Сравнение цен на продукты в Украине и Грузии — где дороже питаться

Сравнение цен на продукты в Грузии и Украине. Графика: Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Туристическое направление между Украиной и Грузией всегда было очень популярным, причем в обеих странах. И хотя туризм в Украине из-за войны находится не в лучшем состоянии, украинцы охотно путешествуют в Грузию, или находят в этой стране убежище от боевых действий. Именно поэтому интересно, насколько отличаются цены на продукты питания на полках магазинов Украины и Грузии.

Для сравнения цен на продукты в Грузии и Украине мы использовали данные из сюжета журналистки Новини.LIVE Марии Кагал о стоимости базовых товаров в грузинском супермаркете Goodwill и цены в одном из популярных супермаркетов Украины. Мы пытались подобрать идентичные или максимально похожие товары, не считая стоимость товаров по акциям и скидкам.

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Цены на продукты в Грузии и Украине

Сравнение цен на продукты в Украине и Грузии. Инфографика: Новини.LIVE

Сравнение цен на продукты в Украине и Грузии Название продукта Цена в грн Цена в грн Разница цен Яйца 74,00 75,50 +2% Молоко (самое дешевое) 78,00 38,90 -50,12% Филе (300 г) 100,00 52,20 -47,8% Масло "Олейна" 118,00 59,80 -49,32% Сахар (900 г) 65,00 43,10 -33,69% Мандарины (1 кг) 75,00 79,90 +6,53% Картофель (1 кг) 20,00 28,90 +44,5% Помидоры (1 кг) 100,00 110,10 +10,1% Огурцы (1 кг) 100,00 109,80 +9,8% Батон 18,00 26,80 +48,88%

Цены на хлеб в Украине. Источник: auchan.zakaz.ua

Цены на яйца в Украине. Источник: auchan.zakaz.ua

Цены на картофель в Украине. Источник: silpo.ua

Цены на мандарины в Украине. Источник: silpo.ua

Цены на молоко в Украине. Источник: auchan.zakaz.ua

Цены на огурцы в Украине. Источник: auchan.zakaz.ua

Цены на помидоры в Украине. Источник: auchan.zakaz.ua

Цены на куриное филе в Украине. Источник: auchan.zakaz.ua

Цены на сахар в Украине. Источник: auchan.zakaz.ua 1/9 ​ 9

Как видим, цены на продукты в Украине и Грузии разнятся, но не сильно. Чтобы приобрести набор этих товаров в грузинском магазине, вы потратите 748 гривен. Аналогичная корзина в супермаркете Украины обойдется вам в 625 гривен, что на 16% дешевле.

Следует отметить, что самая большая разница в ценах на молоко. В Украине этот продукт дешевле на 50%. Также в украинских супермаркетах почти в половину дешевле масло и куриное филе.

А вот стоимость овощей, фруктов и хлеба в Украине выше. Особенно заметна разница в цене батона, который можно купить в Грузии почти вполовину дешевле.

Также наш корреспондент Александр Саюн зафиксировал цены в одном из супермаркетов "Сільпо" в Киеве. Стоимость аналогичной корзины продуктов у него составила 630 гривен. Что еще раз доказывает, что цены пищевых продуктов в Грузии несколько выше украинских.

Важно также отметить, что средняя зарплата в Грузии в 2024 году равна 2 044,5 лари (727,58 доллара). В Украине средняя зарплата по данным одного из самых крупных сайтов поиска работы Work.ua составляет 22 500 грн (540,28 доллара). Это на 26% меньше, чем получают в Грузии.

Что происходит с ценами в Украине

В ноябре 2024 года в Украине продолжился рост цен на продукты питания. По данным Госстата, стоимость продовольственных товаров выросла на 4% по сравнению с октябрем и на 14,4% в годовом исчислении.

Существенное удорожание наблюдалось в категории яиц, цена которых увеличилась на 54,6% в месяц и на 30,6% в год. Оно объясняется сезонными факторами, снижением объемов производства и удорожанием кормов.

Цены на молочные продукты, включая молоко, твердый и мягкий сыр, поднялись на 5,6% в месяц и на 16,6% и 14,6% соответственно за год. Основными причинами стали высокие затраты на производство и транспортировку.

В сегменте овощей зафиксирован рост цен на 13,7% в месяц и на 62,9% в год, что связано с ограниченным предложением сезонной продукции и сложностями в логистике. Масло подорожало на 5,2% в месяц и на 30,7% в год, а подсолнечное масло — на 5% и 12,5% соответственно. Здесь рост цен объясняется увеличением себестоимости производства и высоким спросом на экспорт.

Хлеб подорожал на 2,2% в месяц и на 15,8% в год, а макаронные изделия — на 1,7% и 8,6% соответственно. Увеличение цен связано с удорожанием зерна и энергоносителей.

В то же время, цены на некоторые продукты снизились. Фрукты подешевели на 1,5% в месяц, хотя за год их стоимость выросла на 24,7%. Сахар подешевел на 1,3% в месяц и на 3,6% в год, что может быть связано с увеличением урожая сахарной свеклы.

В целом же за период войны в Украине индекс потребительских цен, отражающий изменения общего уровня стоимости товаров и услуг для потребителей, увеличился на 144,2%. Это свидетельствует о росте цен на 44,2%.

Аналитики отмечают, что основными причинами удорожания продуктов стали неурожай и повреждение украинской энергетической инфраструктуры.

"Мы собрали на 30% меньше картофеля. Соответственно, что картофель пошел вверх. 70% стоимости яйца — это комбикорм, кукуруза. Мы собрали минус 10 миллионов тонн зерновых. Надо понимать, что это не могло не повлиять на стоимость", — отметил экономист Олег Пендзин.

В этом году праздничный стол также обойдется дороже. Ожидается, что к Новому году цены на овощи, фрукты, мясо и яйца будут расти под влиянием сезонных факторов и повышенного спроса.

Представитель рынка "Шувар" во Львове Татьяна Попович отметила, что в канун рождественских и новогодних праздников розничные цены на основные виды мяса вырастут в среднем на 3% в декабре по сравнению с ноябрем 2024 года. Кроме того, к концу первого полугодия 2025 года цены на плодоовощную продукцию могут увеличиваться ежемесячно на 5–7%.

"По прогнозам, к концу первого полугодия 2025 года возможен ежемесячный рост цен на плодоовощную продукцию на 5-7%, что будет зависеть от погодных условий, объемов поставок и логистики. Таким образом, сезонное подорожание по отношению к декабрю 2023 года может достичь 30-42%", — подчеркнула Попович.

Ранее мы провели сравнение стоимости продуктов в Польше и Украине. Некоторые считают, что в соседней стране цены значительно ниже, особенно на фоне ускорения инфляции в Украине.

Также мы сообщали, что украинские производители творога постепенно повышают цены на свою продукцию. Это связано с ростом стоимости сырого молока, являющегося основным компонентом в производственном процессе.