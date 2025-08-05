Пенсии украинцев — кому и зачем необходима справка о доходах

Мужчина и женщина пожилого возраста. Фото: Freepik

В некоторых случаях от пенсионеров требуют предоставления документа, подтверждающего размер пенсионных выплат, полученных за определенный период. Такая справка может понадобиться, в частности при выезде за границу, и ее можно оформить онлайн.

Об этом рассказали в пресс-службе Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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Как отметили в Пенсионном фонде, документ с подтверждением размера полученных пенсионных выплат за конкретный период могут требовать в некоторых случаях:

при оформлении коммунальных льгот, соцпомощи;

в случае подтверждения платежеспособности гражданина;

при подаче документов в консульство.

Правила оформления справки дистанционно

Украинцы могут получить справку о доходах следующими способами:

онлайн на веб-портале е-услуг ПФУ;

через мобильное приложение "Пенсионный фонд";

в территориальном органе ПФУ.

Граждане могут самостоятельно получить соответствующую справку в личном кабинете на портале е-услуг Пенсионного фонда. В таком случае необходимо иметь:

квалифицированную электронную подпись (КЭП);

доступ к сети интернет.

На портале ПФУ оформить справку можно по определенной инструкции:

Нажать в правом верхнем углу экрана пункт "Вход"; Авторизоваться через квалифицированную электронную подпись (КЭП); В пункте "Коммуникации с ПФУ" выбрать опцию "Запрос на получение е-документов; Выбрать вид справки, который необходим (справка о доходах пенсионера); Заполнить все обязательные поля формы; Указать период, за который необходимо сформировать справку; Предоставить разрешение на передачу и обработку персональных данных; Нажать кнопку "Отправить в ПФУ"; Информация об отправке соответствующего сообщения появится на экране; Результат обработки заявления будет доступен в пункте "Мои обращения".

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