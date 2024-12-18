Порівняння цін на продукти в Україні та у Грузії — де дорожче харчуватися

Порівняння цін на продукти у Грузії та в Україні. Графіка: Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Туристичний напрямок між Україною та Грузією завжди був дуже популярним, при чому в обидві країни. І хоча туризм в Україні через війну знаходиться не в найкращому стані, українці залюбки подорожують до Грузії, або знаходять в цій країні прихисток від бойових дій. Саме тому цікаво на скільки відрізняються ціни на харчові продукти на полицях магазинів України та Грузії.

Для порівняння цін на продукти в Грузії та Україні ми використали дані із сюжету журналістки Новини.LIVE Марії Кагал про вартість базових товарів у грузинському супермаркеті Goodwill та ціни в одному з популярних супермаркетів України. Ми намагалися підібрати ідентичні або максимально схожі товари, не рахуючи вартість товарів за акціями та знижками.

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Ціни на продукти у Грузії та Україні

Порівняння цін на продукти в Україні та у Грузії. Інфографіка: Новини.LIVE

Порівняння цін на продукти в Україні та Грузії Назва продукту Ціна у грн у Грузії Ціна у грн в Україні Різниця цін Яйця 74,00 75,50 +2% Молоко (найдешевше) 78,00 38,90 -50,12% Філе (300 г) 100,00 52,20 -47,8% Олія "Олейна" 118,00 59,80 -49,32% Цукор (900 г) 65,00 43,10 -33,69% Мандарини (1 кг) 75,00 79,90 +6,53% Картопля (1 кг) 20,00 28,90 +44,5% Помідори (1 кг) 100,00 110,10 +10,1% Огірки (1 кг) 100,00 109,80 +9,8% Батон 18,00 26,80 +48,88%

Ціни на хліб в Україні. Джерело: auchan.zakaz.ua

Ціни на яйця в Україні. Джерело: auchan.zakaz.ua

Ціни на картоплю в Україні. Джерело: silpo.ua

Ціни на мандарини в Україні. Джерело: silpo.ua

Ціни на молоко в Україні. Джерело: auchan.zakaz.ua

Ціни на огірки в Україні. Джерело: auchan.zakaz.ua

Ціни на помідори в Україні. Джерело: auchan.zakaz.ua

Ціни на куряче філе в Україні. Джерело: auchan.zakaz.ua

Ціни на цукор в Україні. Джерело: auchan.zakaz.ua 1 / 9

Як бачимо, ціни на продукти в Україні та Грузії відрізняються, але не сильно. Щоб придбати набір цих товарів у грузинському магазині ви витратите 748 гривень. Аналогічний кошик у супермаркеті України обійдеться вам у 625 гривень, що на 16% дешевше.

Слід відзначити, що найбільша різниця у цінах на молоко. В Україні цей продукт дешевший на 50%. Також в українських супермаркетах майже в половину дешевші олія та куряче філе.

А ось вартість овочів, фруктів та хліба в Україні більша. Особливо помітна різниця у ціні батона, який можна купити в Грузії майже вполовину дешевше.

Також наш кореспондент Олександр Саюн зафіксував ціни в одному з супермаркетів "Сільпо" у Києві. Вартість аналогічного кошика продуктів у нього склала 630 гривень. Що ще раз доводить що ціни харчових продуктів у Грузії трохи вищі українських

Важливо також зазначити що середня зарплата у Грузії у 2024 році дорівнює 2 044,5 ларі (727,58 долара). В Україні середня зарплата за даними одного з найбільших сайтів пошуку роботи Work.ua становить 22 500 грн (540,28 долара). Це на 26% менше ніж отримують у Грузії.

Що відбувається з цінами в Україні

У листопаді 2024 року в Україні продовжилося зростання цін на харчові продукти. За даними Держстату, вартість продовольчих товарів зросла на 4% порівняно з жовтнем та на 14,4% у річному обчисленні.

Істотне подорожчання спостерігалося у категорії яєць, ціна яких збільшилася на 54,6% за місяць та на 30,6% за рік. Воно пояснюється сезонними факторами, зниженням обсягів виробництва та подорожчанням кормів.

Ціни на молочні продукти, включаючи молоко, твердий та м'який сир, піднялися на 5,6% за місяць та на 16,6% та 14,6% відповідно за рік. Основними причинами стали високі витрати на виробництво та транспортування.

У сегменті овочів зафіксовано зростання цін на 13,7% за місяць та на 62,9% за рік, що пов'язано з обмеженою пропозицією сезонної продукції та складнощами у логістиці. Масло подорожчало на 5,2% за місяць і на 30,7% за рік, а олія — на 5% і 12,5% відповідно. Тут зростання цін пояснюється збільшенням собівартості виробництва та високим попитом експорту.

Хліб подорожчав на 2,2% за місяць та на 15,8% за рік, а макаронні вироби — на 1,7% та 8,6% відповідно. Збільшення цін пов'язане із подорожчанням зерна та енергоносіїв.

Водночас ціни на деякі продукти знизилися. Фрукти подешевшали на 1,5% за місяць, хоча за рік їхня вартість зросла на 24,7%. Цукор подешевшав на 1,3% за місяць та на 3,6% за рік, що може бути пов'язаним зі збільшенням урожаю цукрових буряків.

Загалом же, за період війни в Україні індекс споживчих цін, що відбиває зміни загального рівня вартості товарів та послуг для споживачів, збільшився на 144,2%. Це свідчить про зростання цін на 44,2%.

Аналітики наголошують, що основними причинами подорожчання продуктів стали неврожай та пошкодження української енергетичної інфраструктури.

"Ми зібрали на 30% менше картоплі. Відповідно, що картопля пішла вгору. 70% вартості яйця — це комбікорм, кукурудза. Ми зібрали мінус 10 мільйонів тонн зернових. Треба розуміти, що це не могло не вплинути на вартість", — зазначив економіст Олег Пендзин.

Цього року святковий стіл також коштуватиме дорожче. Очікується, що до Нового року ціни на овочі, фрукти, м'ясо та яйця зростатимуть під впливом сезонних факторів та підвищеного попиту.

Представник ринку "Шувар" у Львові Тетяна Попович зазначила, що напередодні різдвяних та новорічних свят роздрібні ціни на основні види м'яса зростуть у середньому на 3% у грудні порівняно з листопадом 2024 року. Крім того, до кінця першого півріччя 2025 року ціни на плодоовочеву продукцію можуть збільшуватися щомісяця на 5–7%.

"За прогнозами, до кінця першого півріччя 2025 року можливе щомісячне зростання цін на плодоовочеву продукцію на 5-7%, що залежатиме від погодних умов, обсягів постачання та логістики. Таким чином, сезонне подорожчання відносно грудня 2023 може сягнути 30-42%", — підкреслила Попович.

Раніше ми провели порівняння вартості продуктів у Польщі та Україні. Дехто вважає, що в сусідній країні ціни значно нижчі, особливо на тлі прискорення інфляції в Україні.

Також ми повідомляли, що українські виробники сиру поступово підвищують ціни на свою продукцію. Це пов'язано зі зростанням вартості сирого молока, яке є основним компонентом у виробничому процесі.