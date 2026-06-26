Від 300 до 12 000 злотих: які виплати доступні українцям у Польщі в липні

Люди на вулиці, злотий. Фото: Новини.LIVE, Unsplash. Колаж: Новини.LIVE

Юлія Карпова Редактор економічних новин

Українці, які живуть у Польщі та мають статус PESEL UKR, можуть оформити одразу кілька видів грошової допомоги від держави. У липні платитимуть допомогу на дітей, одноразову підтримку, компенсацію за дитячий садок та допомогу тим, хто втратив роботу.

Які виплати пропонує Польща, розповідає Новини.LIVE.

Допомога 800+

Найпопулярніша програма підтримки сімей у Польщі — 800+. За нею батьки отримують 800 злотих щомісяця на кожну дитину до 18 років, незалежно від доходу родини. За нинішнім курсом це приблизно 9 тисяч гривень на місяць.

Але у 2026 році треба виконати додаткові вимоги. Дитина повинна навчатися у польській школі або перебувати у дитячому садку, а батьки — легально працювати. Інформацію про працевлаштування перевіряє ZUS — Управління соціального страхування.

300 злотих перед початком навчального року

Ще одна популярна програма — Dobry Start. Перед початком навчального року батьки можуть отримати 300 злотих на кожну дитину-школяра. Ці кошти можна витратити на шкільне приладдя, підручники, одяг та інші необхідні покупки.

До 12 тисяч злотих на дитину

Для сімей із маленькими дітьми працює програма Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. Можна отримати до 12 тисяч злотих на другу та кожну наступну дитину віком від 12 до 35 місяців. Гроші виплачують частинами протягом кількох років. Загальна сума може перевищувати 135 тисяч гривень.

Компенсація за ясла

Батьки маленьких дітей також можуть скористатися програмою Aktywnie w żłobku. Можна отримати до 1500 злотих щомісяця для оплати ясел, дитячого клубу або денного опікуна. Для дітей з інвалідністю компенсація може бути більшою.

Подати заявку можна онлайн через систему ZUS. Виплату дадуть лише українцям зі статусом PESEL UKR, які офіційно працевлаштовані у Польщі.

Допомога по безробіттю

Українці, які працювали в Польщі та втратили роботу, можуть претендувати на допомогу по безробіттю. Для цього потрібно мати щонайменше 365 днів офіційної роботи зі сплатою страхових внесків протягом останніх 18 місяців. Сам статус PESEL UKR права на таку виплату не дає.

Сімейна допомога для малозабезпечених

Також у Польщі діє Zasiłek rodzinny — допомога для сімей із невеликими доходами. Розмір виплати залежить від віку дитини й становить приблизно від 95 до 135 злотих на місяць.

Разом із нею можна оформити й додаткову підтримку, зокрема:

1000 злотих при народженні дитини (becikowe);

доплату для одиноких батьків;

допомогу на навчання дитини в іншому місті.

Отримати ці виплати можна, якщо середній дохід на одного члена сім'ї не перевищує 674 злотих на місяць, або 764 злотих, якщо у родині виховується дитина з інвалідністю.

Звертатися потрібно до місцевого центру соціальної допомоги.

Соціальна допомога у складних життєвих обставинах

Якщо сім'я опинилася у складних життєвих обставинах через хворобу, інвалідність чи інші причини, можна звернутися по соціальну допомогу. У такому разі місцеві соціальні служби можуть призначити тимчасові вплати або надати продуктові набори. Головна умова — дохід сім'ї має бути нижчим за встановлений у Польщі прожитковий мінімум.

Як повідомляли Новини.LIVE, українські підприємці можуть отримати грант до 20 тисяч євро від Міжнародної організації з міграції за підтримки уряду Німеччини. Допоможуть малому бізнесу в Києві, Київській, Чернігівській та Сумській областях. Перевагу нададуть підприємствам, які постраждали через війну, були змушені переїхати, зазнали пошкоджень або створюють нові робочі місця.

Також Новини.LIVE писали про інші грантові програми для українського бізнесу. Зокрема, Данська рада у справах біженців надавала підприємцям Харківщини гранти від 43 тис. до 216 тис. грн на відновлення діяльності, закупівлю обладнання, ремонт приміщень та інші потреби бізнесу, який постраждав через війну.