Клієнти Нафтогазу мають надати важливу довідку: навіщо вимагають

Нафтогаз, комунальні розрахунки. Фото: Нафтогаз, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Від клієнтів газопостачальної компанії "Нафтогаз України" можуть вимагати додаткову довідку у разі оформлення житлової субсидії. Українцям пояснили, які необхідно підготувати документи для уникнення відмови у призначенні допомоги в оплаті комунальних послуг

Про це розповідають Новини.LIVE, посилаючись на інформацію Нафтогазу.

Яка довідка необхідна від Нафтогазу та як оформити

За інформацією пресслужби компанії, українцям, які оформлюють субсидії на оплату природного газу, в окремих випадках необхідно буде подати додаткові довідки від Нафтогазу.

Йдеться про документ, що підтверджує відсутність заборгованості за блакитне паливо. Отримання такого документа від компанії є обов'язковим для певних категорій заявників. Зокрема, така довідка необхідна тим, хто раніше мав протерміновані платежі перед поданням заявки на житлову субсидію, а також у разі зміни власника житла.

Така інформація необхідна для підтвердження відсутності заборгованості та коректного нарахування субсидій. Якщо відповідного підтвердження не буде, громадянам можуть відмовити у призначенні допомоги на оплату цієї житлово-комунальної послуги.

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За даними компанії, отримати довідку клієнти можуть як у дистанційному режимі, так і особисто. Зокрема, в онлайн-форматі це можна зробити:

через особистий кабінет на my.gas.ua;

через термінали самообслуговування Ощадбанку, ПриватБанку, EasyPay або City24.

У разі особистого отримання довідки потрібно звернутися у Центр обслуговування клієнтів або партнерського відділення компанії "Нафтогаз", надавши паспорт або ID-картку, а також EIC-код чи номер особового рахунку.

Як почати користуватись особитим кабінетом Нафтогазу

Довідку можна оформити через особистий кабінет на сайті компанії. Йдеться про зручний та зрозумілий сервіс, що має безліч функцій. Щоб зареєструватися в ньому, необхідно:

Натиснути на сайті gas.ua опцію "Особистий кабінет"; Обрати розділ "Зареєструватися"; Ввести 9-значний номер особового рахунку (є на платіжці) та перші три літери прізвища; Вибрати зручний спосіб реєстрації: телефон, е-пошту або через Google; Створити пароль з восьми символів; Пройти додаткову верифікацію за допомогою телефону.

Окрім отримання довідки, в особистому кабінеті буде доступна можливість:

оплачувати спожитий природний газ онлайн.

переглядати стан рахунку та історії платежів.

передавати показники лічильника.

управляти кількома рахунками.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що Нафтогаз рекомендував купити пристрої в оселях з газовими приладами для раннього виявлення витоків газу. Фахівці наголосили, що лише у Київській області зафіксували 57 випадків підозр на отруєння чадним газом. З цієї кількості чотири з них закінчилися трагічно.

Ще Новини.LIVE повідомляли, що у Нафтогазі змінились реквізити для розрахунку. Через це клієнтів закликали під час оплати перевіряти коректність інформації. Зокрема, йдеться про ситуації, коли цифри треба вводити вручну чи за збереженим шаблоном. Щоб уникнути, потрібно відправляти гроші на нові реквізити.