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Главная Финансы От пенсионеров требуют справку о доходах — что надо знать

От пенсионеров требуют справку о доходах — что надо знать

Ua ru
Дата публикации 5 августа 2025 06:10
Пенсии украинцев — кому и зачем необходима справка о доходах
Мужчина и женщина пожилого возраста. Фото: Freepik

В некоторых случаях от пенсионеров требуют предоставления документа, подтверждающего размер пенсионных выплат, полученных за определенный период. Такая справка может понадобиться, в частности при выезде за границу, и ее можно оформить онлайн.

Об этом рассказали в пресс-службе Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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Как отметили в Пенсионном фонде, документ с подтверждением размера полученных пенсионных выплат за конкретный период могут требовать в некоторых случаях:

  • при оформлении коммунальных льгот, соцпомощи;
  • в случае подтверждения платежеспособности гражданина;
  • при подаче документов в консульство.

Правила оформления справки дистанционно

Украинцы могут получить справку о доходах следующими способами:

  • онлайн на веб-портале е-услуг ПФУ;
  • через мобильное приложение "Пенсионный фонд";
  • в территориальном органе ПФУ.

Граждане могут самостоятельно получить соответствующую справку в личном кабинете на портале е-услуг Пенсионного фонда. В таком случае необходимо иметь:

  • квалифицированную электронную подпись (КЭП);
  • доступ к сети интернет.

На портале ПФУ оформить справку можно по определенной инструкции:

  1. Нажать в правом верхнем углу экрана пункт "Вход";
  2. Авторизоваться через квалифицированную электронную подпись (КЭП);
  3. В пункте "Коммуникации с ПФУ" выбрать опцию "Запрос на получение е-документов;
  4. Выбрать вид справки, который необходим (справка о доходах пенсионера);
  5. Заполнить все обязательные поля формы;
  6. Указать период, за который необходимо сформировать справку;
  7. Предоставить разрешение на передачу и обработку персональных данных;
  8. Нажать кнопку "Отправить в ПФУ";
  9. Информация об отправке соответствующего сообщения появится на экране;
  10. Результат обработки заявления будет доступен в пункте "Мои обращения".

Ранее мы писали, какие выплаты предусмотрены для граждан с 40-летним стажем. В частности, в таком случае выйти на заслуженный отдых можно будет с 60 лет, а размер пенсии будет зависеть от индивидуальных показателей.

Также мы рассказывали о правилах возврата недополученных пенсий в случае смерти гражданина в 2025 году. Есть несколько способов обратиться за начислением выплат.

выплаты пенсии ПФУ деньги пенсионеры
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
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