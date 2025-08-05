Пенсии украинцев — кому и зачем необходима справка о доходах

От пенсионеров требуют справку о доходах — что надо знать
В некоторых случаях от пенсионеров требуют предоставления документа, подтверждающего размер пенсионных выплат, полученных за определенный период. Такая справка может понадобиться, в частности при выезде за границу, и ее можно оформить онлайн.
Об этом рассказали в пресс-службе Пенсионного фонда Украины (ПФУ).
Что нужно знать о справке о доходах пенсионерам
Как отметили в Пенсионном фонде, документ с подтверждением размера полученных пенсионных выплат за конкретный период могут требовать в некоторых случаях:
- при оформлении коммунальных льгот, соцпомощи;
- в случае подтверждения платежеспособности гражданина;
- при подаче документов в консульство.
Правила оформления справки дистанционно
Украинцы могут получить справку о доходах следующими способами:
- онлайн на веб-портале е-услуг ПФУ;
- через мобильное приложение "Пенсионный фонд";
- в территориальном органе ПФУ.
Граждане могут самостоятельно получить соответствующую справку в личном кабинете на портале е-услуг Пенсионного фонда. В таком случае необходимо иметь:
- квалифицированную электронную подпись (КЭП);
- доступ к сети интернет.
На портале ПФУ оформить справку можно по определенной инструкции:
- Нажать в правом верхнем углу экрана пункт "Вход";
- Авторизоваться через квалифицированную электронную подпись (КЭП);
- В пункте "Коммуникации с ПФУ" выбрать опцию "Запрос на получение е-документов;
- Выбрать вид справки, который необходим (справка о доходах пенсионера);
- Заполнить все обязательные поля формы;
- Указать период, за который необходимо сформировать справку;
- Предоставить разрешение на передачу и обработку персональных данных;
- Нажать кнопку "Отправить в ПФУ";
- Информация об отправке соответствующего сообщения появится на экране;
- Результат обработки заявления будет доступен в пункте "Мои обращения".
Ранее мы писали, какие выплаты предусмотрены для граждан с 40-летним стажем. В частности, в таком случае выйти на заслуженный отдых можно будет с 60 лет, а размер пенсии будет зависеть от индивидуальных показателей.
Также мы рассказывали о правилах возврата недополученных пенсий в случае смерти гражданина в 2025 году. Есть несколько способов обратиться за начислением выплат.
Читайте Новини.LIVE!