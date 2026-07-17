Клиенты Нафтогаза должны предоставить важную справку: зачем требуют

Нафтогаз, коммунальные платежи. Фото: Нафтогаз, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

От клиентов газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" могут потребовать дополнительную справку при оформлении жилищной субсидии. Украинцам разъяснили, какие документы необходимо подготовить, чтобы избежать отказа в назначении помощи по оплате коммунальных услуг

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на информацию Нафтогаза.

Какая справка требуется от Нафтогаза и как ее оформить

По информации пресс-службы компании, украинцам, оформляющим субсидии на оплату природного газа, в отдельных случаях необходимо будет подать дополнительные справки от Нафтогаза.

Речь идет о документе, подтверждающем отсутствие задолженности за природный газ. Получение такого документа от компании является обязательным для определенных категорий заявителей. В частности, такая справка необходима тем, у кого ранее были просроченные платежи до подачи заявки на жилищную субсидию, а также в случае смены владельца жилья.

Эта информация необходима для подтверждения отсутствия задолженности и правильного начисления субсидий. Если соответствующего подтверждения не будет, гражданам могут отказать в назначении помощи на оплату этой жилищно-коммунальной услуги.

Читайте также:

По данным компании, получить справку клиенты могут как в дистанционном режиме, так и лично. В частности, в онлайн-формате это можно сделать:

через личный кабинет на сайте my.gas.ua;

через терминалы самообслуживания Ощадбанка, ПриватБанка, EasyPay или City24.

В случае личного получения справки необходимо обратиться в Центр обслуживания клиентов или партнерское отделение компании Нафтогаз, предъявив паспорт или ID-карту, а также EIC-код или номер лицевого счета.

Как начать пользоваться личным кабинетом Нафтогаза

Справку можно оформить через личный кабинет на сайте компании. Речь идет об удобном и понятном сервисе, обладающем множеством функций. Чтобы зарегистрироваться в нем, необходимо:

Нажать на сайте gas.ua на опцию "Личный кабинет"; Выбрать раздел "Зарегистрироваться". Ввести 9-значный номер личного счета (указан на платежке) и первые три буквы фамилии; Выбрать удобный способ регистрации: по телефону, электронной почте или через Google; Создать пароль из восьми символов; Пройти дополнительную верификацию с помощью телефона.

Помимо получения справки, в личном кабинете будет доступна возможность:

оплачивать потребленный природный газ онлайн;

просматривать состояние счета и историю платежей;

передавать показания счетчика;

управлять несколькими счетами.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Нафтогаз рекомендовал приобрести устройства для домов с газовыми приборами с целью раннего обнаружения утечек газа. Специалисты подчеркнули, что только в Киевской области зафиксировали 57 случаев подозрений на отравление угарным газом. Из этого числа четыре случая закончились трагически.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Нафтогазе изменились реквизиты для расчетов. Клиентов призвали при оплате проверять правильность информации. В частности, речь идет о ситуациях, когда цифры нужно вводить вручную или по сохраненному шаблону. Чтобы избежать ошибок, необходимо отправлять деньги на новые реквизиты.