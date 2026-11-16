Ветерани у спортзалі. Фото: Invictus Games/Instagram

Програма "Ветеранський спорт" може повернутися у 2027 році після призупинення виплат через нестачу коштів. Міністерство у справах ветеранів планує зробити допомогу постійною та передбачити на неї 1,2 млрд грн у проєкті державного бюджету. Також відомство хоче змінити правила участі спортивних закладів і посилити контроль за використанням грошей.

Про це повідомили на Національному медіапорталі "Ветеран", передають Новини.LIVE.

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Чому призупинили виплати на спорт для ветеранів

На початку 2026 року на програму "Ветеранський спорт" виділили 600 млн грн. Цієї суми мало вистачити на допомогу 100 тисячам отримувачів щокварталу.

Однак попит виявився значно більшим за очікування. За три квартали програмою скористалися понад 800 тисяч разів замість прогнозованих 300 тисяч.

Водночас це не кількість унікальних людей, а випадків отримання допомоги. Один ветеран міг брати участь у програмі кілька кварталів поспіль.

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Заступник міністра Руслан Приходько наголосив, що Мінветеранів не планує відмовлятися від цієї ініціативи. За його словами, програма потрібна ветеранам, тому її не закриватимуть.

Призупинення виплат також викликало дискусію щодо бюджетних витрат. Військовослужбовець і громадський активіст Сергій Гнізділов закликав шукати додаткові джерела фінансування, якщо на програму не вистачає коштів.

Які зміни готують для ветеранів у 2027 році

Міністерство у справах ветеранів планує відновити "Ветеранський спорт" у 2027 році та зробити його постійною програмою.

За інформацією Руслана Приходька, у проєкті державного бюджету на наступний рік уже заклали 1,2 млрд грн на цю ініціативу. Водночас остаточний обсяг фінансування має затвердити Верховна Рада.

Крім того, відомство хоче змінити правила участі спортивних закладів у програмі. Зокрема, планують визначити чіткі критерії відбору та сформувати список установ, у яких ветерани зможуть використовувати отриману допомогу.

Такі зміни мають зробити використання бюджетних коштів більш прозорим і посилити контроль за їх витрачанням.

Чому Мінветеранів хоче посилити контроль за виплатами

Під час перевірки роботи програми відомство виявило випадки переведення в готівку допомоги та використання грошей не за призначенням.

Водночас у своєму роз'ясненні міністерство не повідомило, скільки таких порушень зафіксували та на які суми були нецільові витрати.

Коли ветерани зможуть знову отримати допомогу на спорт

Перед поданням заявки на участь у програмі у 2027 році ветеранам потрібно дочекатися офіційного повідомлення Мінветеранів.

У ньому мають зазначити:

дату відновлення програми;

розмір фінансової допомоги;

правила участі;

перелік спортивних закладів, де можна буде використати кошти.

Водночас можливість безоплатно займатися спортом у своїй громаді можна уточнити у фахівця із супроводу ветеранів або безпосередньо у спортивному клубі.

Раніше Новини.LIVE розповідали, коли ветеранам можуть відмовити у компенсації за придбання засобів реабілітації. Таку виплату можуть отримувати люди з інвалідністю, діти з інвалідністю, військовослужбовці та особи, які постраждали внаслідок російської агресії. Однак отримати відшкодування за самостійно придбані вироби вдається не завжди.

Також Новини.LIVE писали, що українським ветеранам виплатять до 95 тисяч гривень. Скористатися підтримкою можуть учасники бойових дій, які мають повну або часткову втрату зору. Також виплати належать особам з інвалідністю внаслідок війни, які мають такі порушення зору.