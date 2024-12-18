Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Вы удивитесь — сравнение цен на продукты в Грузии и в Украине arrow

Вы удивитесь — сравнение цен на продукты в Грузии и в Украине

18 декабря 2024 07:15
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Сравнение цен на продукты в Украине и Грузии — где дороже питаться
Сравнение цен на продукты в Грузии и Украине. Графика: Новини.LIVE
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

Туристическое направление между Украиной и Грузией всегда было очень популярным, причем в обеих странах. И хотя туризм в Украине из-за войны находится не в лучшем состоянии, украинцы охотно путешествуют в Грузию, или находят в этой стране убежище от боевых действий. Именно поэтому интересно, насколько отличаются цены на продукты питания на полках магазинов Украины и Грузии.

Для сравнения цен на продукты в Грузии и Украине мы использовали данные из сюжета журналистки Новини.LIVE Марии Кагал о стоимости базовых товаров в грузинском супермаркете Goodwill и цены в одном из популярных супермаркетов Украины. Мы пытались подобрать идентичные или максимально похожие товары, не считая стоимость товаров по акциям и скидкам.

Читайте также:

Цены на продукты в Грузии и Украине

Где более дешевые пищевые продукты в Грузии или Украине
Сравнение цен на продукты в Украине и Грузии. Инфографика: Новини.LIVE

 

Сравнение цен на продукты в Украине и Грузии
Название продукта Цена в грн Цена в грн Разница цен
Яйца 74,00 75,50 +2%
Молоко (самое дешевое) 78,00 38,90 -50,12%
Филе (300 г) 100,00 52,20 -47,8%
Масло "Олейна" 118,00 59,80 -49,32%
Сахар (900 г) 65,00 43,10 -33,69%
Мандарины (1 кг) 75,00 79,90 +6,53%
Картофель (1 кг) 20,00 28,90 +44,5%
Помидоры (1 кг) 100,00 110,10 +10,1%
Огурцы (1 кг) 100,00 109,80 +9,8%
Батон 18,00 26,80 +48,88%

 

  • Цены на батон 2024
    Цены на хлеб в Украине. Источник: auchan.zakaz.ua
  • Цены на яйца
    Цены на яйца в Украине. Источник: auchan.zakaz.ua
  • Сколько стоит картофель в Украине 2024
    Цены на картофель в Украине. Источник: silpo.ua
  • Сколько стоят мандарины в Украине.
    Цены на мандарины в Украине. Источник: silpo.ua
  • Сколько стоит молоко в Украине.
    Цены на молоко в Украине. Источник: auchan.zakaz.ua
  • Цены на огурцы в Украине 2024
    Цены на огурцы в Украине. Источник: auchan.zakaz.ua
  • Сколько стоят помидоры в Украине
    Цены на помидоры в Украине. Источник: auchan.zakaz.ua
  • куриное филе 2024 цена
    Цены на куриное филе в Украине. Источник: auchan.zakaz.ua
  • сахар в Украине |
    Цены на сахар в Украине. Источник: auchan.zakaz.ua
1/99

Как видим, цены на продукты в Украине и Грузии разнятся, но не сильно. Чтобы приобрести набор этих товаров в грузинском магазине, вы потратите 748 гривен. Аналогичная корзина в супермаркете Украины обойдется вам в 625 гривен, что на 16% дешевле.

Следует отметить, что самая большая разница в ценах на молоко. В Украине этот продукт дешевле на 50%. Также в украинских супермаркетах почти в половину дешевле масло и куриное филе.

А вот стоимость овощей, фруктов и хлеба в Украине выше. Особенно заметна разница в цене батона, который можно купить в Грузии почти вполовину дешевле.

Также наш корреспондент Александр Саюн зафиксировал цены в одном из супермаркетов "Сільпо" в Киеве. Стоимость аналогичной корзины продуктов у него составила 630 гривен. Что еще раз доказывает, что цены пищевых продуктов в Грузии несколько выше украинских.

Важно также отметить, что средняя зарплата в Грузии в 2024 году равна 2 044,5 лари (727,58 доллара). В Украине средняя зарплата по данным одного из самых крупных сайтов поиска работы Work.ua составляет 22 500 грн (540,28 доллара). Это на 26% меньше, чем получают в Грузии.

Что происходит с ценами в Украине

В ноябре 2024 года в Украине продолжился рост цен на продукты питания. По данным Госстата, стоимость продовольственных товаров выросла на 4% по сравнению с октябрем и на 14,4% в годовом исчислении.

Существенное удорожание наблюдалось в категории яиц, цена которых увеличилась на 54,6% в месяц и на 30,6% в год. Оно объясняется сезонными факторами, снижением объемов производства и удорожанием кормов.

Цены на молочные продукты, включая молоко, твердый и мягкий сыр, поднялись на 5,6% в месяц и на 16,6% и 14,6% соответственно за год. Основными причинами стали высокие затраты на производство и транспортировку.

В сегменте овощей зафиксирован рост цен на 13,7% в месяц и на 62,9% в год, что связано с ограниченным предложением сезонной продукции и сложностями в логистике. Масло подорожало на 5,2% в месяц и на 30,7% в год, а подсолнечное масло — на 5% и 12,5% соответственно. Здесь рост цен объясняется увеличением себестоимости производства и высоким спросом на экспорт.

Хлеб подорожал на 2,2% в месяц и на 15,8% в год, а макаронные изделия — на 1,7% и 8,6% соответственно. Увеличение цен связано с удорожанием зерна и энергоносителей.

В то же время, цены на некоторые продукты снизились. Фрукты подешевели на 1,5% в месяц, хотя за год их стоимость выросла на 24,7%. Сахар подешевел на 1,3% в месяц и на 3,6% в год, что может быть связано с увеличением урожая сахарной свеклы.

В целом же за период войны в Украине индекс потребительских цен, отражающий изменения общего уровня стоимости товаров и услуг для потребителей, увеличился на 144,2%. Это свидетельствует о росте цен на 44,2%.

Аналитики отмечают, что основными причинами удорожания продуктов стали неурожай и повреждение украинской энергетической инфраструктуры.

"Мы собрали на 30% меньше картофеля. Соответственно, что картофель пошел вверх. 70% стоимости яйца — это комбикорм, кукуруза. Мы собрали минус 10 миллионов тонн зерновых. Надо понимать, что это не могло не повлиять на стоимость", — отметил экономист Олег Пендзин.

В этом году праздничный стол также обойдется дороже. Ожидается, что к Новому году цены на овощи, фрукты, мясо и яйца будут расти под влиянием сезонных факторов и повышенного спроса.

Представитель рынка "Шувар" во Львове Татьяна Попович отметила, что в канун рождественских и новогодних праздников розничные цены на основные виды мяса вырастут в среднем на 3% в декабре по сравнению с ноябрем 2024 года. Кроме того, к концу первого полугодия 2025 года цены на плодоовощную продукцию могут увеличиваться ежемесячно на 5–7%.

"По прогнозам, к концу первого полугодия 2025 года возможен ежемесячный рост цен на плодоовощную продукцию на 5-7%, что будет зависеть от погодных условий, объемов поставок и логистики. Таким образом, сезонное подорожание по отношению к декабрю 2023 года может достичь 30-42%", — подчеркнула Попович.

Ранее мы провели сравнение стоимости продуктов в Польше и Украине. Некоторые считают, что в соседней стране цены значительно ниже, особенно на фоне ускорения инфляции в Украине.

Также мы сообщали, что украинские производители творога постепенно повышают цены на свою продукцию. Это связано с ростом стоимости сырого молока, являющегося основным компонентом в производственном процессе.

продукты Грузия Украина инфляция цены в Украине

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

07:54 День военной контрразведки СБУ — Сырский поздравил бойцов

07:45 В ISW объяснили, почему РФ скрывает потери бойцов КНДР на Курщине

07:37 Садовый подписал соглашение с Тереховым — Львов поможет Харькову

07:34 Экс-командир Азова резко отреагировал на скандал с Бойко

07:30 За что ТЦК штрафует чаще всего — три основные причины

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине - 80x80

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине

07:21 Студент и ветеран АТО стал уклонистом — какое решение суда

07:20 Очереди на границе Украины — на каком КПП утром сильные пробки

07:15 Дочь Суркиса показала новорожденного сына — фото

07:15 Вы удивитесь — сравнение цен на продукты в Грузии и в Украине

07:15 За кулисами скандальной национализации — что было с ПриватБанком

07:54 День военной контрразведки СБУ — Сырский поздравил бойцов

07:45 В ISW объяснили, почему РФ скрывает потери бойцов КНДР на Курщине

07:37 Садовый подписал соглашение с Тереховым — Львов поможет Харькову

07:34 Экс-командир Азова резко отреагировал на скандал с Бойко

07:30 За что ТЦК штрафует чаще всего — три основные причины

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине - 80x80

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине

07:21 Студент и ветеран АТО стал уклонистом — какое решение суда

07:20 Очереди на границе Украины — на каком КПП утром сильные пробки

07:15 Дочь Суркиса показала новорожденного сына — фото

07:15 Вы удивитесь — сравнение цен на продукты в Грузии и в Украине

07:15 За кулисами скандальной национализации — что было с ПриватБанком

07:15 Вы удивитесь — сравнение цен на продукты в Грузии и в Украине

06:40 Цены на медь снова растут — цены на цветные металлы в декабре

06:25 Старейте за границей — сравнение пенсий в Украине и странах ЕС

17 декабря 2024
Эксклюзив

22:37 Когда одесситы планируют отмечать Рождество — опрос

06:41 Украинцы массово жалуются на махинации в системе Helsi

06:40 Цены на чермет изменились — сколько стоит 1 кг лома в Украине

Эксклюзив

06:37 Цены на елки в Одессе — насколько подорожал символ Нового года

06:15 Эти цифры возмутят — сравнение минимальных зарплат в Украине и ЕС

16 декабря 2024

06:40 Золото стремительно дорожает — цены на драгметаллы в декабре

15 декабря 2024

07:25 Вы состаритесь — сколько лет нужно собирать на жилье в Украине

Text

23:04 Нардеп назвала проблему, которая влияет на громады Киевщины

Text

21:02 Заоблачная сумма — депутат об экспертизе аварии в метро в Киеве

Text

19:00 Главные коррупционные скандалы 2024 года — Київський час

Text

17:50 Сырский сделал важное заявление по поводу войны — эфир Вечер.LIVE

Text

17:10 КГВА сделала заявление о комендантском часе в Киеве на праздники

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине - 80x80

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине

Text

15:24 Нардеп объяснил, что даст Украине перемирие с РФ

Text

13:49 Железняк раскрыл, какую зарплату во время войны получают нардепы

Text

13:15 Шольц сделал заявление о войне в Украине — эфир День.LIVE

Text

12:26 Нардеп назвал причины, мешающие военным вернуться с СОЧ

Text

11:23 Нардеп объяснил проблему избиения военных командирами

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:20 Снимите головной убор — какой штраф за езду водителя в шапке

6 декабря 2024

20:00 Мобилизация мужчин 50+ — кого не будут брать в армию

14 декабря 2024

04:30 Сколько продлится мобилизация в 2025 году — уже есть информация

6 декабря 2024

16:16 Фьюри внезапно отменил бой и хочет найти лучшего соперника

8 декабря 2024

19:20 Военная форма не для всех — какие штрафы грозят украинцам

9 декабря 2024

14:12 Заготовка дров — можно ли собирать сухостой на обочине дороги

8 декабря 2024

08:45 Льготы для пенсионеров — что изменится в 2025 году

13 декабря 2024

12:07 Тысяча от Зеленского — можно ли потратить в супермаркете

6 декабря 2024

10:16 Арендатор сможет стать владельцем жилья — что готовят украинцам

12 декабря 2024

18:26 В НАТО назвали количество потерь в войне в Украине