Сколько лет нужно собирать на однокомнатную квартиру в Украине: анализ по профессиям

Цены на недвижимость Украины. Графика: Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Война существенно изменила рынок недвижимости Украины. В регионах, где обстрелы и блекауты происходят редко, цены на жилье продолжают расти. В то же время, в прифронтовых городах наблюдается обратная тенденция — стоимость недвижимости падает. Киев при этом демонстрирует тренд роста цен: в декабре 2024 года в столице зафиксировано заметное подорожание квартир в новостройках.

Новини.LIVE рассказывают, как изменились цены на недвижимость в Украине в декабре 2024 года и сколько лет нужно откладывать зарплату, чтобы купить однокомнатную квартиру.

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Сколько лет нужно собирать на однокомнатную квартиру

Для того чтобы определить, сколько вам придется откладывать на квартиру, мы взяли уровень средних зарплат по самым популярным профессиям в декабре 2024 года. Использовались данные одного из крупнейших сайтов поиска работы в Украине Work.ua.

Стоимость квартиры мы рассчитывали, основываясь на ценах на жилье в столице. Мы взяли средние цены на однокомнатную квартиру комфорт класса. По данным украинской платформы для поиска недвижимости ЛУН в декабре 2024 года, средняя стоимость такого жилья в столице составляет 2 398 528 грн.

Мы не учитывали инфляционные риски и возможные тенденции рынка жилья в Украине. Учитывая нестабильную экономическую ситуацию, вызванную войной, а также достаточно долгие сроки накопления ресурсов на покупку квартиры, делать экономические прогнозы на такой период не целесообразно.

Также мы не учитывали обязательные расходы на еду, одежду, коммунальные и другие ежемесячные услуги.

Средняя зарплата в Киеве в декабре для самых популярных профессий:

Продавец-консультант: 22 300 грн

Менеджер по продажам: 35 000 грн

Администратор: 23 500 грн

Повар: 28 000 грн

Бухгалтер: 27 500 грн

Водитель: 31 500 грн

Бариста: 21 500 грн

Кассир: 20 500 грн

Офис-менеджер: 24 500 грн

Грузчик: 21 500 грн

Кладовщик: 23 000 грн

Менеджер по работе с клиентами: 30 000 грн

Уборщица: 14 000 грн

Официант: 27 500 грн

Разнорабочий: 22 500 грн

Сколько лет нужно собирать на однокомнатную квартиру в Киеве:

Продавец-консультант: 8 лет и 11 месяцев

Менеджер по продажам: 5 лет и 8 месяцев

Администратор: 8 лет и 6 месяцев

Повар: 7 лет и 1 месяц

Бухгалтер: 7 лет и 3 месяца

Водитель: 6 лет и 4 месяца

Бариста: 9 лет и 3 месяца

Кассир: 9 лет и 9 месяцев

Офис-менеджер: 8 лет и 1 месяц

Грузчик: 9 лет и 3 месяца

Кладовщик: 8 лет и 8 месяцев

Менеджер по работе с клиентами: 6 лет и 7 месяцев

Уборщица: 14 лет и 3 месяца

Официант: 7 лет и 3 месяца

Разнорабочий: 8 лет и 10 месяцев

Сколько лет нужно собирать на однокомнатную квартиру. Инфографика: Новини.LIVE

Что происходит на рынке недвижимости Украины

По данным исследования ЛУН, в 2024 году интерес к покупке квартир остался на уровне предыдущего года. Средняя стоимость жилья на первичном рынке выросла практически по всей стране, при этом наибольший прирост цен зафиксирован в новостройках Кропивницкого.

Во время массовых отключений электроэнергии весной и летом 2024 спрос на покупку квартир временно снизился, однако с восстановлением стабильного энергоснабжения быстро вернулся к прежним показателям.

Согласно исследованию, в начале блекаута 2024 запросы на приобретение жилья оказались выше, чем во время массированных обстрелов и отключений электричества в конце 2022 года. Аналитики отмечают, что это может свидетельствовать об адаптации украинского рынка недвижимости к условиям военного времени.

Средние цены за м² на первичке в Украине в декабре 2024 года:

Киев: 53 000 (прирост за полгода - +5%)

Львов: 55 400 грн (0%)

Луцк: 36 500 (+7%)

Ужгород: 46 900 грн (-2%)

Ивано-Франковск: 34 900 грн (+10%)

Тернополь: 29 700 грн (+8%)

Ровно: 38 600 грн (+10%)

Черновцы: 41 200 грн (+6%)

Хмельницкий: 28 000 грн (+7%)

Винница: 40 700 грн (+7%)

Житомир: 30 000 грн (-2%)

Кропивницкий: 45 700 грн (+1%)

Черкассы: 30 400 грн (+11%)

Днепр: 45 400 грн (+4%)

Запорожье: 25 500 грн (-15%)

Полтава: 33 000 грн (0%)

Харьков: 28 200 грн (0%)

Одесса: 39 700 грн (-1%)

Николаев: 27 500 грн (-5%)

Чернигов: 28 400 грн (0%)

Суммы: 26 000 грн (0%)

Средние цены за м² на первичке в Украине в декабре 2024 года. Инфографика: Новини.LIVE

Как отмечается в анализе портала OLX, за год средняя стоимость квартиры в новостройке по Украине увеличилась на 8,5% и в декабре составила 2,3 миллиона гривен.

Эксперты отмечают, что рост цен связан с существенным удорожанием строительных материалов. Это обусловлено инфляцией, сложностями с логистикой и ограниченной доступностью ресурсов. По их словам, цены на материалы выросли на 35–45% по сравнению с довоенными показателями.

"Если мы берем первичный рынок, то есть от застройщика, то здесь, конечно, девелоперы поднимают цены и будут делать это и дальше - стоимость материалов и услуг растет, дефицит рабочей "мужской" силы и так далее" , - подчеркнул эксперт по рынку недвижимости Иван Папазов.

По данным ЛУН, на первичном рынке недвижимости в Киеве продолжает фиксироваться рост цен на квартиры во всех сегментах, включая премиум и экономкласс.

Стоимость квадратного метра в новостройках премиум-класса составляет 133 300 грн. В бизнес-классе цена достигает 71 000 грн за квадратный метр, в комфорт классе — 43 000 грн, а в эконом-классе — 41 600 грн.

Наиболее высокие цены отмечены в Печерском районе, где квадратный метр жилья в новостройке стоит 104 900 грн. В Шевченковском районе цена составляет 71 100 грн, Голосеевском — 54 500 грн, а также 51 100 грн в Святошинском районе.

Доступными остаются новостройки в Дарницком и Деснянском районах, где стоимость квадратного метра составляет 42 000 и 40 000 грн соответственно.

Что будет с ценами на жилье в 2025 году

Большинство прогнозов указывают на продолжение значительного роста цен на жилье в следующем году, особенно при снижении интенсивности обстрелов и общей опасности в стране.

Кроме того, в проекте государственного бюджета на 2025 год предусмотрена девальвация гривны до уровня 45 гривен за доллар, что станет важным фактором для дальнейшего удорожания жилья. По словам представительницы строительной компании Gazda Марианны Бигунец, стоимость квадратного метра на первичном рынке традиционно зависит от курса доллара.

Gazda прогнозирует, что в 2025 году цены на новое жилье поднимутся минимум на 20%. Однако в отдельных проектах рост может составить 25-30%.

В свою очередь, компания застройщик Perfect Group ожидает, что к концу 2024 года цены на первичном рынке в Киеве вырастут на 5-10%. К середине 2025 года, по их прогнозам, стоимость одного квадратного метра нового жилья достигнет 65 тысяч гривен. На вторичном рынке также ожидается повышение цен на 7-10% к концу следующего года.

Аналитики портала OLX также прогнозируют дальнейший рост цен на жилую недвижимость, называя ключевые причины: расширение государственной ипотечной программы "єОселя", повышение курса доллара, рост стоимости строительных материалов и заработной платы в условиях дефицита кадров, а также возможное увеличение налоговой нагрузки при покупке жилья.

Напомним, мы анализировали , как возросла стоимость жилья во Львове. По данным Госстата, в октябре 2024 года средняя плата за месячную аренду однокомнатной квартиры в Украине составила 7149 гривен.

Также мы рассказывали , что будет с рынком недвижимости в Украине в ближайшее время. В ближайшее время девелоперам и покупателям придется столкнуться с рядом вызовов