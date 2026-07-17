Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия
Экономика
ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гороскоп
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы От клиентов Нафтогаза требуют важную справку: зачем она нужна

От клиентов Нафтогаза требуют важную справку: зачем она нужна

Ua ru
Дата публикации 17 июля 2026 08:50
Клиенты Нафтогаза должны предоставить важную справку: зачем требуют
Нафтогаз, коммунальные платежи. Фото: Нафтогаз, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

От клиентов газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" могут потребовать дополнительную справку при оформлении жилищной субсидии. Украинцам разъяснили, какие документы необходимо подготовить, чтобы избежать отказа в назначении помощи по оплате коммунальных услуг

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на информацию Нафтогаза.

Какая справка требуется от Нафтогаза и как ее оформить

По информации пресс-службы компании, украинцам, оформляющим субсидии на оплату природного газа, в отдельных случаях необходимо будет подать дополнительные справки от Нафтогаза.

Речь идет о документе, подтверждающем отсутствие задолженности за природный газ. Получение такого документа от компании является обязательным для определенных категорий заявителей. В частности, такая справка необходима тем, у кого ранее были просроченные платежи до подачи заявки на жилищную субсидию, а также в случае смены владельца жилья.

Эта информация необходима для подтверждения отсутствия задолженности и правильного начисления субсидий. Если соответствующего подтверждения не будет, гражданам могут отказать в назначении помощи на оплату этой жилищно-коммунальной услуги.

Читайте также:

По данным компании, получить справку клиенты могут как в дистанционном режиме, так и лично. В частности, в онлайн-формате это можно сделать:

  • через личный кабинет на сайте my.gas.ua;
  • через терминалы самообслуживания Ощадбанка, ПриватБанка, EasyPay или City24.

В случае личного получения справки необходимо обратиться в Центр обслуживания клиентов или партнерское отделение компании Нафтогаз, предъявив паспорт или ID-карту, а также EIC-код или номер лицевого счета.

Как начать пользоваться личным кабинетом Нафтогаза

Справку можно оформить через личный кабинет на сайте компании. Речь идет об удобном и понятном сервисе, обладающем множеством функций. Чтобы зарегистрироваться в нем, необходимо:

  1. Нажать на сайте gas.ua на опцию "Личный кабинет";
  2. Выбрать раздел "Зарегистрироваться".
  3. Ввести 9-значный номер личного счета (указан на платежке) и первые три буквы фамилии;
  4. Выбрать удобный способ регистрации: по телефону, электронной почте или через Google;
  5. Создать пароль из восьми символов;
  6. Пройти дополнительную верификацию с помощью телефона.

Помимо получения справки, в личном кабинете будет доступна возможность:

  • оплачивать потребленный природный газ онлайн;
  • просматривать состояние счета и историю платежей;
  • передавать показания счетчика;
  • управлять несколькими счетами.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Нафтогаз рекомендовал приобрести устройства для домов с газовыми приборами с целью раннего обнаружения утечек газа. Специалисты подчеркнули, что только в Киевской области зафиксировали 57 случаев подозрений на отравление угарным газом. Из этого числа четыре случая закончились трагически.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Нафтогазе изменились реквизиты для расчетов. Клиентов призвали при оплате проверять правильность информации. В частности, речь идет о ситуациях, когда цифры нужно вводить вручную или по сохраненному шаблону. Чтобы избежать ошибок, необходимо отправлять деньги на новые реквизиты.

коммунальные услуги Нафтогаз деньги
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации