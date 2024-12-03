Ціни на оренду у Львові у листопаді 2024 року. Скільки коштує зняти квартиру у Львові

Нічний Львів

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

В Україні знову спостерігається зростання цін на нерухомість. Квартири у столиці та інших великих містах дорожчають з літа. Також зростає вартість оренди. Експерти зазначають, що за останні пів року ціни на нерухомість зросли на заході України, тоді як у східних регіонах вартість житла продовжує знижуватись.

Новини.LIVE розповідають, як змінились ціни на оренду у Львові у листопаді 2024 року, скільки коштує тут винайняти житло та в яких районах здають найдешевші квартири.

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Що відбувається на ринку оренди в Україні

За даними Держстату, у жовтні 2024 року середня плата за місячну оренду однокімнатної квартири становила 7149 гривень. За останній місяць ціни зросли на 0,7%, а з початку року оренда подорожчала на 8,2%. За даними статистичного відомства, Львівська область посідає друге місце за вартістю оренди, попри зниження цін на 9,6% до 10 659 гривень.

На першому місці за вартістю оренди залишається Закарпатська область, хоча оренда там упала з початку року на 7,1% до 11 823 гривень. На третьому місці Рівненська область, де оренда з початку року зросла на 37,4% до 9 891 гривні.

Вартість оренди зростає у західних та деяких центральних областях України. У Києві оренда з початку року подорожчала на 9,8% до 9 580 гривень, що дозволяє столиці зберігати четверте місце за вартістю. Найнижчі ціни спостерігаються у Херсонській (2 928 гривень), Миколаївській (3 627 гривень) та Сумській (3 700 гривень) областях.

Інформація Держстату дещо відрізняється від даних маркетплейсу DIM.RIA. Згідно з їхнім дослідженням, знаковою подією у жовтні стало те, що Київ посів на перше місце за вартістю оренди житла серед усіх українських міст. Столиця обігнала Львів, який лідирував із початку війни.

Вартість оренди 1-кімнатної квартири в Україні. Інфографіка: Новини.LIVE



При цьому аналітики зазначають, що ціни на оренду квартир в Україні падати не будуть. Оглядачка ринку нерухомості Вікторія Берещак зазначає, що за збереження високого попиту орендодавці в західній Україні не знижуватимуть ціни. У пікові сезони оренда квартир дорожчатиме. Сезонність також залежить від кількості ракетних обстрілів, тому взимку оренда житла може тимчасово подешевшати. Проте навесні ціни знову зростуть.

"Навесні чекаємо на сплеск активності, тоді ж буде перша хвиля здорожчання орендних ставок, особливо у Львові, Києві, Тернополі, Ужгороді, Івано-Франківську", — додала експертка.

Берещак також підкреслила, що з початку осені до середини жовтня 2025 року можливе подорожчання оренди квартир на 10-15%. Найбільше зростання цін очікується на однокімнатні квартири площею 45-55 кв. м, а також двокімнатні квартири для сімей.

Що відбувається на ринку оренди Львова

Згідно зі статистикою ЛУН, у листопаді 2024 року середня орендна плата за однокімнатну квартиру у Львові становить 17 900 грн, за двокімнатну — 21 000 грн, а за трикімнатну — 23 000 грн.

Вартість оренди квартир у Львові залежить від району та розміру житла.

Найнижчі ціни на оренду 1-кімнатної квартири спостерігаються у Личаківському районі, де середня вартість складає 14 500 гривень. Трохи вища оренда у Залізничному районі — 15 400 гривень. Для порівняння, у найдорожчих районах, таких як Шевченківський, ціна сягає 19 тисяч гривень.

Серед двокімнатних квартир найдоступніша оренда у Залізничному районі, де вартість у середньому дорівнює 16 500 гривень. На другому місці за доступністю — Сихівський район з орендною платою 18 000 гривень. Водночас у Шевченківському районі середня вартість сягає 22 800 гривень, що також робить його найдорожчим у цьому сегменті.

Для трикімнатних квартир найдешевші варіанти можна знайти у Сихівському районі — 16 100 гривень. Однак у центральних та престижних районах, таких як Галицький, оренда трикімнатної квартири коштуватиме в середньому 30 000 гривень, що є максимальним показником у місті.

Найбільший розрив вартості оренди спостерігається як раз в сегменті трикімнатних квартир, де ціна варіюється від 16 100 до 30 000 гривень залежно від району.

Квартири, що здаються в оренду у Львові, та ціни на них

1-кімнатна квартира у Галицькому районі

Перша квартира у нашому списку здається у Галицькому районі у будинку на вулиці Городоцькій. Як зазначає автор оголошення, житло розташоване неподалік від центру міста та нещодавно відремонтоване.

У кімнаті є розкладні дивани, кондиціонер та балкон. Вікна виходять у тихе подвір'я, де немає шуму машин. Підключено інтернет. Кухня простора, обладнана газовою плитою, мікрохвильовою піччю та газовим котлом, що допомагає економити на опаленні. З вікон відкривається краєвид на Високий Замок.

Санвузол роздільний, сантехніка знаходиться у справному стані. До Львівського оперного театру — 10 хвилин пішки. У кроковій доступності магазини, транспорт та паркомісця.

Вартість оренди: 11 000 грн.

Оголошення з оренди 1-кімнатної квартири у Галицькому районі. Фото: OLX

1-кімнатна квартира у Шевченківському районі

Наступна у нашому списку простора однокімнатна квартира площею 51 кв. м із панорамними вікнами. Вона розташована у будинку на вулиці Топольна.

У кімнаті встановлено двоспальне ліжко. Кухня оснащена духовкою, варильною панеллю, великим холодильником, мікрохвильовою піччю, а також диваном і телевізором.

У ванній кімнаті є душова кабіна, пральна машина і тепла підлога. Квартира розташована в тихому районі, поряд знаходяться магазини, аптека та автобусна зупинка.

Вартість оренди: 14 500 грн.

Оголошення з оренди 1-кімнатної квартири у Шевченківському районі. Фото: OLX

2-кімнатна квартира у Шевченківському районі

Першу 2-кімнатну квартиру у нашому списку знаходиться у будинку на вулиці Довбуша. Квартира загальною площею 49 кв. м розташована на 4 поверсі 5-поверхового будинку.

За словами автора оголошення, житло у хорошому стані, з центральним опаленням та бойлером. Квартира обладнана меблями та всією необхідною побутовою технікою. Також підключений інтернет. Будинок цегляний, розташований у зручній, тихій та затишній локації — ближній центр, поряд паркова зона.

Вартість оренди: 12 000 грн.

Оголошення з оренди 2-кімнатної квартири у Шевченківському районі. Фото: OLX

2-кімнатна квартира у Галицькому районі

Наступна 2-кімнатна квартира здається в центрі Львова, на вулиці Шпитальна (Галицький район).

Житло з індивідуальним опаленням та ремонтом. Кімнати суміжні, є балкон. В наявності вся необхідна побутова техніка, включаючи пральну машину. Також за квартирою закріплене одне паркомісце у закритому дворі.

Крім того, автор оголошення дозволяє проживання з тваринами. Але за попередньою домовленістю.

Вартість оренди: 18 000 грн.

Оголошення з оренди 2-кімнатної квартири у Галицькому районі. Фото: OLX

3-кімнатна квартира у центрі

Останній варіант у нашому списку. Ексклюзивна 3-кімнатна квартира, площею 70 кв. м здається у будинку біля на проспекті Свободи. У квартирі виконано дизайнерський ремонт, а вікна виходять на Оперний театр.

Житло повністю укомплектоване меблями та технікою. Додатковою зручністю є підігрів підлоги. Є балкон, що виходить у внутрішній двір. Квартира розташована в історичному районі з розвиненою інфраструктурою та зручною транспортною розв'язкою.

Вартість оренди: 750 доларів (приблизно 30 960 грн).

Оголошення з оренди 3-кімнатної квартири у центрі. Фото: OLX

Нагадаємо, ми писали яка вартість оренди квартир у Києві. Аналітики зазначають, що найбільш помітно зростають в ціні невеликі приміщення.

Також ми писали, що ціни на оренду квартир в Україні тривалий час збільшуються. Тенденція до дорожчання найбільше фіксується в західних областях.