Цены на аренду во Львове в ноябре 2024 года. Сколько стоит снять квартиру во Львове.

Ночной Львов

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Эксперты отмечают, что за последние пол года цены на недвижимость выросли на западе Украины, тогда как в восточных регионах стоимость жилья продолжает снижаться. Эксперты отмечают, что за последние полгода цены на недвижимость выросли на западе Украины, в то время как в восточных регионах стоимость жилья продолжает снижаться.

Новини.LIVE рассказывают, как изменились цены на аренду во Львове в ноябре 2024 года, сколько стоит здесь снять жилье и в каких районах сдают самые дешевые квартиры.

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Что происходит на рынке аренды в Украине

По данным Госстата, в октябре 2024 года средняя плата за месячную аренду однокомнатной квартиры составила 7 149 гривен. За последний месяц цены выросли на 0,7%, а с начала года аренда подорожала на 8,2%. По данным статистического ведомства, Львовская область занимает второе место по стоимости аренды, несмотря на снижение цен на 9,6% до 10 659 гривен.

На первом месте по стоимости аренды остается Закарпатская область, хотя аренда там упала с начала года на 7,1% до 11 823 гривен. На третьем месте Ровенская область, где аренда с начала года выросла на 37,4% до 9 891 гривны.

Стоимость аренды растет в западных и некоторых центральных областях Украины. В Киеве аренда с начала года подорожала на 9,8% до 9580 гривен, что позволяет столице сохранять четвертое место по стоимости. Самые низкие цены наблюдаются в Херсонской (2928 гривен), Николаевской (3627 гривен) и Сумской (3700 гривен) областях.

Информация Госстата несколько отличается от данных маркетплейса DIM.RIA. Согласно их исследованию, знаковым событием в октябре стало то, что Киев занял первое место по стоимости аренды жилья среди всех украинских городов. Столица обогнала Львов, лидировавший с начала войны.

Стоимость аренды 1-комнатной квартиры в Украине.

При этом аналитики отмечают, что цены аренды квартир в Украине падать не будут. Обозреватель рынка недвижимости Виктория Берещак отмечает, что при сохранении высокого спроса арендодатели на западной Украине не будут снижать цены. В пиковые сезоны аренда квартир будет дорожать. Сезонность также зависит от количества ракетных обстрелов, потому зимой аренда жилья может временно подешеветь. Однако весной цены снова вырастут.

"Весной ждем всплеск активности, тогда же будет первая волна удорожания арендных ставок, особенно во Львове, Киеве, Тернополе, Ужгороде, Ивано-Франковске", — добавила эксперт.

Берещак также подчеркнула, что с начала осени до середины октября 2025 возможно подорожание аренды квартир на 10-15%. Наибольший рост цен ожидается на однокомнатные квартиры площадью 45-55 кв. м, а также двухкомнатные квартиры для семей.

Что происходит на рынке аренды Львова

Согласно статистике ЛУН, в ноябре 2024 средняя арендная плата за однокомнатную квартиру во Львове составляет 17 900 грн, за двухкомнатную — 21 000 грн, а за трехкомнатную — 23 000 грн. Стоимость аренды квартир во Львове зависит от района и размера жилья.

Самые низкие цены на аренду 1-комнатной квартиры наблюдаются в Лычаковском районе, где средняя стоимость составляет 14 500 гривен. Чуть выше аренда в Железнодорожном районе — 15 400 гривен. Для сравнения, в самых дорогих районах, таких как Шевченковский, цена достигает 19 тысяч гривен.

Среди двухкомнатных квартир самая доступная аренда в Железнодорожном районе, где стоимость в среднем равняется 16 500 гривен. В то же время, в Шевченковском районе средняя стоимость достигает 22 800 гривен, что также делает его самым дорогим в этом сегменте.

Для трехкомнатных квартир самые дешевые варианты можно найти в Сыхивском районе — 16 100 гривен. Однако в центральных и престижных районах, таких как Галицкий, аренда трехкомнатной квартиры будет стоить в среднем 30 000 гривен, что является максимальным показателем в городе.

Наибольший разрыв стоимости аренды наблюдается как раз в сегменте трехкомнатных квартир, где цена варьируется от 16 100 до 30 000 гривен в зависимости от района.

Квартиры, сдающиеся в аренду во Львове, и цены на них

1-комнатная квартира в Галицком районе

Первая квартира в нашем списке сдается в Галицком районе в доме на улице Городоцкой. Как отмечает автор объявления, жилье расположено неподалеку от центра города и недавно отремонтировано.

Окна выходят в тихий двор, где нет шума машин. Подключен интернет. Кухня просторная, оборудованная газовой плитой, микроволновкой и газовым котлом, что помогает экономить на отоплении. Из окон открывается вид на Высокий Замок.

Санузел раздельный, сантехника находится в исправном состоянии. До Львовского оперного театра — 10 минут пешком.

Стоимость аренды: 11 000 грн.

Объявления по аренде 1-комнатной квартиры в Галицком районе.

1-комнатная квартира в Шевченковском районе

Следующая в нашем списке пространство однокомнатная квартира площадью 51 кв. м с панорамными окнами. Она расположена в доме по улице Топольная.

В комнате установлена ​​двуспальная кровать. Кухня оснащена духовкой, варочной панелью, большим холодильником, микроволновкой, а также диваном и телевизором.

В ванной комнате есть душевая кабина, стиральная машина и теплый пол. Квартира расположена в тихом районе, рядом находятся магазины, аптека и автобусная остановка.

Стоимость аренды: 14 500 грн.

Объявления по аренде 1-комнатной квартиры в Шевченковском районе.

2-комнатная квартира в Шевченковском районе

Первая 2-комнатная квартира в нашем списке находится в доме по улице Довбуша. Квартира общей площадью 49 кв. м расположена на 4 этаже 5-этажного дома.

По словам автора объявления, жилье в хорошем состоянии, с центральным отоплением и бойлером. Квартира оборудована мебелью и всей бытовой техникой. Также подключен интернет. Дом кирпичный, расположенный в удобной, тихой и уютной локации — ближний центр, рядом парковая зона.

Стоимость аренды: 12 000 грн.

Объявления по аренде 2-комнатной квартиры в Шевченковском районе.

2-комнатная квартира в Галицком районе

Следующая 2-комнатная квартира сдается в центре Львова, на улице Шпитальная (Галицкий район).

Жилье с индивидуальным отоплением и ремонтом. Комнаты смежные, есть балкон. В наличии вся необходимая бытовая техника, включая стиральную машину. Также за квартирой закреплено одно паркоместо в закрытом дворе.

Кроме того, автор объявления разрешает проживание с животными. Но по предварительной договоренности.

Стоимость аренды: 18 000 грн.

Объявления по аренде 2-комнатной квартиры в Галицком районе.

3-комнатная квартира в центре

Последний вариант в нашем списке. Эксклюзивная трехкомнатная квартира, площадью 70 кв. м сдается в доме возле проспекта Свободы. В квартире выполнен дизайнерский ремонт, а окна выходят на Оперный театр.

Жилье полностью укомплектовано мебелью и техникой. Дополнительным удобством является подогрев полов. Есть балкон, выходящий во внутренний двор. Квартира расположена в историческом районе с развитой инфраструктурой и удобной транспортной развязкой.

Стоимость аренды: 750 долларов (около 30 960 грн).

Объявления по аренде 3-комнатной квартиры в центре.

Напомним, мы писали какая стоимость аренды квартир в Киеве. Аналитики отмечают, что наиболее заметно растут в цене небольшие помещения.

Также мы писали, что цены на аренду квартир в Украине продолжительное время увеличиваются. Тенденция к удорожанию больше всего фиксируется в западных областях.