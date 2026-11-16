Ветераны в спортзале. Фото: Invictus Games/Instagram

Программа "Ветеранский спорт" может возобновиться в 2027 году после приостановки выплат из-за нехватки средств. Министерство по делам ветеранов планирует сделать эту помощь постоянной и предусмотреть на нее 1,2 млрд грн в проекте государственного бюджета. Также ведомство хочет изменить правила участия спортивных учреждений и усилить контроль за использованием средств.

Об этом сообщили на Национальном медиапортале "Ветеран", передают Новини.LIVE.

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Почему приостановили выплаты на спорт для ветеранов

В начале 2026 года на программу "Ветеранский спорт" выделили 600 млн грн. Этой суммы должно было хватить на помощь 100 тысячам получателей ежеквартально.

Однако спрос оказался значительно выше ожиданий. За три квартала программой воспользовались более 800 тысяч раз вместо прогнозируемых 300 тысяч.

При этом речь идет не о количестве уникальных людей, а о случаях получения помощи. Один ветеран мог участвовать в программе несколько кварталов подряд.

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Из-за высокого спроса финансирование увеличили до более чем 1,2 млрд грн. Однако денег на выплаты за октябрьский этап уже не хватило.

Заместитель министра Руслан Приходько подчеркнул, что Минветеранов не планирует отказываться от этой инициативы. По его словам, программа нужна ветеранам, поэтому ее не будут закрывать.

Приостановка выплат также вызвала дискуссию о бюджетных расходах. Военнослужащий и общественный активист Сергей Гнездилов призвал искать дополнительные источники финансирования, если на программу не хватает средств.

Какие изменения готовятся для ветеранов в 2027 году

Министерство по делам ветеранов планирует возобновить программу "Ветеранский спорт" в 2027 году и сделать ее постоянной.

По информации Руслана Приходько, в проекте государственного бюджета на следующий год уже заложено 1,2 млрд грн на эту инициативу. В то же время окончательный объем финансирования должна утвердить Верховная Рада.

Кроме того, ведомство намерено изменить правила участия спортивных учреждений в программе. В частности, планируется определить четкие критерии отбора и сформировать список учреждений, в которых ветераны смогут использовать полученную помощь.

Такие изменения должны сделать использование бюджетных средств более прозрачным и усилить контроль за их расходованием.

Почему Минветеранов хочет усилить контроль за выплатами

В ходе проверки работы программы ведомство выявило случаи обналичивания помощи и использования денег не по назначению.

В то же время в своем разъяснении министерство не сообщило, сколько таких нарушений было зафиксировано и на какие суммы пришлись нецелевые расходы.

Когда ветераны смогут вновь получить помощь на спорт

Перед подачей заявки на участие в программе в 2027 году ветеранам необходимо дождаться официального уведомления Минветеранов.

В нем должны быть указаны:

дата возобновления программы;

размер финансовой помощи;

правила участия;

перечень спортивных заведений, где можно будет использовать средства.

В то же время возможность бесплатно заниматься спортом в своей общине можно уточнить у специалиста по сопровождению ветеранов или непосредственно в спортивном клубе.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, в каких случаях ветеранам могут отказать в компенсации за приобретение средств реабилитации. Такую выплату могут получать люди с инвалидностью, дети с инвалидностью, военнослужащие и лица, пострадавшие в результате российской агрессии. Однако получить возмещение за самостоятельно приобретенные изделия удается не всегда.

Также Новини.LIVE писали, что украинским ветеранам выплатят до 95 тысяч гривен. Воспользоваться поддержкой могут участники боевых действий, имеющие полную или частичную утрату зрения. Также выплаты полагаются лицам с инвалидностью вследствие войны, имеющим такие нарушения зрения.