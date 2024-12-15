Скільки років потрібно збирати на однокімнатну квартиру в Україні: аналіз по професіях

Ціни на нерухомість Україні. Графіка: Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Війна значно змінила ринок нерухомості України. У регіонах, де обстріли та блекаути відбуваються рідко, ціни на житло продовжують зростати. Водночас у прифронтових містах спостерігається зворотна тенденція — вартість нерухомості падає. Київ при цьому демонструє тренд на зростання цін: у грудні 2024 року у столиці зафіксовано помітне подорожчання квартир у новобудовах.

Новини.LIVE розповідають, як змінились ціни на нерухомість в Україні у грудні 2024 року, та скільки років потрібно відкладати зарплату, щоб купити однокімнатну квартиру.

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Скільки років потрібно збирати на однокімнатну квартиру

Для того, щоб визначити, скільки вам доведеться відкладати на квартиру, ми взяли рівень середніх зарплат за найпопулярнішими професіями у грудні 2024 року. Використовувались дані одного найбільших сайтів пошуку роботи в Україні Work.ua.

Вартість квартири ми розраховували, опираючись на ціни на житло в столиці. Ми взяли середні ціни на однокімнатні квартири комфорт класу. За даними української платформи для пошуку нерухомості ЛУН у грудні 2024 року середня вартість такого житла в столиці складає 2 398 528 грн.

Ми не враховували інфляційні ризики та можливі тенденції на ринку житла в Україні. Враховуючи нестабільну економічну ситуацію, що була спричинена війною, а також досить довгі терміни накопичення ресурсів на купівлю квартири, робити економічні прогнози на такі строки не є доцільним.

Також ми не враховували обов'язкові витрати на їжу, одяг, комунальні та інші послуги, які щомісяця

Середня зарплата у Києві у грудні для найпопулярніших професій:

Продавець-консультант: 22 300 грн

Менеджер з продажу: 35 000 грн

Адміністратор: 23 500 грн

Кухар: 28 000 грн

Бухгалтер: 27 500 грн

Водій: 31 500 грн

Бариста: 21 500 грн

Касир: 20 500 грн

Офіс-менеджер: 24 500 грн

Вантажник: 21 500 грн

Комірник: 23 000 грн

Менеджер по роботі з клієнтами: 30 000 грн

Прибиральниця: 14 000 грн

Офіціант: 27 500 грн

Різноробочий: 22 500 грн

Скільки років потрібно збирати на однокімнатну квартиру у Києві:

Продавець-консультант: 8 років та 11 місяців

Менеджер з продажу: 5 років та 8 місяців

Адміністратор: 8 років та 6 місяців

Кухар: 7 років та 1 місяць

Бухгалтер: 7 років та 3 місяці

Водій: 6 років та 4 місяці

Бариста: 9 років та 3 місяці

Касир: 9 років та 9 місяців

Офіс-менеджер: 8 років та 1 місяць

Вантажник: 9 років та 3 місяці

Комірник: 8 років та 8 місяців

Менеджер по роботі з клієнтами: 6 років та 7 місяців

Прибиральниця: 14 років та 3 місяці

Офіціант: 7 років та 3 місяці

Різноробочий: 8 років та 10 місяців

Скільки років потрібно збирати на однокімнатну квартиру. Інфографіка: Новини.LIVE

Що відбувається на ринку нерухомості України

За даними дослідження ЛУН у 2024 році інтерес до купівлі квартир залишився на рівні попереднього року. Середня вартість житла на первинному ринку зросла практично по всій країні, при цьому найбільший приріст цін зафіксовано у новобудовах Кропивницького.

Під час масових відключень електроенергії навесні та влітку 2024 року попит на купівлю квартир тимчасово знизився, однак із відновленням стабільного енергопостачання швидко повернувся до колишніх показників.

Згідно з дослідженням, на початку блекауту 2024 року запити на придбання житла виявилися вищими, ніж під час масованих обстрілів та відключень електрики наприкінці 2022 року. Аналітики зазначають, що це може свідчити про адаптацію українського ринку нерухомості до умов воєнного часу.

Середні ціни за м² на первинці в Україні у грудні 2024:

Київ: 53 000 (приріст за пів року — +5%)

Львів: 55 400 грн (0%)

Луцьк: 36 500 (+7%)

Ужгород: 46 900 грн (-2%)

Івано-Франківськ: 34 900 грн (+10%)

Тернопіль: 29 700 грн (+8%)

Рівне: 38 600 грн (+10%)

Чернівці: 41 200 грн (+6%)

Хмельницький: 28 000 грн (+7%)

Вінниця: 40 700 грн (+7%)

Житомир: 30 000 грн (-2%)

Кропивницький: 45 700 грн (+1%)

Черкаси: 30 400 грн (+11%)

Дніпро: 45 400 грн (+4%)

Запоріжжя: 25 500 грн (-15%)

Полтава: 33 000 грн (0%)

Харків: 28 200 грн (0%)

Одеса: 39 700 грн (-1%)

Миколаїв: 27 500 грн (-5%)

Чернігів: 28 400 грн (0%)

Суми: 26 000 грн (0%)

Середні ціни за м² на первинці в Україні у грудні 2024. Інфографіка: Новини.LIVE

Як зазначається в аналізі порталу OLX, за рік середня вартість квартири в новобудові по Україні збільшилася на 8,5% і в грудні сягнула 2,3 мільйона грн.

Експерти зазначають, що зростання цін пов'язане із суттєвим подорожчанням будівельних матеріалів. Це зумовлено інфляцією, складнощами з логістикою та обмеженою доступністю ресурсів. За їх словами ціни на матеріали зросли на 35–45%, порівняно з довоєнними показниками.

"Якщо ми беремо первинний ринок, тобто від забудовника, то тут, звичайно, девелопери підіймають ціни й будуть робити це і далі — вартість матеріалів і послуг зростає, дефіцит робочої "чоловічої" сили й так далі", — підкреслив експерт з ринку нерухомості Іван Папазов.

За даними ЛУН, на первинному ринку нерухомості у Києві продовжує фіксуватися зростання цін на квартири у всіх сегментах, включаючи преміум та економклас.

Вартість квадратного метра у новобудовах преміумкласу складає 133 300 грн. У бізнес-класі ціна сягає 71 000 грн за квадратний метр, у комфорт класі — 43 000 грн, а в економкласі — 41 600 грн.

Найбільш високі ціни зафіксовані у Печерському районі, де квадратний метр житла у новобудові коштує 104 900 грн. У Шевченківському районі ціна становить 71 100 грн, Голосіївському — 54 500 грн, а також 51 100 грн у Святошинському районі.

Найдоступнішими залишаються новобудови в Дарницькому та Деснянському районах, де вартість квадратного метра становить 42 000 та 40 000 грн відповідно.

Що буде з цінами на житло у 2025 році

Більшість прогнозів вказують на продовження значного зростання цін на житло наступного року, особливо при зниженні інтенсивності обстрілів та рівня загальної небезпеки в країні.

Крім того, у проєкті державного бюджету на 2025 рік передбачено девальвацію гривні до рівня 45 гривень за долар, що стане важливим фактором для подальшого подорожчання житла. За словами представниці будівельної компанії Gazda Маріанни Бігунець, вартість квадратного метра на первинному ринку традиційно залежить від курсу долара.

Gazda прогнозує, що у 2025 році ціни на нове житло зростуть мінімум на 20%. Проте в окремих проєктах зростання може сягнути 25–30%.

Своєю чергою компанія забудовник Perfect Group очікує, що до кінця 2024 року ціни на первинному ринку у Києві зростуть на 5–10%. До середини 2025 року, за їхніми прогнозами, вартість одного квадратного метра нового житла сягне 65 тисяч гривень. На вторинному ринку також очікується підвищення цін на 7-10% до кінця наступного року.

Аналітики порталу OLX також прогнозують подальше зростання цін на житлову нерухомість, називаючи ключові причини: розширення державної іпотечної програми "ЄОселя", підвищення курсу долара, зростання вартості будівельних матеріалів та заробітної плати в умовах дефіциту кадрів, а також можливе збільшення податкового навантаження під час купівлі житла.

Нагадаємо, ми аналізували як зросла вартість житла у Львові. За даними Держстату, у жовтні 2024 року середня плата за місячну оренду однокімнатної квартири в Україні становила 7 149 гривень.

Також ми розповідали що буде з ринком нерухомості в Україні найближчим часом. Найближчим часом девелоперам та покупцям доведеться стикнутися з низкою викликів