пенсий. Эксперты рассказали, как сохранить свои кровные.

Об этом идет речь в материалах Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Читайте также:

Когда отберут 20% от суммы

Как отмечают специалисты, речь идет об исчислении суммы из пенсионных средств в случае соответствующих судебных решений.

Согласно закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" из пенсионных денег доля отчисления в различных ситуациях не может быть выше 20% или 50%. В первом случае вычет происходит на основе одной причины, во втором — четырех оснований.

20% от общей суммы выплаты могут отобрать, если лицо не смогло вовремя сообщить Пенсионному фонду о собственном трудоустройстве на работу. То же касается возобновления бизнес-деятельности. Рано или поздно специалисты во время мониторинга через различные государственные реестры узнают это обстоятельство и будут вправе требовать возврата начисленных средств. Однако ежемесячный вычет не сможет превышать вышеуказанную долю.

"Может быть отчислено не более 20% пенсии. Пенсионеры обязаны сообщать органам Пенсионного фонда об обстоятельствах, вызывающих изменение размера пенсионной выплаты или прекращения ее выплаты: о поступлении на работу, увольнении с работы, регистрации или снятии с учета как физического лица-предпринимателя", — говорится в сообщении ПФУ.

Когда можно потерять до 50% пенсии

Как отмечают юристы, до 50% могут отобрать при условии излишне выплаченных пенсий в случаях допущения злоупотреблений со стороны пенсионера. Деньги взыщут при такой необходимости:

  • на содержание членов семьи (алименты);
  • на покрытие ущерба от хищения имущества компаний;
  • на возмещение ущерба, причиненного увечьем или иного вреда здоровью, а также из-за смерти потерпевшего;
  • на возврат полученной излишней суммы заработной платы в случаях, предусмотренных законом.

Когда могут прекратить начисление пенсий

Также по законодательству, начисления пенсий для граждан могут прекратить, если долго не снимать деньги с пенсионной карты.

Выплаты приостановят, если в течение 180 дней не производилось расчетных операций по карте.

Однако начисление денежных средств можно возобновить, если лично обратиться в органы Пенсионного фонда.

Больше о пенсиях

Напомним, в Пенсионном фонде рассказали о росте выплат пенсий за последний год. Сумма больше на 97,8 миллиарда гривен.

Также сообщалось, как пройти идентификацию для получения пенсии. Часть пенсионеров обязана пройти идентификацию в Пенсионном фонде, чтобы не лишиться своих пенсионных выплат. Во время этого процесса украинцам нужно будет ответить на несколько вопросов.

пенсии
ПФУ
деньги
пенсионеры

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:30Какую сумму получает семья погибшего воина — рассказ военного

7 января 2024
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

10 января 2024
Новость с фото

04:17 Готовьтесь, это будет нелегко — найдите владельца собаки за 11 секунд

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

14 января 2024

14:13 Выплаты военным — сколько платят после увольнения со службы

4 января 2024

09:39 На границе с Польшей задержали директора Львовской мебельной фабрики — что произошло

10 января 2024

05:58Что ждет мобилизованных в воинской части — рассказ военного

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

12 января 2024
Новость с видео

17:10Мобилизация по-одесски — отношение людей к проверкам ТЦК в общественном транспорте

9 января 2024

09:51 Лунин готовится к трансферу в неожиданный клуб

Актуальное по теме