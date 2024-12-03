Ціни на оренду у Львові у листопаді 2024 року. Скільки коштує зняти квартиру у Львові

Оренда квартир Львові — як зросла вартість житла у листопаді
В Україні знову спостерігається зростання цін на нерухомість. Квартири у столиці та інших великих містах дорожчають з літа. Також зростає вартість оренди. Експерти зазначають, що за останні пів року ціни на нерухомість зросли на заході України, тоді як у східних регіонах вартість житла продовжує знижуватись.
Новини.LIVE розповідають, як змінились ціни на оренду у Львові у листопаді 2024 року, скільки коштує тут винайняти житло та в яких районах здають найдешевші квартири.
Що відбувається на ринку оренди в Україні
За даними Держстату, у жовтні 2024 року середня плата за місячну оренду однокімнатної квартири становила 7149 гривень. За останній місяць ціни зросли на 0,7%, а з початку року оренда подорожчала на 8,2%. За даними статистичного відомства, Львівська область посідає друге місце за вартістю оренди, попри зниження цін на 9,6% до 10 659 гривень.
На першому місці за вартістю оренди залишається Закарпатська область, хоча оренда там упала з початку року на 7,1% до 11 823 гривень. На третьому місці Рівненська область, де оренда з початку року зросла на 37,4% до 9 891 гривні.
Вартість оренди зростає у західних та деяких центральних областях України. У Києві оренда з початку року подорожчала на 9,8% до 9 580 гривень, що дозволяє столиці зберігати четверте місце за вартістю. Найнижчі ціни спостерігаються у Херсонській (2 928 гривень), Миколаївській (3 627 гривень) та Сумській (3 700 гривень) областях.
Інформація Держстату дещо відрізняється від даних маркетплейсу DIM.RIA. Згідно з їхнім дослідженням, знаковою подією у жовтні стало те, що Київ посів на перше місце за вартістю оренди житла серед усіх українських міст. Столиця обігнала Львів, який лідирував із початку війни.
При цьому аналітики зазначають, що ціни на оренду квартир в Україні падати не будуть. Оглядачка ринку нерухомості Вікторія Берещак зазначає, що за збереження високого попиту орендодавці в західній Україні не знижуватимуть ціни. У пікові сезони оренда квартир дорожчатиме. Сезонність також залежить від кількості ракетних обстрілів, тому взимку оренда житла може тимчасово подешевшати. Проте навесні ціни знову зростуть.
"Навесні чекаємо на сплеск активності, тоді ж буде перша хвиля здорожчання орендних ставок, особливо у Львові, Києві, Тернополі, Ужгороді, Івано-Франківську", — додала експертка.
Берещак також підкреслила, що з початку осені до середини жовтня 2025 року можливе подорожчання оренди квартир на 10-15%. Найбільше зростання цін очікується на однокімнатні квартири площею 45-55 кв. м, а також двокімнатні квартири для сімей.
Що відбувається на ринку оренди Львова
Згідно зі статистикою ЛУН, у листопаді 2024 року середня орендна плата за однокімнатну квартиру у Львові становить 17 900 грн, за двокімнатну — 21 000 грн, а за трикімнатну — 23 000 грн.
Вартість оренди квартир у Львові залежить від району та розміру житла.
Найнижчі ціни на оренду 1-кімнатної квартири спостерігаються у Личаківському районі, де середня вартість складає 14 500 гривень. Трохи вища оренда у Залізничному районі — 15 400 гривень. Для порівняння, у найдорожчих районах, таких як Шевченківський, ціна сягає 19 тисяч гривень.
Серед двокімнатних квартир найдоступніша оренда у Залізничному районі, де вартість у середньому дорівнює 16 500 гривень. На другому місці за доступністю — Сихівський район з орендною платою 18 000 гривень. Водночас у Шевченківському районі середня вартість сягає 22 800 гривень, що також робить його найдорожчим у цьому сегменті.
Для трикімнатних квартир найдешевші варіанти можна знайти у Сихівському районі — 16 100 гривень. Однак у центральних та престижних районах, таких як Галицький, оренда трикімнатної квартири коштуватиме в середньому 30 000 гривень, що є максимальним показником у місті.
Найбільший розрив вартості оренди спостерігається як раз в сегменті трикімнатних квартир, де ціна варіюється від 16 100 до 30 000 гривень залежно від району.
Квартири, що здаються в оренду у Львові, та ціни на них
1-кімнатна квартира у Галицькому районі
Перша квартира у нашому списку здається у Галицькому районі у будинку на вулиці Городоцькій. Як зазначає автор оголошення, житло розташоване неподалік від центру міста та нещодавно відремонтоване.
У кімнаті є розкладні дивани, кондиціонер та балкон. Вікна виходять у тихе подвір'я, де немає шуму машин. Підключено інтернет. Кухня простора, обладнана газовою плитою, мікрохвильовою піччю та газовим котлом, що допомагає економити на опаленні. З вікон відкривається краєвид на Високий Замок.
Санвузол роздільний, сантехніка знаходиться у справному стані. До Львівського оперного театру — 10 хвилин пішки. У кроковій доступності магазини, транспорт та паркомісця.
Вартість оренди: 11 000 грн.
1-кімнатна квартира у Шевченківському районі
Наступна у нашому списку простора однокімнатна квартира площею 51 кв. м із панорамними вікнами. Вона розташована у будинку на вулиці Топольна.
У кімнаті встановлено двоспальне ліжко. Кухня оснащена духовкою, варильною панеллю, великим холодильником, мікрохвильовою піччю, а також диваном і телевізором.
У ванній кімнаті є душова кабіна, пральна машина і тепла підлога. Квартира розташована в тихому районі, поряд знаходяться магазини, аптека та автобусна зупинка.
Вартість оренди: 14 500 грн.
2-кімнатна квартира у Шевченківському районі
Першу 2-кімнатну квартиру у нашому списку знаходиться у будинку на вулиці Довбуша. Квартира загальною площею 49 кв. м розташована на 4 поверсі 5-поверхового будинку.
За словами автора оголошення, житло у хорошому стані, з центральним опаленням та бойлером. Квартира обладнана меблями та всією необхідною побутовою технікою. Також підключений інтернет. Будинок цегляний, розташований у зручній, тихій та затишній локації — ближній центр, поряд паркова зона.
Вартість оренди: 12 000 грн.
2-кімнатна квартира у Галицькому районі
Наступна 2-кімнатна квартира здається в центрі Львова, на вулиці Шпитальна (Галицький район).
Житло з індивідуальним опаленням та ремонтом. Кімнати суміжні, є балкон. В наявності вся необхідна побутова техніка, включаючи пральну машину. Також за квартирою закріплене одне паркомісце у закритому дворі.
Крім того, автор оголошення дозволяє проживання з тваринами. Але за попередньою домовленістю.
Вартість оренди: 18 000 грн.
3-кімнатна квартира у центрі
Останній варіант у нашому списку. Ексклюзивна 3-кімнатна квартира, площею 70 кв. м здається у будинку біля на проспекті Свободи. У квартирі виконано дизайнерський ремонт, а вікна виходять на Оперний театр.
Житло повністю укомплектоване меблями та технікою. Додатковою зручністю є підігрів підлоги. Є балкон, що виходить у внутрішній двір. Квартира розташована в історичному районі з розвиненою інфраструктурою та зручною транспортною розв'язкою.
Вартість оренди: 750 доларів (приблизно 30 960 грн).
Також ми писали, що ціни на оренду квартир в Україні тривалий час збільшуються. Тенденція до дорожчання найбільше фіксується в західних областях.
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