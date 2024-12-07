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Мировые цены на продукты выросли до рекордного уровня

7 декабря 2024 18:35
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Сливочное масло подорожало почти на 50% — данные ООН
Молочный отдел в магазине. Фото: УНІАН
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

Мировые цены на сливочное масло в ноябре побили очередной рекорд, достигнув исторического максимума. Основными причинами стали активный спрос, как на внутренних рынках, так и в международной торговле.

Об этом говорится в ежемесячном отчете продовольственной организации ООН (ФАО).

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Как изменились мировые цены на продукты

Согласно отчету ООН, в странах Евросоюза цены на сливочное масло с начала 2024 года выросли почти на 50%. Такое удорожание связано не только с глобальным спросом, но и с ростом мировых цен на молоко из-за сокращения его производства в Европе. Аналогичная ситуация наблюдается и с сыром — цены повышаются из-за ограниченных возможностей удовлетворить растущий импортный спрос.

Цены на растительные масла в этом году также демонстрируют стремительный рост, достигнув самого высокого уровня с 2022 года. Основной причиной стало сокращение поставок на мировой рынок, что создало дополнительное давление на ценообразование.

В то же время, глобальные цены на пшеницу демонстрируют постепенное снижение ежемесячно благодаря увеличению поставок на рынок.

Цены на мясо также претерпели изменения: международная стоимость свинины упала, а цены на баранину снизились из-за валютных колебаний. Значительные экспортные поставки из ключевых регионов-производителей повлекли за собой удешевление мяса птицы. Тем временем цены на говядину остаются стабильными.

Что еще стоит знать

Напомним, до конца декабря в Украине эксперты Института аграрной экономики прогнозируют ощутимый рост цен на продукты. Больше всего могут подорожать овощи — до 15%, а стоимость фруктов, вероятно, повысится на 10%.

Также мы говорили, что в Украине цены на сыры продолжают расти, поскольку производители вынуждены реагировать на постоянное подорожание сырого молока. Такая тенденция создает дополнительное давление на потребительский рынок и оказывает влияние на общую динамику цен на молочную продукцию.

продукты ООН цены сливочное масло цены на продукты

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