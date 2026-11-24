Украинские военнослужащие. Фото: Генштаб/Telegram

В декабре 2026 года денежное довольствие военнослужащих будет зависеть от воинского звания, должности, выслуги лет и характера службы. Минимальная сумма составляет 20 130 грн. При этом за участие в боевых действиях, выполнение специальных задач и пребывание на определенных позициях предусмотрены дополнительные вознаграждения.

Об этом сообщили в информагентстве АрмияInform, передают Новини.LIVE.

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Из чего будут состоять выплаты военным в декабре

В декабре 2026 года минимальное денежное обеспечение военнослужащего составит 20 130 грн. Такую сумму, в частности, могут получать рекруты во время прохождения обучения.

После зачисления в воинскую часть размер выплат будет определяться с учетом должности, воинского звания, выслуги лет, места службы и задач, которые выполняет военнослужащий.

Порядок начисления денежного довольствия установлен приказом Министерства обороны Украины № 260. Общая сумма состоит из основных выплат, дополнительных вознаграждений и единовременной денежной помощи, предусмотренной законодательством.

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В основное денежное обеспечение входят:

должностной оклад;

оклад по воинскому званию;

надбавка за выслугу лет.

Кроме того, военнослужащим могут начисляться доплаты за особенности прохождения службы, квалификацию и выполнение специальных задач.

Единой суммы денежного довольствия для всех военных не существует. На размер выплат влияют должность, звание, продолжительность службы, род войск, место пребывания и характер выполняемой работы.

Отдельные условия начисления действуют для военнослужащих Сухопутных войск, Десантно-штурмовых войск и Сил специальных операций.

Какие дополнительные вознаграждения могут получить военные

Боевые выплаты начисляются сверх основного денежного довольствия. Их размер зависит от характера задач, места их выполнения и количества дней, в течение которых военнослужащий выполнял соответствующую работу.

До 100 000 грн за непосредственное участие в боевых действиях

Военные, которые непосредственно участвуют в боевых действиях или выполняют определенные боевые задачи, могут получать дополнительно до 100 000 грн в месяц.

Это вознаграждение начисляется пропорционально времени выполнения задач.

Основанием для выплаты могут служить:

ведение боевых действий на линии соприкосновения;

обнаружение воздушных целей противника в районах боевых действий;

выполнение боевых полетов;

поражение противника ракетными войсками, артиллерией и средствами противовоздушной обороны;

выполнение задач на территории противника;

поражение воздушных и морских целей;

выполнение боевых задач кораблями, катерами и судами;

работа медицинского персонала в районах боевых действий;

отбивание вооруженного нападения на охраняемые объекты;

разминирование в районах выполнения боевых задач.

Для получения средств необходимо фактически выполнить соответствующие задачи и иметь документы, подтверждающие это.

До 50 000 грн за управление подразделениями на пунктах управления

Военнослужащие, осуществляющие оперативное или боевое управление подразделениями на определенных пунктах управления, могут получать до 50 000 грн в месяц.

Эта выплата касается управления подразделениями, участвующими в боевых действиях. При этом сам пункт управления может располагаться за пределами непосредственной зоны боевых действий.

Однако такое вознаграждение не предусмотрено для воинских подразделений охраны, обеспечения и обслуживания, входящих в состав этих пунктов.

До 30 000 грн за выполнение специальных задач

Дополнительно до 30 000 грн в месяц могут получать военнослужащие за выполнение определенных боевых и специальных задач вне района непосредственного столкновения с противником.

В частности, деньги предусмотрены за следующие виды работы:

коллективную подготовку в ходе восстановления боеспособности в составе резерва Главнокомандующего ВСУ;

управление группировками войск на соответствующих пунктах управления Генерального штаба;

выполнение задач в специальных группах в регионах, где продолжаются боевые действия;

разминирование за пределами районов боевых действий;

обеспечение воинских подразделений непосредственно в районах боевых действий;

противовоздушное прикрытие и наземную оборону объектов критической инфраструктуры за пределами военных городков.

Для начисления вознаграждения необходимо выполнить установленные условия и оформить соответствующие документы.

10 000 грн для военнослужащих без других боевых надбавок

Военнослужащие, выполняющие служебные обязанности, но не имеющие права на другие дополнительные боевые вознаграждения, могут получать 10 000 грн в месяц.

Эта сумма начисляется пропорционально времени выполнения служебных обязанностей. Выплата предусмотрена постановлением Кабинета Министров Украины № 768.

В то же время существуют ограничения. В частности, деньги не выплачиваются за время отпуска с сохранением денежного обеспечения.

Также на них не могут рассчитывать отдельные военнослужащие, находящиеся в распоряжении командования или освобожденные от должностей и не выполняющие связанные с ними обязанности.

Особые условия установлены для курсантов и военнослужащих, направленных на обучение в учебные воинские части.

Если военнослужащий имеет право на несколько дополнительных вознаграждений за один день, ему выплачивают только одно — самое большое из предусмотренных.

До 170 000 грн за выполнение заданий вблизи позиций противника

В 2026 году также предусмотрены дополнительные выплаты в зависимости от места выполнения боевых задач. Их размер определяется по количеству дней пребывания военнослужащего в соответствующей зоне.

До 170 000 грн в месяц могут получать военнослужащие, выполняющие задачи:

на позициях до взводного опорного пункта включительно;

во время наступательных, контрнаступательных или контратакующих действий;

на временно оккупированной территории Украины;

на территории между позициями Сил обороны и противника;

непосредственно на территории противника.

За выполнение задач на расстоянии до ротного опорного пункта включительно предусмотрена выплата до 70 000 грн в месяц.

Если военнослужащий в течение одного месяца выполнял задачи в разных районах, сумму рассчитывают отдельно за каждый день пребывания в соответствующей зоне.

При наличии законных оснований эти средства могут начисляться дополнительно к вознаграждению в размере до 100 000 грн за непосредственное участие в боевых действиях.

40 000 грн в сутки за выполнение штурмовых задач

Отдельные выплаты предусмотрены за конкретные результаты боевой работы.

Так, за штурмовые действия с захватом позиций военнослужащим полагается 40 000 грн в сутки. Речь идет о заданиях непосредственно на линии соприкосновения или в глубине обороны противника.

За восстановление или возвращение позиций, которые противник захватил в глубине собственной обороны, предусмотрено 20 000 грн в сутки.

Если в течение суток военнослужащий имеет право на обе выплаты, ему начислят большую сумму — 40 000 грн.

Чтобы получить деньги, необходимо документально подтвердить выполнение задания. Командир воинской части подает соответствующее ходатайство в орган военного управления. После проверки документов оформляется подтверждение, на основании которого издается приказ о выплате.

100 000 грн за захват военнопленного

Еще одно отдельное вознаграждение предусмотрено за непосредственный захват военнопленного.

За каждого захваченного военнопленного группе или подразделению, выполнившему задание, могут начислить 100 000 грн.

Эти деньги распределяются между участниками с учетом личного вклада каждого военнослужащего.

Для назначения выплаты необходимо подтвердить факт выполнения задания в соответствии с установленным порядком.

15 000 грн за подтвержденный результат боя

Военнослужащим также предусмотрено вознаграждение за подтвержденный результат выполнения боевой задачи в стрелковом или рукопашном бою.

При таких условиях военнослужащий или группа могут получить 15 000 грн. Для назначения выплаты необходимо подтвердить результат в соответствии с установленными требованиями. В частности, должна быть видеозапись выполненного задания.

Какова может быть общая сумма боевых выплат

Общая сумма отдельных боевых вознаграждений может достигать 460 000 грн в месяц. Такой предельный размер касается трех видов выплат:

до 100 000 грн — за непосредственное участие в боевых действиях;

до 170 000 грн или 70 000 грн — в зависимости от места выполнения задач;

40 000 грн или 20 000 грн в сутки — за выполнение соответствующих штурмовых задач.

При этом в этот лимит не входит основное денежное довольствие, пособие за заключение первого контракта и некоторые отдельные вознаграждения за результаты боевых задач. В частности, это касается выплат за захват военнопленных.

Ранее Новини.LIVE сообщали, в какие числа военным выплатят боевые и премии в ноябре. Обычно средства перечисляют на карты в третьей декаде месяца. Однако в отдельных случаях возможны задержки.

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