Реквізити для оплати в Нафтогазі: як перевірити правильність даних

Газова плита, розрахунки, платіжки. Фото: Нафтогаз, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

У газопостачальній компанії "Нафтогаз України" закликали клієнтів під час розрахунку за газ у застосунку свого банку перевірити коректність даних. Йдеться про ситуації, коли введення відбувається вручну чи за збереженим шаблоном, адже у компанії раніше змінились реквізити для оплати.

Про це повідомляють Новини.LIVE із посиланням на інформацію офіційного сайту Нафтогазу.

Що варто знати про реквізити Нафтогазу для оплати

Як зазначається на порталі, оскільки компанія перейшла на нові реквізити, громадяни мають ретельно стежити за тим, щоб кошти для розрахунку за блакитне паливо надійшли на нові.

Більшість банків оновили дані автоматично, однак особливої уваги вимагають ситуації, коли реквізити необхідно вводити вручну чи коли оплата відбувається за створеними попередніми шаблонами.

Як пояснили у компанії, у разі здійсненння помилкової оплати за газ за старими реквізитами, її все одно врахують, проте надалі для уникнення проблем потрібно відправляти кошти на нові реквізити.

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"Якщо ви сплачуєте за газ у застосунку свого банку (вводите реквізити вручну або користуєтеся збереженим шаблоном), перед оплатою перевірте коректність даних. Якщо ви вже здійснили оплату за старими реквізитами, хвилюватися не потрібно — кошти будуть зараховані. Водночас наступні платежі просимо здійснювати вже на новий рахунок", — йдеться у повідомленні.

Як перевірити правильність реквізитів для оплати за газ

За інформацією Нафтогазу, перевірити правильність реквізитів можна на офіційному сайті газопостачальної компанії у розділах "Новини" та "Офіційна інформація". Також у паперових квитанціях мають бути вказані вже змінені, а не старі реквізити.

Актуальні реквізити доступні у застосунку Куб та інших цифрових сервісах ГК "Нафтогаз України":

в особистому кабінеті;

у чат-боті GASUA.

Під час розрахунку перед газопостачальною компанією у призначенні платежу необхідно зробити новий шаблон та оплатити за такими реквізитами:

ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України";

ЄДРПОУ 40121452;

Р/р UA723204780000026006000255925;

МФО 320478;

АБ "Укргазбанк".

Дані щодо зарахування оплати можна перевірити в особистому кабінеті на сайті, чат-боті чи застосунку "Куб".

Правила щодо термінів розрахунку за блакитне паливо не змінились. Щоб уникнути боргу, нарахування пені чи припинення постачання газу, потрібно робити оплату до 25 числа щомісяця. Зокрема, суттєво спротити відповідний процес можуть цифрові платіжки в онлайн-сервісах, які надходять автоматично раніше, ніж паперові.

Ще Новини.LIVE розповідали, хто повинен встановлювати та платити за повірку лічильника газу. Зокрема, споживачі, у яких немає приладів доступна можливість ініціювати таку процедуру. Якщо пристрій був встановлений у порядку черги Оператором газорозподільних систем, то громадянин платити за таку послугу не повинен.

Ще Новини.LIVE розповідали, що клієнти Нафтогазу наділені правом звернутися до компанії з прохання здійснити перевірку якості газу. Для таких ситуацій передбачена спецпроцедура звернення. Якщо за результатом перевірки підтвердиться невідповідність даних нормам, то споживачеві мають виплатити компенсацію, а якщо ні, то клієнт має покрити витрати.