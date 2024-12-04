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Ціни на українські продукти вищі, ніж на імпортні — яка причина

4 грудня 2024 17:25
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Відчизняний сир стрімко зростає в ціні — чому українські продукти дорожчі за імпортні
Продаж сиру. Фото: УНІАН
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

Українські сировари продовжують підвищувати ціни на свою продукцію. Це пов'язано з постійним ростом вартості сирого молока.

Про це повідомляє компанія "ІНФАГРО", яка спеціалізується на дослідженнях та аналізах ринку молока України та світу.

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Експерти зазначають, що в грудні провідні виробники планують підвищити ціни на сири на 10%. Водночас вони підкреслюють, що великі торговельні мережі займають жорстку позицію та неохоче йдуть на поступки постачальникам.

"Тому сирзаводам доведеться ще певний час акумулювати збитки, адже сировина вже подорожчала більш ніж на 40%", — пояснили експерти.

Також сказано, що для святкового столу українці навряд чи зможуть знайти якісний сир дешевше 400 грн за кілограм.

Аналітики вважають, що попит на сир не зникне, але обсяги покупок будуть меншими. Вартість імпорту європейських сирів значно нижча за собівартість вітчизняних продуктів, що дає європейським постачальникам перевагу. Це, ймовірно, призведе до того, що на свята частина українського ринку буде заповнена європейськими сирами, залишаючи менше місця для вітчизняних виробників.

"Різниця в ціні з українським "голландським" сиром настільки вражаюча, що мережі не можуть цим не скористатися і завезуть більше імпортного товару", — резюмувала компанія "ІНФАГРО".

Що ще варто знати

Нагадаємо, в 2024 році ціна на борщовий набір зазнала значного підвищення. Овочі, що зазвичай вирізняються доступною вартістю, показали рекордне зростання цін. Це пояснюється не лише проблемами з урожаєм, а й цілою низкою економічних факторів, які призвели до подорожчання картоплі, моркви та цибулі.

Також ми писали, що обираючи страви для святкового столу на Різдво і Новий рік, українці враховують ціни на продукти харчування. Оскільки наприкінці грудня товари традиційно дорожчають, господині шукають способи заощадити. Аналізуючи ціни в супермаркетах, можна знайти економні варіанти продуктів, з яких вийде приготувати всі звичні святкові страви.

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